Hornetit kuumensivat HS:n vaalitentissä, Marin jäi yksin: ”Ei pääministeri, eikä hallituskaan ole mikään äänetön yhtiökumppani”

Pääministeri jäi taas yksin puolustamaan puheitaan siitä, että Ukrainalle voisi ehkä luovuttaa käytöstä poistuvia Hornet-hävittäjiä.

Helsingin Sanomien puheenjohtajatentti tiistai-iltana, ennakkoäänestys päättyy tiistaina kello 20 ja vaalipäivä on ensi sunnuntaina.

Vaalitentin kuumimmat hetket olivat käsillä, kun puheenjohtaja Petteri Orpo (kok) alkoi tentata pääministeri Sanna Marinia (sd).

Marin oli runsaat kaksi viikkoa sitten Kiovassa vierailulla ja hän nosti keskusteluun sen, että Suomi voisi mahdollisesti luovuttaa käytöstä poistuvia Horneteja Ukrainalle. Marin ei ollut puhunut asiasta muun valtiojohdon kanssa.

– Olet Suomen parhaiten informoidun ihmisen paikalla. Tiedät Hornetien tilanteen, käyttöiän, F-35-hävittäjien aikataulun ja kuinka vaikeaa niiden elinkaaren jatkaminen on. Miksi silti käyt tätä keskustelua, Orpo kysyi Marinilta.

Marin sanoi Orpolle, että mitään lupausta Hornetien mahdollisesta luovuttamisesta ei ole annettu, mutta Horneteista pitää keskustella, koska Ukrainaa ei ole autettu tarpeeksi.

– Keskustelu, jota kansainvälisesti käydään, EU-pöydissä hyvin laajasti – ennustan, että puolen vuoden sisään tätä keskustelua tullaan käymään vielä laajemmin. Myös Suomessa omalta osalta tähän keskusteluun pitää pystyä varautumaan. Itse olen sitä mieltä, että tätäkin asiaa voidaan tarkastella.

– En lähde ottamaan kantaa, missä vaiheessa, mitä koneita, minkä kuntoisia. Olen avoin sille keskustelulle. Ja toisin kuin kollegat, en ole etukäteen tyrmännyt tätä, että ei voida antaa apua tätä kautta, Marin puolusti näkemyksiään.

Pääministeri Marin jäi tentissä yksin puolustaessaan Hornet-keskustelua.

Valtiovarainministeri, puheenjohtaja Annika Saarikon (kesk) mielestä keskustelussa on syntynyt Ukrainalle turhaa toivoa.

– Kaikkein kiusallisin ja hankalin puoli on se, että olemme tähän asti Suomessa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa pitkään tekemään saumatonta yhteistyötä. Tästä syntyi sellainen kuva, että tuli tarve tehdä irtiotto, Saarikko sanoi.

– Ajatella ääneen asioita, joista ensiksi ei ollut yhteistä linjaa muodostettu. Eniten minua, Sanna, tässä harmittaa se, että annat ymmärtää, että te ette halua käydä avointa ulkopoliittista keskustelua. Olen sitä mieltä, että isot ratkaisut rakennetaan yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa ja koko hallituksen kesken, Saarikko jatkoi.

Marin vastasi Saarikolle, että ratkaisut tehdään yhdessä, mutta hänelläkin on puheoikeus.

– Näen kyllä, että tässä on ehkä kierrokset vähän nousseet itse kullakin sen vuoksi, että meillä sattuu olemaan vaalit tänä sunnuntaina. Toivon, että asiasta voidaan käydä rauhallista ja rakentavaa keskustelua, ja tietenkin kaikki päätökset tehdään yhteistoiminnassa tasavallan presidentin ja valtioneuvoston kanssa. Mutta ei pääministeri, eikä hallituskaan ole mikään äänetön yhtiökumppani, Marin kommentoi.

Myös puheenjohtaja Riikka Purra (ps) antoi tulitukea Marin-kritiikkiin.

– Tämä keskustelu on käyty monessa paneelissa, eikä se tästä miksikään muutu. Virhe, joka on selvästi tehty: luvattu liikaa, tämä on aiheuttanut ongelmia Ukrainassa ja Suomessa on sivuutettu normaali järjestys, jossa näistä asioista yleensä keskustellaan, Purra sanoi.

Vaalikeskusteluun osallistuivat kaikki yhdeksän eduskuntapuolueen puheenjohtajat. Tallenteen tentistä voi katsoa alta.