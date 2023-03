Ministerien käsittelyssä olivat myös kaasumarkkinapaketti ja sähkömarkkinoiden uudistaminen.

EU:n energiaministerit hyväksyivät tiistaina tavoitteen jatkaa kaasun kulutuksen leikkaamista vuodella eteenpäin. Tavoitteena on saada varastot pidettyä täynnä myös seuraavalla lämmityskaudella.

Aiemmin maat olivat sopineet vähentävänsä kaasun kysyntää 15 prosentilla elo-maaliskuussa verrattuna niiden keskimääräiseen kulutukseen viiden viime vuoden aikana.

Ministerit kokoontuivat Brysselissä käsittelemään useita – muun muassa kaasua ja sähköä – koskeneita kokonaisuuksia.

Kaasumarkkinapaketti on tapaamisen jälkeen siinä pisteessä, että se siirtyy Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisiin kolmikantaneuvotteluihin. Sähkömarkkinoiden uudistamisesta on puolestaan saatu vasta komission ehdotus, ja siitä ministerit kävivät vasta ensimmäisen poliittisen keskustelun.

Suomea kokouksessa edusti elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) valtiosihteeri Ann-Mari Kemell.

EU-komissio ehdotti maaliskuussa EU:n sähkömarkkinoille uudistusta, jolla se haluaa nopeuttaa uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja asteittaista luopumista maakaasun käytöstä. Näin se haluaa vähentää fossiilisten polttoaineiden niukkuudesta johtuvia hinnanvaihteluita.

Suomi on ajanut linjaa, jossa sähkömarkkinoiden toimintaa ei myllerrettäisi täysin. Tämä toive näyttäisi toteutuvan, vaikka poliittiset keskustelut ovat vasta alussa.

Ydinvoimamailla oma aamiainen

Ydinvoimamaat kokoontuivat myös aamiaisella Ranskan johdolla ja aikovat tiivistää omaa yhteydenpitoaan jatkossa. Läsnä oli myös Suomi.

Ajatuksena on muun muassa havitella pieniä modulaarisia ydinvoimaloita yhdeksi energiaratkaisuksi.

– Useat Euroopan maat ovat heränneet siihen, että ydinvoima on varmastikin osa ratkaisua, millä he voivat näitä kaikennäköisiä tavoitteita – sekä energiaturvallisuutta, huoltovarmuutta, toimitusvarmuutta – taata. Ja toisaalta päästä niihin ympäristötavoitteisiin, mitä heillä on, Kemell sanoi medialle kokouksen jälkeen.

Ministerit myös hyväksyivät sen, että uudet autot ovat nollapäästöisiä vuoden 2035 jälkeen. Komissiolta odotetaan yhä lausumaa synteettisistä polttoaineista, joiden hyväksyminen ei vie polttomoottoreita täysin roskakoriin.