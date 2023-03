Unkarin parlamentin edustaja kommentoi Nato-ratifiointia tuoreeltaan IS:lle – jätti ilmaan kysymyksen Ruotsin kohtalosta

Unkarin parlamentin jäsen Lőrinc Nacsa ei suoraan kommentoi Ruotsin Nato-ratifioinnin aikataulua, mutta toteaa Unkarin kannattavan Naton laajentumista. Nacsan mukaan tässä hengessä toimitaan Ruotsin osalta myös ”seuraavien kuukausien aikana”.

Unkarin parlamentti ratifioi tänään maanantaina Suomen Nato-jäsenyyden. Tämä tarkoittaa sitä, että jäljellä on yksi puuttuva ratifiointi, Turkki.

IS:n tietojen mukaan Turkki ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden keskiviikkona.

Hallituspuolue KDNP:n kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Lőrinc Nacsa sanoo IS:n haastattelussa heti Unkarin parlamentin äänestyksen jälkeen iloitsevansa Suomen Nato-jäsenyyden ratifioinnista.

– Tämä on iloinen päivä! Rennommin ilmaistuna voimme sanoa, että tervetuloa kerhoon, Nacsa sanoo.

– Tänään on kyse Suomesta. Nyt voimme juhlia ja olemme iloisia siitä, että voimme pian saada ystävämaamme Suomen Natoon, sanoo hallituspuolue KDNP:n kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Lőrinc Nacsa.

Parlamentin jäsenistä 182 äänesti kyllä ja 6 ei. Parlamentin istunnossa kuitenkin kuultiin äärioikeistolaisen Meidän Maamme -puolueen edustajan Elod Novakin puheenvuoro, jossa tämä nimitti Suomen Nato-jäsenyyttä provokaatioksi.

Nacsa vakuutta parlamentin äänestystuloksen olleen niin vahva, ”ettei Novakin sanoista tarvitse välittää”.

Parlamentin istunnossa kuultiin myös puheenvuoroja, joissa edustajat kritisoivat ratifiointiprosessin viivästymistä. Esimerkiksi eräs sosiaalidemokraattien edustaja sanoi hävenneensä sitä, ettei Unkari ratifioinut Suomen Nato-jäsenyyttä aiemmin.

IS kysyi Nacsalta, miksi prosessi lopulta viivästyi niin monta kertaa.

– Suomen Nato-jäsenyyden eteneminen on jo nyt tapahtunut nopeimmalla tavalla koko Naton historian aikana. Tämä on ollut historian nopein Naton laajenemisprosessi, jos se päättyy Vilnan huippukokouksessa tänä kesänä, Nacsa aloittaa.

– Ajattelen, että meidän kohdallamme kyse ei ollut viivästymisestä ja toimimme kuten lupasimme. Nyt voimme juhlia, koska Suomella ja Unkarilla on ollut kulttuurillinen ja kielellinen yhteys jo pitkään ja nyt olemme yhdessä uudessa liittoumassa. Voimme tehdä yhteistyötä paitsi EU-tasolla, myös Naton tasolla tästä eteenpäin, hän jatkaa.

Mutta miten käy Ruotsin? Unkari päätti erottaa Suomen ja Ruotsin ratifiointiprosessit viime hetkellä, vaikka vielä hetki sitten se oli ilmoittanut ratifioivansa molemmat maat samaan aikaan.

Vaikuttaa siltä, että ratkaiseva käänne tapahtui sen jälkeen, kun Unkarin pääministeri Viktor Orban ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan tapasivat Turkin Ankarassa maaliskuun puolivälin tienoilla.

Miksi Unkari päätti erottaa Suomen ja Ruotsin ratifioinnit toisistaan viime hetkellä?

Nacsa ei vastaa kysymykseen.

– Tänään on kyse Suomesta. Nyt voimme juhlia ja olemme iloisia siitä, että voimme pian saada ystävämaamme Suomen Natoon. Muistutan, että olemme jo aiemmin ilmaisseet tukemme Ruotsin Nato-jäsenyydelle.

Viktor Orbanin polittinen neuvonantaja Balazs Orban kirjoitti eilen sunnuntaina Twitterissä joidenkin kansanedustajien olleen huolissaan siitä, että ”Ruotsin hallituksen virkamiehillä on tapana jatkuvasti kyseenalaistaa unkarilainen demokratia ja siten loukata äänestäjiämme, kansanedustajiamme ja koko maata”.

– Olemme sanoneet aiemmin, että olemme kohdanneet eri tahoilta, sekä suomalaisilta että ruotsalaisilta, etenkin liberaaleilta poliitikoilta, herjauksia ja kritiikkiä Unkarin ihmisiä, hallintoa ja demokratiaa kohtaan. Toki Nato-jäsenyys on näitä seikkoja isompi, geopoliittinen asia. Unkari on ollut Naton jäsen vuodesta 1999 lähtien ja olemme siitä lähtien olleet Naton laajenemisen ja uusien jäsenten puolella, Nacsa sanoo.

Milloin Unkarin parlamentti ratifioi Ruotsin Nato-jäsenyyden?

Nacsa pysyy myös tästä vaitonaisena.

– Äänestimme juuri Suomen jäsenyyden puolesta ja meillä on paljon tehtävää parlamentissa. Tietysti olemme aloittaneet myös Ruotsin jäsenyyttä koskevan neuvotteluprosessin. Olemme neuvotelleet tästä myös eri komiteoissa. Niissä on oltu Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifioinnin kannalla.

Onko Ruotsi Naton jäsen ennen Naton Vilnan huippukokousta?

– Meidän intressimme on vahvistaa Natoa ja tukea sen laajentumista. Nato on puolustusliitto ja maailman vahvin sotilasliitto. Me todellakin haluamme, että Nato vahvistuu uusilla jäsenillä. Toimimme tässä hengessä myös seuraavien kuukausien aikana.

IS kertoi aiemmin maaliskuussa tietoihinsa viitaten, että yksi virstanpylväs Ruotsille on todennäköisesti kesäkuussa, kun maan uusi terrorismi­lain­säädäntö astuu voimaan. Tämän ajatellaan olevan Turkille eräänlainen kynnyskysymys. Tällä aikataululla myös Ruotsi olisi toiveiden mukaan Naton jäsen ennen Naton Vilnan huippukokousta.

Unkarin pääministeri Viktor Orban ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan tapasivat turkkilaisten maiden neuvoston kokouksessa Ankarassa maaliskuun puolessa välissä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi Turkissa vierailleessaan maaliskuun puolivälissä, että ilmeisesti Orbanin ja Erdoganin tapaamisessa oli keskusteltu Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä.

IS:n tietojen mukaan Orban ja Erdogan olisivat sopineet ystävyyden hengessä siitä, että Unkari ehtisi täyttää lupauksensa siitä, että se ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden ennen Turkkia.

Nacsa ei osaa kommentoida asiaa.

– Tietysti puhumme kumppanimaidemme kanssa. Minulla ei ole tietoa tuollaisesta sopimuksesta. Mutta kuten hetki sitten näimme, me ratifioimme jo Suomen Nato-jäsenyyden.

Sovittiinko Orbanin ja Erdoganin tapaamisessa myös Suomen ja Ruotsin ratifiointien erottamisesta?

– En tiedä sellaisesta.

Nacsa haluaa toivottaa onnea Suomelle ratifioinnin johdosta.

– Toivomme ja uskomme Suomen olevan hyvä kumppanimaa. Jaamme samat arvot, olemme yhdessä Euroopan unionissa ja pian myös Natossa. Onnea Suomi!