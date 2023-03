Presidentti Niinistö vaalikauden päättäjäisissä: ”Uusi eduskunta aloittaa työnsä Naton jäsenmaassa”

Niinistö kannusti puolueita nopeaan yhteistyöhön heti uuden eduskuntakauden alettua.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kiitti kansanedustajia siitä, että maltti ja tolkku on säilynyt kaikissa käänteissä, vaikka edustajat ovat olleet ”tavan takaa kovilla”.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi eduskunnan vaalikauden päättäjäisissä, että uusi eduskunta aloittaa työnsä Naton jäsenmaassa.

Niinistö tosin käytti ilmaisua ”nyt näyttää siltä”. Suomi odottaa yhä Turkin ratifiointia.

– Tämä eduskunta jää historiaan Nato-jäsenyyden hakemisesta ja sen hyväksymisestä. Oli äärimmäisen tärkeää, että koko eduskunta sai perusteellisen tiedon ja käsityksen siitä, mitä tuo askel tarkoittaa. Ja että se askel yhdessä otettiin, Niinistö sanoi.

Niinistö katsoo Suomen maksimoivan turvallisuuttaan Nato-jäsenyyden myötä.

– Tämä ei ole keneltäkään pois. Turvallisuuden ei tarvitse olla nollasummapeliä. On myös syytä pitää mielessä, ettei Nato-jäsenyys tee Suomesta itseään isompaa. Jäsenyys tuo tuntuvaa turvaa, mutta kaikenkattava se ei ole. Suomalaista vahvaa tahtoa tarvitaan yhä.

Niinistö lisäsi, ettei läntisen yhtenäisyyden saa antaa johtaa harhakuvitelmiin.

– Meitä, joita läntiseksi yhteisöksi kutsutaan, voi olla ehkä muutama miljardi ihmistä. Mutta entä ne muut miljardit ihmiset? Miten suhde heihin rakentuu? Maailman malli on muuntumassa. Emme vielä tiedä, millaiseen asentoon Yhdysvaltojen ja Kiinan keskinäinen suhde asettuu. Selvää on, ettemme voi tyystin välttyä suurvaltojen ristiriidoilta.

Niinistö kommentoi myös Ukrainan sotaa. Niinistön mukaan tuen Ukrainalle on jatkuttava.

– Niin myös oman puolustuskykymme määrätietoisen vahvistamisen ja turvaamisen. Pehmeyteen ei tällaisena aikana ole varaa. Kovuus ei saisi kuitenkaan muodostua itsetarkoitukseksi. Oikeutettu taistelu pahaa vastaan ei saa muuttaa meitä pahan kaltaiseksi. Rauhantahtoisuus ja sovittelu – nämä sanat eivät tällä hetkellä ole kansainvälisissä suhteissa suosiossa. Naiiveja emme tietenkään saa olla. Mutta eikö rauhan tilan maailmassa pitäisi kuitenkin olla tavoitteena?

Niinistö sivusi myös käynnissä olevaa eduskuntavaalikampanjointia.

– Käynnissä oleva vaalikampanja on ollut kiihkeä ja kärjekäskin. Ehkä se kuuluu tähän aikaan. Mutta monipuoluejärjestelmässä on hyvä pitää mielissä, ettei yksin, kaksin, tuskin kolmisinkaan muodosteta tarvittavaa, vahvaa hallitusta. Ja juuri tässä ajassa on erityisen tärkeä varmistaa valmius nopeaan yhteistyöhön heti eduskuntakauden alettua, jo ennen hallituksen muodostamista. Siksi sovinnon siemen kannattaa säilyttää.

Niinistö totesi, että vaalirauhan kunnioittaminen on demokratian ydintä.

– Vihanpito, uhkailu tai väkivalta leimaavat ja alentavat vain tekijänsä.