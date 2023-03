Pahoinpidelty Ben Zyskowicz kommentoi vointiaan nyt

Pahoinpidelty kansanedustaja, ehdokas Ben Zyskowicz (kok) ei anna pelolle valtaa. Hän jatkaa kampanjaansa loppuun asti.

Ruhjeita käsiinsä ja polviinsa saanut kansanedustaja Ben Zyskowicz, 68, ei hakeutunut ainakaan vielä viikonlopun aikana lääkäriin lauantaisen hyökkäyksen jälkeen.

– En ole vielä käynyt. Käsissä ja polvissa on lähinnä pintahaavoja, Zyskowicz sanoo.

Oikea käsi ei noussut kuitenkaan kunnolla.

– Se on pikkasen kipeytynyt. Pitää huomenna (maanantaina) katsoa tarkemmin, mikä on tilanne sen osalta. Kyllä mä olen ihan täydessä iskussa.

Ben Zyskowicz jatkoi vaalikampanjointia revenneellä takilla Helsingissä Kolmen sepän patsaalla sunnuntaina.

Entuudestaan tuntematon 38-vuotias mies kaatoi hänet kesken vaalityön maahan Helsingissä Itäkeskuksessa lauantaina.

Mies uhkasi tappaa Zyskowiczin ja sanoi haluavansa työntää tämän metron alle. Mies huusi Zyskowiczille Natosta ja väitti juutalaisten vallanneen Suomen.

Zyskowiczin takissa oli reikä hyökkäyksen jälkeen.

Poliisi otti miehen kiinni, pidätti sekä kuulusteli viikonlopun aikana. Miestä epäillään pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta. Näin ollen miestä uhkaa minimissään sakkorangaistus ja enimmillään kahden vuoden vankeusrangaistus.

Esimerkiksi kansanedustaja Juha Sipilän (kesk) pahoinpidellyt mies sai 80 päiväsakkoa vuonna 2021.

Zyskowicz jatkoi vaalityötään heti hyökkäyksen jälkeen lauantaina sekä sunnuntaina. Hän kokee hyökkäyksen epämiellyttävänä ja iskuna demokratiaa vastaan. Zyskowicz ei voi hyväksyä miehen tekoa.

38-vuotias mies hyökkäsi Zyskowiczin kimppuun Itäkeskuksessa lauantaina.

– On epämiellyttävää, että käydään ihmisen kimppuun. Vaalit ovat oleellinen osa meidän demokratiaa. Jos kampanjoita häiriköidään ilkivalloin tai muutoin, se on haitantekoa meidän järjestelmälle ja demokratiallemme, Zyskowicz kertoo.

Poliisi ei kuullut häntä ainakaan vielä viikonlopun aikana.

Zyskowicz ei anna pelolle valtaa, vaikka luonnehtiikin tilannetta ”kireäksi” tapahtuneen jälkeen. Hän jatkaa kampanjansa loppuun asti.

Zyskowicz on ollut kansanedustajana vuodesta 1979 asti. Hän ei tiedä, miksi mies kävi hänen kimppuunsa.

Zyskowicz arvioi kuitenkin, että vihainen nettikommentointi ja ääriajatusten leviäminen sosiaalisessa mediassa voi osaltaan vaikuttaa ihmisten ajatusmaailmaan ja käyttäytymiseen.

Zyskowicz on joutunut kolmesti aiemminkin hyökkäyksen kohteeksi.

– Ei tämä ole jälkiä jättämässä toivottavasti. Musta on tärkeää, että Suomi on maa, jossa jatkossakin poliitikot voivat rauhassa kadulla kävellä.

Tämä on Zyskowiczin viimeinen oma eduskunta­vaalikampanja.

Poliitikot pääministeri Sanna Marinista (sd) presidentti Sauli Niinistöön osoittivat tukensa Zyskowiczille sosiaalisessa mediassa heti tapahtuneen jälkeen. Zyskowicz ei ole itse somessa, mutta sanoo lukeneensa muiden ehdokkaiden, puolueiden johtajien ja presidentin kannustavia kommentteja mediasta.

Sosiaalista mediaa ei voi erottaa poliitikon elämästä, vaikkei siellä itse olisikaan. Zyskowicz kertoo kampanjatiimiläistensä nähneen Itäkeskuksessa, kuinka teinipojat olivat kuvanneet tapahtunutta etäältä.

Poliisin on päätettävä, vaatiiko se epäillyn vangitsemista vai vapautetaanko hänet. Vaatimus on esitettävä viimeistään kolmantena päivänä kiinniottopäivästä kello 12:een mennessä. Tässä tapauksessa takaraja on siis tiistaina puoleenpäivään mennessä.