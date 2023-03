Riikka Purra ja Annika Saarikko olivat IS:n vaaligrillissä yhtä mieltä siitä, että työhaluisia ja -kykyisiä eläkeläisiä pitää houkutella töihin paikkaamaan työvoimapulaa.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mielestä ajatus siitä, että hoitoalan ongelmat ratkaistaisiin tuomalla ihmisiä suurissa määrin alalle Afrikasta ja Aasiasta, on väärä.

– Mikäli esimerkiksi Filippiineiltä tuotaisiin hoitajia järjestäytyneesti siten, että heillä olisi riittävä kielitaito ja erikoistuisivat tekemään, mihin heidät on koulutettu, tämä voisikin toimia ainakin jossain määrin.

Purran mukaan keskustelu työperäisen maahanmuuton lisäämisestä on abstraktia. Hänen mukaansa asiasta pitäisi pystyä keskustelemaan konkreettisemmin, eikä vain ihmismääriä luettelemalla.

– Huomautan, että Ruotsissa oikeistohallitus on tekemässä tismalleen samanlaisia muutoksia työperäiseen maahanmuuttoon kuin mitä perussuomalaiset ajaa. Tanskassa tämä on myös melkoista valtavirtaa. Suomessa moni haluaa purkaa saatavuus­harkinnan. Ruotsissa tätä (saatavuusharkinnan purkua) kadutaan. Meidän linjamme ei ole radikaali muualla. Se on radikaali ainoastaan Suomessa.

Eduskuntapuolueista saatavuusharkinnasta luopuisivat ainakin kokoomus, keskusta, vihreät ja Rkp.

Keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon mielestä työperäinen maahanmuutto ei ole ”taikakeino” työvoimapulan ratkaisemiseksi.

– Minua häiritsee se, että sinä (Purra) annat sellaisen kuvan, että työperäinen maahanmuutto olisi ainoa ratkaisu. Eihän se ole.

– Meidän pitää ymmärtää, etteivät tänne tulevat ihmiset tule tänne vain työhön, vaan heidän koko elämänpiirinsä siirtyy.

– Meidän pitää myös tosi tarkkaan miettiä, miten täällä olevat maahanmuuttajat työllistyisivät paremmin.

Saarikon mukaan perussuomalaisten pitää esittää omat keinonsa vastata esimerkiksi hoitajapulaan, jos työperäinen maahanmuutto ei kelpaa.

– Sote-sektorin työvoimapulaa ei korjata millään muulla kuin parantamalla työoloja ja lisäämällä perusterveydenhuollon resursseja. Ei tähän ole mitään hokkus pokkus-keinoa, Purra vastasi.

Purra moitti keskiviikkoisessa IS:n vaaligrillissä hoitajajärjestö SuPeria ja keskusjärjestö SAK:ta siitä, että näiden puheet työperäisestä maahanmuutosta vaihtelevat yleisöstä riippuen.

– Eduskunnassa olemme paljon hallintovaliokunnassakin kuulleet esimerkiksi SAK:ta, joka suhtautuu työperäiseen maahanmuuttoon huomattavasti kriittisemmin kuin mitä se julkisuuteen usein kertoo.

Purra sanoi reilu viikko sitten IS:n tentissä, että ulkomaisten työntekijöiden tuominen hoitoalalle voi jopa heikentää alan vetovoimaa.

– Nämä kielitaidottomat hoitajat ovat lisäkuorma ja edelleen ajavat hoitajia pois alalta. Tämäkin pitäisi tehdä viisaasti. Heillä pitäisi olla riittävä kielitaito, kun he tulevat tänne maahan, Purra sanoi tuolloin viitaten hoitajajärjestö SuPerin lausuntoihin.

Sittemmin SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola pyörsi järjestönsä kantaa Helsingin Sanomien haastattelussa.

Purra sanoi, ettei ole lainkaan yllättynyt siitä, että SuPerin puheenjohtaja puhui HS:lle toista kuin mitä SuPerin eduskunnalle toimittamissa lausunnoissa sanotaan.

– Tämä on täysin tuttua. Meillä monet ammattiliitot ja muut vastaavat tahot ovat sidottuja puolueisiin ja jossain vaiheessa sieltä tulee aina puolueen kanta.

Työvoimapulaa koskeneen keskustelun lopussa Saarikko ja Purra löysivät toisensa. Molemmissa puolueissa on kannatusta sille, että jo eläkkeellä olevia työkykyisiä ja -haluisia ihmisiä houkuteltaisiin takaisin töihin verotuksen keinoin helpottamaan työvoimapulaa.

Purran mielestä jo eläkkeellä olevien ihmisten lisäksi olisi kiinnitettävä huomiota myös työelämän ulkopuolella oleviin 55–64-vuotiaisiin.

– Mikäli heidän työllisyysasteensa saataisiin Ruotsin tasolle, uusia työllisiä tulisi 82 000.