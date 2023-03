Vihreät ja vasemmistoliitto tekisivät radikaaleja muutoksia Suomen päihdepolitiikkaan.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson nostivat esiin IS:n Vaaligrillissä hätkähdyttävän huumeisiin liittyvän tilastofaktan.

– Meidän nuoret kuolevat eurooppalaisittain eniten, alle 25-vuotiaiden huumekuolemia on eniten, tämä uutisoidaan maailmalla asti. Kai meillä on ongelmia nykyjärjestelmässä, Ohisalo sanoi.

– Täällä kuolee eniten nuoria aikuisia koko Euroopassa. Silloin puhutaan kovemmista huumeista, sellaisista, joista en usko, että vihreätkään haluavat niitä laillistaa, Andersson kommentoi.

Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 yhteensä 117 nuorten huumekuolemaa. Nuorilla tarkoitetaan tässä korkeintaan 29-vuotiaita henkilöitä. Vuonna 2021 nuorten huumekuolemia oli Suomessa tasan sata.

Huumekuolemiksi luokitellaan huumeiden aiheuttamat tapaturmaiset myrkytykset, huumeiden pitkäaikaiseen käyttöön tai huumeriippuvuuteen liittyvät kuolemat, huumeilla tehdyt itsemurhat ja tahallisuudeltaan epäselvät huumeiden aiheuttamat myrkytykset.

Tilastokeskuksen yliaktuaarin Jari Hellannon mukaan useissa tapauksissa on kyse moniainemyrkytyksistä, jossa henkilö on nauttinut myös esimerkiksi alkoholia ja/tai psyykenlääkkeitä.

Tieto, johon Ohisalo ja Andersson viittasivat, on peräisin Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen viime vuonna julkaisemasta raportista, jossa tarkasteltiin huumekuolemien ikäjakaumaa EU-maissa, Norjassa ja Turkissa. Suomen osalta vertailussa käytettiin vuoden 2020 lukuja.

Suomi oli alle 25-vuotiaiden huumekuolemissa ensimmäisenä ennen Unkaria ja Itävaltaa. Yhdeksän prosenttia kaikista huumekuolemista on tapahtunut tässä ikäryhmässä.

Eniten huumekuolemia on 40–64-vuotiaiden ikäryhmässä – 45 prosenttia kaikista tapauksista. Tässä ikäryhmässä kuolintilastot olivat Suomea synkempiä useissa EU-maissa, muun muassa Ruotsissa.

Vihreät ja vasemmistoliitto tekisivät radikaaleja muutoksia Suomen päihdepolitiikkaan.

Vihreät laillistaisi kannabiksen käytön ja dekriminalisoisi kaikkien huumeiden käytön. Dekriminalisoinnilla tarkoitetaan rangaistavuuden poistamista.

– Dekriminalisaatio on totta kai ensimmäisiä askelia. Keskeistä on vähentää haittoja ja yritetään saada ihmiset hoitoon mahdollisimman pian, tuodaan ne käyttöhuoneet ensimmäisenä. Jos katsotaan maailmanlaajuisesti, niin sota huumeita vastaan on hävitty monin paikoin, Ohisalo katsoi.

Vasemmistoliitto dekriminalisoisi vihreiden tavoin kaikkien huumeiden käytön. Vasemmistoliitto ei kuitenkaan laillistaisi kannabiksen käyttöä.

– Arvioni on, että laillistaminen lisää saatavuutta, jolloin myös haitat lisääntyvät. Suurin tarve on rangaistavuuden poistolle. Ideana on poistaa syy sille, miksi ihmiset eivät välttämättä hakeudu hoitoon tai uskalla soittaa ensihoitopaikalle, koska pelätään, että samalla poliisi tulee paikalle, Andersson sanoi.