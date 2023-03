Jatkuuko Sanna Marinin ja Petteri Orpon kova nokittelu loppuun saakka – ja miten kuumana? Katso IS:n vaaligrilli kello 12

Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ottavat mittaa toisistaan IS:n viimeisessä vaaligrillissä torstaina kello 12.

Sdp:n Sanna Marin ja kokoomuksen Petteri Orpo, vaalien jälkeiset pääministerikandidaatit, ovat olleet toistensa kimpussa kuin kissa ja koira.

Gallupien perusteella kolmas pääministerikandidaatti on perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra.

Vaalikamppailua on kuvattu Suomen oloissa jopa poikkeuksellisen repiväksi ja aggressiiviseksi.

Samaan kiinnitti huomiota myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö, joka muistutti valtiopäivien päättäjäisissä keskiviikkona, ettei yksin, kaksin tai kolminkaan saa vahvaa hallitusta tehtyä.

– Sovinnon siemen kannattaa säilyttää, presidentti muistutti.

Ilta-Sanomien vaaligrillin hiillosta lämmittävä politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala lupaa kysyä, ”kolahtiko” presidentin evästys parivaljakkoon.

Marin ja Orpo ovat IS:n suorassa vaaligrillissä torstaina kello 12. Kyseessä on vaalien loppusuoran kova mittelö.

– Yksi kysymys kuuluu, onko valtakunnassa mitään mahdollisuuksia kokoomuksen ja Sdp:n sinipunahallitukseen Marinin ja Orpon riitelyn ja lukuisten kynnyskysymysten jälkeen.

– Ja miten suu pannaan, jos Riikka Purran perussuomalaiset pesee koko joukon ja hallitusta aletaan muodostaa hänen johdollaan?

Haapalan mukaan kysymyksiä Marinille ja Orpolle riittää.

– Yksi on terveyden- ja vanhustenhuolto. Se on huonossa jamassa ja se on myös yksi vaalien pääkysymyksistä. Kuka tilanteesta kantaa vastuun? Miten tilanne saadaan paremmaksi?

Keskiviikkona IS:n vaaligrillissä mittelivät Riikka Purra ja keskustan puheenjohtaja, . valtiovarainministeri Annikka Saarikko. Haastattelun voit katsoa alla olevan jutun videolinkistä.