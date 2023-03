Li Andersson tulistui IS:n Vaaligrillissä Maria Ohisalolle: ”Anna nyt mun puhua!”

Ohisalon mukaan viimeiset ympäristöväännöt hallituksessa ovat jääneet vihreiden vastuulle. Andersson kritisoi vihreiden veropolitiikkaa.

Vihreät ja vasemmistoliitto taistelevat kiivaasti samoista äänestäjistä, mikä näkyi IS:n Vaaligrillissä tiistaina.

Opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson tulistui kunnolla, kun hän väitteli vihreiden puheenjohtajan, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalon kanssa ympäristölle haitallisista verotuista. Debattia isännöi IS:n erikoistoimittaja Timo Haapala.

Ohisalon mukaan puolet vihreiden talouden sopeuttamispaketista on tarkoitus kattaa ympäristölle ja ilmastolle haitallisia tukia karsimalla.

– Olen ymmärtänyt, että vasemmistoliitto haluaa karsia näitä tukia, mutta se ei ole näkynyt aina kaikissa väännöissä, Ohisalo sanoi.

– Vihreät haluavat alentaa ansiotuloverotusta ja siirtää verotuksen painopistettä kulutukseen. Se tarkoittaa, että vähennetään progressiivisia veroja ja lisätään tasaveroja eli kulutus- ja haittaveroja. Tämä vähentää verojärjestelmän kykyä tasata tuloeroja. Se ei ole suunta, jota vasemmistoliitto kannattaa, vaikka olemme ajaneet ympäristölle haitallisten verotukien poistamista, Andersson korosti.

– Ne ovat yritystukia, Ohisalo tarkensi väliin.

– Anna nyt mun puhua! Andersson kivahti.

– Ne ovat yritystukia, Ohisalo toisti.

– Nämä kaikki esitykset löytyvät meidän ohjelmasta. Se, mikä ei löydy vihreiden ohjelmasta, on esityksemme suurten pääomatulojen verotuksen kiristämisestä, verovälttelyyn puuttumisesta, Andersson jatkoi.

– Löytyy, Ohisalo sanoi.

– Tämä on linjaero siinä, halutaanko verotusta käyttää myös yhteiskunnallisen tulonjaon tekemiseksi oikeudenmukaiseksi. Se erottaa meitä ihan ilmiselvästi, Andersson näki.

Anderssonin mukaan vihreä siirtymä iskee pienituloisiin muita voimakkaammin, jos tulonjakoa ei huomioida.

– Puhutaan alveista, bensaveroista tai muista.

– Li tietää hyvin, että oma taustani köyhyystutkijana puoltaa juurikin tätä, että reilu, oikeudenmukainen siirtymä, Ohisalo sanoi.

Ohisalon mukaan vasemmistoliitto ei ole valmis keventämään ansiotuloverotusta, kun vihreiden ajatuksena on, että työn tekemistä voidaan verottaa vähemmän, kunhan samaan aikaan verotetaan enemmän ympäristölle ja ilmastolle haitallista toimintaa.

– Jossain vaiheessa kun taloustilanne on toinen, voidaan miettiä (veronalennuksia), mutta emme esitä kaikista parhaiten toimeentuleville veronkevennyksiä kuten kokoomus.

Ohisalo täsmensi myös vihreiden kannattavan vasemmistoliiton tavoin listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen kiristämistä.

Ohisalo painotti, että vihreille on jäänyt viime kädessä vastuu ympäristö- ja ilmastopäätösten eteenpäin viemisestä hallituksessa.

– Vihreät vaativat 30 000 hehtaarin lisäsuojelua valtion mailta. Koska kepu hyppäsi opposition kelkkaan luonnonsuojelulain yhteydessä, aukesi mahdollisuuden ikkuna, että nyt pusketaan suojelupäätös läpi. Vasemmistoliitto on meitä tukenut, mutta voin sanoa, että olemme vääntäneet keskustan kanssa aina viimeisimmät väännöt, kun vasemmistoliiton edustaja sanoi, että hyvä paketti, kuitataan tämä vaan. Sanoin, että älkää ottako keskustan huonoa pakettia.

Maria Ohisalo ei määritellyt, millä kannatuksella vihreät voisi lähteä hallitukseen. Ohisalon mukaan vihreät pyrkii hallitusvastuuseen, kun ”meidän kannatus on parempi”.

Ohisalo mainosti käyttäneensä ”poliittisia pelimerkkejään”, kun hallitus sai huolestuttavia tietoja ”hiilinielujen romahtamisesta”.

– Minä keskustaministeri Kurvisen kanssa väänsin sen paketin, että mitkä ovat ne toimenpiteet, jotka nyt lähdetään tästä käynnistämään, metsälain arviointi ilmastonäkökulmasta, maankäytön muutosmaksu, joka oli jäänyt hallitusohjelmassa viime tinkaan.

Andersson tyrmäsi väitteen siitä, että vasemmistoliitto olisi ollut antamassa keskustalle periksi hallituksen sisäisissä kamppailuissa ympäristö- ja ilmastoasioissa.

– Emme ole tehneet niin kertaakaan, on kaksi puoluetta, jotka ovat pitäneet hyvin johdonmukaisesti ympäristön ja luonnon puolta kaikissa hallituksen sisäisissä väännöissä, vasemmistoliitto ja vihreät. Maria on ollut ympäristöministeri, silloin joutuu ottamaan enemmän vastuuta näistä prosesseista. Yhtä hyvin voisin sanoa, että olen yksin vääntänyt opetuksen asioista ja sosiaaliturvajutuista.

Andersson lisäsi, että vaikka hän olisi kuinka kovassa vaalipaniikissa, ei hän lähtisi väittämään, että ”vasemmistoliitto on ollut yksin opetuksen puolella, kun tiedän, että se ei ole totta”.

Eduskuntavaalien alla on käyty keskustelua taktisesta äänestämisestä.

Vihreiden keskuudessa on ollut huolta siitä, että osa vihreiden kannattajista äänestää Sdp:tä estääkseen porvarihallituksen ja etenkin perussuomalaisten nousemisen hallitukseen.

Li Andersson sanoi pitävänsä sitä kovana luottamuksen osoituksena, jos vasemmistoliitto nostaisi kannatustaan edellisistä eduskuntavaaleista.

Ohisalo kehotti ihmisiä äänestämään vihreiden arvojen puolesta, jotta vihreät pääsevät hallitukseen.

– Viime vaaleissa Oras Tynkkynen jäi rannalle. Hän sai seuraavana päivänä viestejä, että äänestimme demareita, demarit eivät saaneet yhtään lisäpaikkaa, olisimmepa äänestäneet sinua, mutta tällä kertaa teimme tällaisen taktikoinnin ja itse asiassa viimeiselle paikalle nousi perussuomalaisten kansanedustaja, Ohisalo mainitsi.

Myös Andersson torjui ajatuksen taktisesta äänestämisestä.

– Voi olla yksittäisistä äänistä kiinni, miten viimeiset paikat vaalipiireissä määräytyvät. Me esimerkiksi tiedämme, että on useita vaalipiirejä, joissa lisäpaikka tai meidän paikan säilyminen on pois oikeistopuolueilta. Taktinen äänestäminen voi hyvin todennäköisesti mennä perseelleen, siksi kannustan äänestämään niitä puolueita, joita oikeasti kannattaa.