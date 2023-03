Kokoomus on mittauksessa yhä suosituin puolue.

Ylen kannatusmittauksessa kokoomus on yhä suosituin puolue 19,8 prosentin kannatuksella. Kisa kärkipaikasta on kuitenkin kova, sillä perussuomalaiset on toisena 19,5 prosentilla ja Sdp kolmantena 18,7 prosentilla.

Perussuomalaiset on kiilannut Sdp:n ohi toiseksi suosituimmaksi puolueeksi edellisen Ylen kyselyn jälkeen.

Mittauksen Ylelle teki Taloustutkimus, ja siihen haastateltiin yli 2 500 ihmistä maaliskuun aikana. Kantansa ilmoitti reilut 1 800 ihmistä. Virhemarginaali on kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa koko aineiston osalta.