Sanna Marinilla on voimakas oikeudentaju ja näkemys siitä, mikä on oikein ja väärin.

Sanna Marin on tulisieluinen väittelijä, joka puolustaa intohimoisesti hänelle tärkeitä asioita, kuten tasa-arvoa ja seksuaalivähemmistöjä.

Juttusarjassa kerrotaan, millaisia puolueiden puheenjohtajat olivat nuorina ja kuinka heistä kasvoi vallankäyttäjiä. Tämä on sarjan 5. osa. Aiemmin julkaistu jutut Li Anderssonista, Maria Ohisalosta, Annika Saarikosta ja Riikka Purrasta.

Suorana lähetettävässä puheenjohtajatentissä pääministeri, Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin hyökkää, haastaa ja käy kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon päälle kuin yleinen syyttäjä. Eduskuntavaalien loppusuora on kuumimmassa vaiheessa, ja Marin taistelee uusiakseen pääministerin paikkansa.

Monille suomalaisille vaalitenteissä paljastunut ärhäkkyys on ollut uusi piirre pääministerissä, mutta Tampereen kaupunginvaltuuston kokoomuslainen varapuheenjohtaja Ilkka Sasi tunnistaa tämän Marinin jo opiskeluajoilta.

– Vanha Sanna nousee sieltä voimakkaasti esille. Jos vaikkapa tv-väittelyitä seuraa, kärkkäys kyllä paistaa. Se on donaldtrumpmainen tyyli. Mielipiteet ovat varmasti täysin erilaisia, mutta politiikanteon tyylinä pyritään vahvaan vastakkainasetteluun. Se korostuu, kun vaalit lähestyvät, Sasi sanoo.

Sasi kertoo, että tällaisia voimakkaita väittelyitä hän kävi Marinin kanssa ainejärjestön sohvalla Tampereen yliopistossa 2000-luvun loppupuolella.

– Sanna oli hyvin voimakas omissa mielipiteissään. Jo silloin väiteltiin kovasti ja taidettiin väitellä joskus ylioppilaslehti Aviisinkin palstoilla. Kuntapolitiikassakin oli kaikenlaisia vääntöjä.

Demarinuoret marssimassa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta vuonna 2010. Demarinuorten varapuheenjohtaja Sanna Marin on oikealla banderollin edessä ja puheenjohtaja Timo Kontio keskellä.

Sasin mukaan Marin oli punavihreä ajatuksiltaan ja samastui vasemmistoon, hän itse puolestaan on oikeistolainen. Sasi kertoo kuitenkin oppineensa myös arvostamaan Marinia.

– Hän on pystynyt pääministerin roolissa edistämään Nato-jäsenyyttä hyvässä yhteistyössä tasavallan presidentin kanssa isänmaan etua ajatellen.

Marin jää historiaan pääministerinä, joka vei Suomen Natoon.

Sanna Mirella Marin syntyi Helsingissä marraskuussa 1985. Marin on kertonut olleensa kaksivuotias, kun hänen äitinsä ja isänsä erosivat. Hän muutti äitinsä ja tämän uuden puolison kanssa Tampereen naapurikuntaan Pirkkalaan, kun Marin meni ala-asteen toiselle luokalle. Perhe asui Toivion koulun vieressä kunnan rivitaloasunnossa. Silloin elettiin 1990-luvun alkupuolta.

Sanna Marin oli kaksivuotias, kun hänen vanhempansa erosivat.

Marinia ala-asteen 5. ja 6. luokalla opettaneen Tapani Vainion mukaan Marin oli ”ihan tavallinen tyttö”, mutta hyvin aktiivinen. Kun koulussa järjestettiin disco tai muita juhlia, Marin oli mukana valmisteluissa.

– Sanna oli innokas kaikkeen vapaaehtoiseen ja aina virkeänä osallistumassa, Vainio muistelee.

Erityisesti opettajan mieleen on jäänyt se, kun vanhaa, hienoa kuusimetsää kaadettiin avohakkuuna Pärrinkosken luonnonsuojelualueen vierestä.

– Minähän kävin siitä aika kuumana ja yritin, ettei ainakaan koulun vierestä ihan kaadettaisi. Sanna vastuullisena ihmisenä järjesti tyttöjen kanssa mielenosoituksen illalla. Heillä oli oikein julisteet hakkuuta vastaan. Eivät lapset nyt niin aktiivisia yleensä olleet, Vainio sanoo.

Poliittinen valveutuneisuus ei Marinissa ala-asteella näkynyt. Vainion mukaan Marinilla oli erittäin hyvä ja turvallinen koti.

– Joskus on väitetty, että hän olisi lähtenyt ponnistamaan kurjista oloista, mutta ei Sannalla turvallisuudesta ollut mitään puutetta. Ihan tavallisesta perheestä. Ei ollut mihinkään ihmeelliseen varaa, mutta kuitenkin hyvät tulot sillä tavalla, että ei ollut ruoasta eikä vaatteista puutetta.

Vainion mukaan Toivion kylällä oli paljon saman tulotason asukkaita, eikä paikka ollut rikkaitten kylä siihen aikaan.

Opettajanhuoneessa tiedostettiin, että Marinia kasvattivat hänen äitinsä ja äidin naisystävä, mutta Vainion muistikuvan mukaan asiasta ei puhuttu lasten keskuudessa eikä muutoinkaan.

Marin itse on kirjoittanut myöhemmin, että hänen lapsuuttaan sateenkaariperheen lapsena leimasi taustalla elävä erillisyyden ja ulkopuolisuuden kokemus.

"Arki oli pitkälti samanlaista kuin suuressa osassa perheitä. Kotona tehtiin ruokaa, katsottiin telkkaria ja tapeltiin oman huoneen siivoamisesta tai läksyjen tekemisestä. Erillisyyden tunne eli kodin ulkopuolella. Meidän perhe oli erilainen, jollakin tavalla poikkeava ja väärä. Meillä ei ollut yhteiskunnallista asemaa, ei virallista nimeä, ei yhdenvertaista tunnustusta perheenä”, Marin kirjoitti Demarinuorten Lippu-lehdessä vuonna 2011.

” Meidän perhe oli erilainen, jollakin tavalla poikkeava ja väärä.

Sanna Marin muutti Pirkkalaan ala-asteen toisella luokalla. Kuvassa Toivion koulun 4. luokka vuonna 1995.

Pirkkalan yläasteen rehtorina toimineen Antero Saksalan mukaan Marin oli kuin muutkin ikäluokkansa tytöt, hyvässä ja pahassa, eikä noussut mitenkään erityisellä tavalla esille.

– Hän oli asiallinen yläasteen oppilas, keskimääräinen kiltti tyttö, Saksala sanoo.

Myöskään perhetausta ei ole jäänyt Saksalan mieleen.

– Hän oli kuin minkä tahansa perheen lapsi.

Samalla luokalla yläasteella ja lukiossa olleen ystävän mukaan Marin oli ”ihan tavallinen nuori”, sanavalmis ja vauhdikas. Herääminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tapahtui vasta opiskelija-aikana, mutta jo nuorempana hän oli kiinnostunut historiasta.

– Hän oli hyvin taiteellinen.

Marin harrasti tanssia ja maalasi. Vapaa-aikaa vietettiin kavereiden kanssa ulkona tai jonkun kotona.

– Pirkkalassa silloin lähes kaikki olivat aktiivisia seurakunnan toiminnassa. Seurakunnalla oli erittäin laajaa nuorisotyötä. Se oli nuorille luonteva paikka olla ja toimia.

Seurakunta järjesti hyvin suosittuja nuorten iltoja sekä viikonloppu- ja loma-ajan toimintaa.

– Siitä ei voi vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä henkilön uskonnollisuudesta, ystävä tähdentää.

” Olemme 90-luvulla kasvaneita lapsia. Oli ihan tavallista, että ei käyty ulkomaan reissuilla.

Sanna Marinin kädenjälki näkyy yhä Demari­nuorten poliittisessa ohjelmassa, jonka uudistamisesta hän vastasi varapuheenjohtajana. Kuva on vuodelta 2009.

Hänenkään mukaansa Marin ei ollut lähtöisin erityisen köyhistä oloista.

– Olemme 90-luvulla kasvaneita lapsia. Oli ihan tavallista, että ei käyty ulkomaan reissuilla. Eivät ketkään käyneet.

Pirkkalaa ystävä luonnehtii lintukodoksi. Sijainti Tampereen vieressä tarjosi hyvät harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet.

Lukiossa Marinin tavoitteellisuus tuli esiin siten, että hän vaati, mitä opettajan piti hänelle opettaa.

– Hän halusi omiin virheisiinsä ohjeita, miten hän voi parantaa kirjoittamistaan. Ihan pyytämällä pyysi, äidinkielen opettajana toiminut luokanvalvoja kertoo.

– Hän oli oikein fiksu nuori nainen. Tarmokas, kohtelias, tavoitteellinen. Kaikkea mitä hyvää lukiolaisesta voi sanoa.

Marin oli luokalla, jonka oppilaat olivat lukeneet saksaa yläasteelta lähtien. Opettajan mieleen on jäänyt saksan kielen opettajan kanssa yhteistyönä tehty musikaali Ich hab’ noch einen Koffer in Berlin (Jäi multa matkalaukku Berliiniin), jossa Marin oli mukana.

– Se perustui vanhoihin saksalaisiin schlagereihin. Laulut laulettiin saksaksi, pääosin puhuttiin suomeksi. Saimme siihen Saksan suurlähetystön apurahan ja kävimme esittämässä sen myös Saksalaisessa koulussa Helsingissä.

Opettaja muistelee Marinin näytelleen kahvilan työntekijää musikaalissa. Esiintyjänä Marin on hänen mielestään hyvä puhumaan.

– Hän tekee ehjiä, kauniita lauseita. Se viehättää minua äidinkielen opettajana.

Lukion loppupuolella Marin tapasi tulevan aviomiehensä Markus Räikkösen tamperelaisessa Emma-ravintolassa.

Sanna Marin tapasi tulevan aviomiehensä Markus Räikkösen 18-vuotiaana. He saivat Emma-tyttären vuonna 2018. Kuva Suomen itsenäisyyspäivän juhlista Tampere-talossa vuonna 2013.

Ylioppilaaksi kirjoittamisen jälkeen Marin työskenteli Sokoksen kassalla ja Tampereen kaupungilla toimistovirkailijana. Hän vietti kolme välivuotta ennen kuin hän pääsi opiskelemaan kunta- ja aluejohtamista Tampereen yliopistoon vuonna 2007.

– Hänen ensimmäinen ministerisalkkunsa oli bileministeri, opiskelukaveri nauraa.

Marin vastasi ainejärjestö Hallojen hallituksessa tapahtumien järjestämisestä. ”Sanna halusi bailuministerin paikalle halusta bilettää ja kukaan ei epäillyt Sannan taipumusta ministeriön alaan”, lukee ainejärjestön Hallanvaara-lehdessä vuodelta 2008.

– Ei Sanna ollut mikään bilettäjä. Hän otti siitä koppia enemmänkin ekskursioiden ja muiden takia. Meillä oli illanviettoja ja opiskelijajuhlia, joihin hän osallistui kyllä.

” Hänen ensimmäinen ministerisalkkunsa oli bileministeri.

Sanna Marin tuki nuorta Eero Vainiota Sdp:n varapuheenjohtajaksi puoluekokouksessa vuonna 2012. Kaksi vuotta myöhemmin Marin nousi itse varapuheenjohtajaksi.

Toinen opiskelukaveri luonnehtii Marinia ”asiapentiksi”, joka keskittyi tiukasti opiskeluihin. Poikaystävä Räikkönen kulki monesti mukana opiskelijabileissä.

– Ei Sanna ainakaan ollut viimeisiä, jotka baarista lähti eikä häntä jatkoilla näkynyt. Hänhän teki määrätietoisesti poliittista uraa jo silloin. Ei hän paljoa ehtinyt olla mukana iltariennoissa, kun kokouksia alkoi olla niin paljon.

Muutkin kunnallistieteiden opiskelijat olivat yhteiskunnallisesti aktiivisia, eikä Marin erottunut siinä mielessä muusta porukasta.

– Sanna oli siinä vaiheessa jo selvästi demari. Hän oli puolueen jäsen ja hänellä oli kunnianhimoa kuntapolitiikassa, opiskelukaveri muistelee.

Toinen opiskelukaveri kertoo, että Marin oli ”todella tulinen” opiskeluaikoina, kun puhuttiin hänelle tärkeistä asioista, kuten tasa-arvosta yhteiskuntaluokkien ja sukupuolten välillä, köyhyydestä ja seksuaalivähemmistöistä.

– Kun luentojen tauoilla puhuttiin politiikan kuumista perunoista ainejärjestön toimistolla ja juotiin kahvia, hän oli erittäin tulisieluinen ja intohimoinen. Silloin ei ollut tietoakaan woke-kulttuurista tai tasa-arvoisesta avioliittolaista, mutta hän oli kyllä eturintamassa mukana.

Kokoomusta kohtaan Marinilla on opiskelukaverin mukaan inhoa.

– Hänellä on kuva, että ollaan vain rikkaiden puolella ja hän suhtautuu robinhoodmaisesti kokoomukseen. Hän haluaa viedä rikkailta ja antaa köyhille.

Opiskelukaveri yritti kysellä Marinilta punaviinilasin äärellä, mistä näkemys kumpuaa, mutta asia jäi mysteeriksi.

– Se meni aina asioihin, että ei hän ei vihaa ketään kokoomuslaista, vaan kokoomuksella on väärät tavoitteet ja kyse on vain arvoista.

Kokoomuslaisuudestaan huolimatta hän kertoo tulleensa Marinin kanssa hyvin toimeen. Marin oli hänen mielestään ”iloinen ja kupliva persoona”, kun juteltiin niitä näitä.

” Hän suhtautuu robinhoodmaisesti kokoomukseen.

Sanna Marin johti tiukalla otteella ratikasta käytyä keskustelua Tampereen valtuuston maraton­ko­kouksessa vuonna 2016.

Marin oli ehdolla kuntavaaleissa Tampereella vuonna 2008. Hän jäi varavaltuutetuksi, mutta sai silti paikan kaupunginhallituksen varajäsenenä.

Politiikka alkoi viedä opiskeluaikana, eikä Marin aina ehtinyt luennoille.

– Muistan, että oli jokin ryhmätyö, johon hän oli päässyt heikosti paikalle ja ajattelimme, että mitähän tästä tulee, kun ryhmätyötä esiteltiin. Mutta sitten kun hän saapui paikalle, hän tiesi kaiken. Kaikki asiat oli järjestyksessä ja hän oli täysin esiintymisvalmiudessa, opiskelukaveri kertoo.

Marin valmistui hallintotieteiden maisteriksi kymmenen vuoden opintojen jälkeen vuonna 2017 ollessaan jo kansanedustaja.

Demarinuorten toimintaan Marin tuli 2000-luvun loppupuolella. Nuorisoliitto teki kokoomusnuorten kanssa kannanoton, jonka mukaan Suomeen pitäisi rakentaa kolme uutta ydinvoimalaa. Siitä suuttui iso joukko demarinuorten aktiiveja, ja Marinista ja Timo Kontiosta tuli ydinvoimaa vastustavan liikkeen airueita. Kontio valittiin Demarinuorten puheenjohtajaksi ja Marin varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2010–12.

– Sannan oikeudentaju on hirveän voimakas ja näkemys siitä, mikä on oikein ja mikä väärin. Hän on piinkova, mutta ei lainkaan sydämetön. Hän on jämerästi asioiden puolella, jotka hänen mielestään pitää saada tehtyä, Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n toiminnanjohtajana pian aloittava Kontio kuvailee.

Sdp:n varapuheenjohtaja Eero Vainio, tuleva kansanedustaja Ilmari Nurminen ja Sanna Marin vuonna 2013.

Marinin johdolla uudistettiin Demarinuorten poliittinen ohjelma. Marin kirjoitti ohjelmaan ihmisoikeuksia, ilmastoa, eläinten oikeuksia ja tasa-arvoa koskevat osuudet.

– Usein sanotaan, että nuoret ovat radikaaleja, mutta Sanna 37-vuotiaana on edelleen hyvin samanlainen.

Kontio nostaa esille vuoden 2011 eduskuntavaalit, jolloin käytiin samantyyppistä keskustelua leikkauksista kuin nyt.

– Sanna kieltäytyi silloin jo hyväksymästä sitä, että on olemassa vain vaihtoehto, että leikataan. Näissä vaaleissa hän on käyttänyt samantyyppisiä puheenvuoroja. Se ei ole mikään hetken poliittinen linjaus, vaan hän on aidosti sitä mieltä, että taloutta pystytään ohjaamaan muillakin tavoilla kuin vain leikkauksilla hankalinakin aikoina.

Marinin talouspoliittista linjaa Kontio kutsuu mazzucatolaiseksi tai keynesläiseksi.

Demarinuorten varapuheenjohtajana Marin osallistui syyskuussa 2011 Ylen A2:n vihailtaan muun muassa vasemmistonuorten Li Anderssonin, kokoomusnuorten Wille Rydmanin ja keskustanuorten Antti Kurvisen kanssa. Siitä illasta Marin nousi valtakunnan julkisuuteen ja myöhemmin häntä kutsuttiin A-studioon haastateltavaksi.

– Kyllä ne olivat ne voimat, jotka nostivat hänet muutamassa vuodessa valtakunnan huipulle. Hän sai tilaa ja käytti mahdollisuudet ja ponnahduslaudat hyväkseen, Kontio sanoo.

Demarinuorten varapuheenjohtaja Sanna Marin nousi valtakunnan julkisuuteen Ylen A2:n vihaillasta vuonna 2011.

Marin oli ehdolla Demarinuorten puheenjohtajaksi vuonna 2012, mutta hävisi vaalin sittemmin kansanedustajana toimineelle Joona Räsäselle. Marinin tukijoihin kuulunut ystävä arvelee, että Marinia pidettiin liian radikaalina. Hän oli valtavirtaa enemmän vasemmalla ja piti esillä ympäristökysymyksiä.

Saman vuoden syksyllä Marin pääsi kuntavaaleissa Tampereen valtuustoon. Sosialidemokraatit päättivät nostaa hänet heti kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi.

– Hän oli omalla osaamisellaan ja persoonallaan vakuuttanut meidät. Tietysti me tiedostimme, että siihen voi jonkinlaisia riskejä liittyä, kun hänellä oli aika vähän kokemusta valtuustotyöskentelystä, mutta uskoimme vakaasti, että hän pystyy ottamaan tehtävän hyvin haltuun, Sdp:n valtuustoryhmän puheenjohtajana silloin ja nyt toimiva Pekka Salmi kertoo.

Marin oli nostettu jo neljä vuotta aiemmin 23-vuotiaana kaupunginhallituksen varajäseneksi ja sisäpiiriin.

– Hän on aina ollut hyvin määrätietoinen ja hänellä on selkeä ja hyvä ulosanti. Hänellä on kirkas poliittinen linja, mitä mieltä meidän pitäisi puolueena olla mistäkin asiasta ja mitkä ovat kansan syvien rivien tunnot.

Salmi, kuten muutkin haastateltavat, luonnehtivat Marinia punavihreäksi demariksi, jolla on vahva arvopohja.

Vuonna 2014 Marin valittiin Sdp:n varapuheenjohtajaksi samassa puoluekokouksessa, jossa Antti Rinne syrjäytti Jutta Urpilaisen puheenjohtajan paikalta. Marin antoi tukensa Rinteen puheenjohtajapyrkimyksille.

Jyrki Kataisen (kok) sixpack-hallituksessa valtiovarainministerinä toiminutta Urpilaista kritisoitiin liian oikeistolaisen talouspolitiikan tekemisestä. Yhteisöveron alentamista 24:stä 20 prosenttiin pidettiin liian suurena myönnytyksenä kokoomuksen suuntaan. Marin kuului Urpilaista kritisoineeseen joukkoon.

Sanna Marin, Antti Rinne, Krista Kiuru, Antti Lindtman ja Reijo Paananen valittiin Sdp:n puoluejohtoon vuonna 2014.

Vuonna 2015 Marin nousi eduskuntaan Pirkanmaan ääniharavana lähes 11 000 äänellä. Ensimmäisellä yrittämällä vuonna 2011 hän oli saanut alle tuhat ääntä. Vuonna 2019 äänimäärä kasvoi 19 000:een.

Marin oli puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja ja hän sijaisti Rinnettä puheenjohtajana eduskuntavaalien alla, kun Rinne sairastui dramaattisesti Espanjan-matkallaan. Demarit voittivat vaalit pitkälti Marinin siivittämänä ja hänestä tuli Rinteen hallituksen liikenne- ja viestintäministeri.

Marinin nousu puolueen johtoon tapahtui yllättävän nopeasti ja sattuman kautta. Syksyllä 2019 Rinne joutui eroamaan pääministerin paikalta sotkeuduttuaan Postin toimintaan. Rinteen seuraaja valittiin Sdp:n puoluevaltuustossa. Marin voitti Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin niukasti äänin 32–29.

– Se oli historiallinen kolikonheitto, valittiinko Marin vai Lindtman, kun se meni niin tiukalle. Olisihan siinä voinut käydä myös toisin, Kontio tuumii.