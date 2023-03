Petteri Orpo selviytyi IS:n raadin mukaan MTV:n tentistä parhaiten.

Kolme pääministeriehdokasta ottivat yhteen MTV:n vaalitentissä keskiviikkoiltana. Mukana olivat Sdp:n Sanna Marin, perussuomalaisten Riikka Purra ja kokoomuksen Petteri Orpo.

IS-raati arvioi, kuinka puheenjohtajat pärjäsivät.

Sanna Marin: 6,5

Hanna Vesala, 7-, Seppo Varjus 6, Timo Haapala 6,5

Vesala: Ketuttaa, kun silmien alla ”väsätään” porvarihallitusta. Puuskautti tämän ilmoille. Eipä Orpo muuta voi, kun Sdp:n talousoppi toiselta planeetalta. Viesti: äänestäkää Sdp:tä tai ”sinimustahallitus tulee”. Nimitys loukannut Orpoa, yllättäin taipui termiä anteeksipyytämään. Orpon Alepan kassa -täky sai liekkeihin, mutta jotenkin synkeänä.

Varjus: Oli onnistunut hillitsemään taistelukiihkoaan rauhallisempaan pääministerimoodiin. Sormi heilui hillitymmin. Tosin: "Se on köyhimmiltä leikkaamista... leikataan köyhiltä, annetaan rikkaille” olisi fiiliksen puolesta mennyt läpi Urjalan työväentalolla vuonna 1917. Uskoo, että toisto on vaalivoiton äiti. Hei, me jankutetaan!

Haapala: Jatkoi kuin entisaikojen suosikkilaulaja: toivotaan, toivotaan, että joskus olisi 80 prosentin työllisyysaste ja talous kasvaisi 2 prosenttia vuodessa! Ken uskoo, uskoo. Mutta – uutinen! Pyysi tentin lopussa anteeksi Orpolta sinimusta-termejään. Loppuvaikutelmaksi jäi, ettei Marin tiennyt, mitä termi historiallisesti edes tarkoittaa.

Riikka Purra: 6,5

Hanna Vesala, 8-, Seppo Varjus 5+, Timo Haapala 7-

Vesala: Täältä pesee, pääministeriksi pyritään. Mairea hymy, kun Orpo ryhtyi haastattelemaan hallituskimppaan. Sen verran veti vastapalloon, että haluaa itse olla hallitusneuvottelut vetämässä. Ilmastokannat ihan utopiaa. Pisti Marinia tehokkaasti taloudesta nurkkaan. Tykitti Marinin historiatietoja huonoksi. Tiedoksi Sanna: ”Sinimusta viittaa fasismiin”.

Varjus: Punavihreä asustus hämmensi. Hyvin hillitty ihminen, vain silloin tällöin huutaa jonnekin tyhjyyteen. ”Tiedän, että vaikka sinulla Petteri Orpo on varaa maksaa maltaita sähköstä.” Osui ja ärsytti. Porvari ei pidä rahoistaan puhumisesta. Ärsyyntyi itse Marinin ”sinimustasta hallitusvaihtoehdosta”. Suojellaan muuten viimeinenkin kivihiilivoimala!

Haapala: Kun kysyttiin konkretiaa inflaatiosta, Purran aatos levisi ilmastonmuutoksen tuulivoimatuuliin kuin kaihoisan tangon sanat ja ajatuksen loppu jäi äänestäjän mielikuvituksen varaan. Epäili, että kokoomus pitää häntä tyhmänä maalaisserkkuna. Haukkui Marinin historian ymmärryksen nollan tasolle, kun tämä pyysi anteeksi Orpolta, muttei häneltä.

Petteri Orpo: 7

Hanna Vesala, 8-, Seppo Varjus 6-, Timo Haapala 7,5

Vesala: Viittaus Alepan kassan töihin kuulosti piirun ylimieliseltä, vaikka ei ollut tarkoitus. Piti korjata: ”suuri kunnioitus”. Onnistui saamaan Marinilta ”sinimustasta hallituksesta” anteeksipyynnön. Ryhtyi vetämään hallitusneuvotteluja. Riikka, mitä mieltä ansiosidonnaisesta? Paikallisesta sopimisesta? Mutta voi rähmä! Riikka ilmastossa ihan pihalla.

Varjus: ”Kyllä, ei. Kyllä. Sanon ei”. Briljantisti tiivistetty. Uskoo, että otsanrypistely tekee fiksummaksi. Aika tiivistetty viesti, kuten muillakin. Kun näitä on illasta toiseen toisteltu, eipä pahemmin lipsahtele. Hei, eikö Marinin Horneteista puhutakaan? Epistä. ”Ei todellakaan pidä paikkaansa, aivan eri asia.” Hermot kireällä?

Haapala: Sai Marinin pyytämään anteeksi (!) luokattomia 30-lukulaisia sinimustavertauksiaan, ties vaikka enteilisi sinimustan sijaan punamultaa. Vaikutti tentin porvariäijältä – johtunee siitä, että on porvariäijä. Tolkutti olevansa keskituloisten asialla, mutta jos on, asian voisi ilmaista rohkeamminkin, se ei ole rikos.