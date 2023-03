Sydän­kohtaus laittoi Petteri Orpon elämän­tavat uusiksi – IS hyppäsi oppositio­haastajan kyytiin Hämeessä

Puheenjohtaja Petteri Orpon kierroksella Hämeessä kokoomuslaiset tsemppasivat toisiaan muun muassa Marin Kahvilassa (ilman väliviivaa).

Lahdessa kokoomus on pystyttänyt väliaikaisen ”kampanja­torin” Lahden vanhan linja-auto­aseman edustalle keskustan tuntumaan. Tarkoituksena on herättää Salpaus­selän kolmatta kisapäivää seuraamaan menevien ihmisten huomio.

Järeähkön äänen­toiston avulla tehdään selväksi, että vasemmisto­hallitus on tarkoitus työntää syrjään, ja että lohisoppaa on tarjolla.

Kumpikaan täky ei näytä tepsivän.

Lahtelaiset vaikuttavat olevan paljon kiinnostuneempia Kerttu Niskasen pian alkavasta hiihdosta kuin kokoomuksesta.

Petteri Orpo tarttuu mikrofoniin ja vetää rutiini­suorituksen. Kansan­villitsijä hän ei ole, mutta tuleva pääministeri hän voi hyvinkin olla.

Petteri Orpo puhui yleisölle Lahden vanhan linja-autoaseman edustalla. Hän ennusti kokoomukselle vaalivoittoa.

Kokoomuksen kampanja-alueella on sinänsä ihan mukavasti porukkaa. Mutta keitä tarkkaan ottaen paikalla on? Puheenjohtaja Orpo apulaisineen, Hämeen kokoomuksen ehdokkaita ja heidän tuki­tiimiläisiään. Ehdokkaat käytännössä puhuvat toisilleen ja näiden kampanja­tiimeille.

Koska paikalla ei ole käytännössä kuin kokoomuksen kampanjaväkeä ja ehdokkaita, on jututettava heitä.

Loppilainen kansanedustaja Timo Heinonen sanoo, että tunnelma on nyt hyvä, mutta vielä pari viikkoa sitten hieman alavireisempi. Silloin jännitettiin pyyhkäiseekö perussuomalaiset gallupissa ohi. Kun Helsingin Sanomien viimeinen gallup ennen vaaleja osoitti kokoomuksen olevan edelleen piikkipaikalla, kampanjaan tuli heti virtaa lisää, Heinonen selostaa.

Lahtelaisehdokas Milla Bruneau väittää saaneensa yhteydenottoja jopa paikallisilta vihreiltä ja vasemmistoliittolaisilta, jotka toivovat hänen läpimenoaan. Onko tuo nyt siis hyvä viesti kokoomuslaiselle? Ilmeisesti.

Petteri Orpo suostui mielihyvin yhteiskuvaan Joakimin kanssa. Mitään selfie-jonoa ei kuitenkaan Orpon luokse muodostunut,

Hollolalainen maa- ja metsätalousyrittäjä Teemu Kinnari on ehdolla vasta ensimmäistä kertaa eduskuntavaaleissa. Silti kyse ei ole harjoituskierroksesta, sanoo Kinnarin vaimo ja kampanjapäällikkö Terhi Kinnari. Hän ei kiertele ja kaartele, vaan sanoo suoraan olevansa vakuuttunut siitä, että miehensä tulee valituksi Arkadianmäelle. Kampanjaa on tehty viime kesästä saakka.

– Kyllä Teemu läpi menee!

Terhi Kinnari on vakuuttunut oman puolisonsa läpipääsystä. Kampanja alkoi jo viime kesänä.

Nyt näkyy tavallisen äänestäjän näköinen mies! Orpoa jututtaa ikääntynyt mies, joka ei halua kasvojaan tai koko nimeään julkisuuteen. Esko on tullut kertomaan sähkölaskuistaan Orpolle. Orpo kutsuu Eskon tilannetta karmeaksi, mutta ei voi luvata hoitaa asiaa kuntoon.

Syksyllä Esko solmi omien sanojensa mukaan pakon sanelemana kalliin kahden vuoden määräaikaisen sopimuksen sähkölämmitteiseen kotiinsa. Sopimuksesta ei pääse eroon. Eskoa tämä kismittää kovasti.

– Olen täälläkin hakemassa apua ja ohjeita. Kukaan ei tunnu voivan auttaa. En tiedä, mitä tehdä. Äänestän sitä puoluetta ja ehdokasta, joka lupaa auttaa minua. En ole vielä lupausta saanut.

– Jotkut ovat sanoneet, että Kelalta pitäisi pyytää apua. Olen myös valittanut sähköyhtiölle. Yhtiö ei taivu. Onneksi on sentään takka.

” En tiedä, mitä tehdä.

Lahtelainen Sari Niinistö on ehdolla jo kolmatta kertaa. Edellisissä vaaleissa hän ei ollut ehdolla, mutta nyt taas tosimielellä. Niinistön mukaan kansalaisten suurin huolenaihe on valtion velkaantuminen.

Kokoomuksen kampanjaa Päijät-Hämeen puolella koordinoiva Francis McCarron yrittää pitää tunnelmaa yllä. Orpolta McCarron kysyy, kumpi voittaa tiistaina, Pelicans vai KalPa. Orpo valitsee Pelicansin. Kuopiossa vastaus olisi saattanut olla toinen.

Millaisen hallituksen kokoomuslaiset haluavat rakentaa, jos saavat olla sitä rakentamassa?

Kokoomuksen ja Sdp:n varaan rakentuvasta sinipunasta ei puhu kukaan.

Automatkalla Lahdesta Hämeenlinnaan Orpo itse ei pukahda hallituskokoonpanoista mitään uutisen arvoista. Talous kuntoon, uskottava ohjelma, suunnanmuutos, velkarallin lopettaminen. Asiasanat tulevat kuin apteekin hyllyltä, mutta Orpolta on turha yrittää nyhtää suosikkikumppaneita.

Puoluehierarkian alemmilla oksilla liputetaan porvarihallituksen puolesta, vaikka perussuomalaisten kanssa hallitukseen meneminen kuulostaisikin enemmän tai vähemmän vastenmieliseltä.

Onko kampanjoinnissa parasta juuri tällaiset hetket? Siis auton takapenkillä tilaisuuksien välillä.

Orpolla on vino hymy. Autonkuljettaja Marko Jalava nauraa. Kun toimittaja pyytää rehellistä vastausta, kääntyy etupenkillä istuvan Orpon erityisavustajan Katri Mannisen pää.

Orpo on hetken hiljaa sen näköisenä, että nyt ei kannata välttämättä sanoa aivan täsmällisesti sitä, mitä ajattelee.

– Ihan oikeasti tykkään nähdä ihmisiä, hän aloittaa.

– Meidän mahtavia ehdokkaita, heidän kampanjaporukoitaan ja kansalaisia, Orpo päätyy vastaamaan.

– Vaikka väsyttäisi, niin näistä tilaisuuksista saa valtavasti virtaa.

Selvä.

Marko Jalava kuljetti Mersullaan Petteri Orpoa sunnuntaina Hämeessä.

” Ihan oikeasti tykkään nähdä ihmisiä.

Orpo kertoo nukkuneensa aamulla puolitoista tuntia matkalla Turusta Lahteen.

– Kellojen siirtäminen vei tunnin yöunista pois. Väsytti ihan hemmetisti. Autossa sitten selasin uutiset ja sähköpostit. Sitten taju pois puoleksitoista tunniksi.

Orpo sanoo, ettei sinänsä menetä vaalien vuoksi yöuniaan. Hän kuitenkin myöntää, että illalla myöhään loppuvien vaalitenttien jälkeen uni ei meinaa tulla ja kun tulee, on se usein kevyttä ja katkonaista.

– Sillä lailla tunnistaa olevansa vähän ylikierroksilla niissä hetkissä.

Edellisvaalit päättyivät pettymykseen ja oppositioon. Nyt on pystyttävä parempaan, myös Orpon. Kokoomuslaisille kelpaa vain voitto.

Orpon mielestä äänestäjiltä tuleva palaute on nyt huomattavasti myönteisempää kuin neljä vuotta sitten. Porukkaa on liikkeellä, hän vakuuttaa.

Lahdessa mitään varsinaista kokoomuksen kansanjuhlaa ei kyllä todistettu.

– Kuopion torilla oli meidän tilaisuudessa enemmän väkeä kuin Marinin ja demareiden tilaisuudessa, Orpo kertoo.

– Tämä on tärkeä mainita, sanoo avustaja Manninen auton etupenkiltä.

Mitä Orpo ajattelee siitä, että jotkut pitävät häntä tylsänä?

– En mitään, Orpo sanoo huvittuneena.

Orpo sanoo olevansa ylpeästi ammattipoliitikko ja asiakeskeinen sellainen.

– En halua esittää mitään. Olen nähnyt tämän urani varrella paljon sellaisia poliitikkoja, jotka esittävät jotain muuta kuin ovat. Siitä jää kiinni ennemmin tai myöhemmin.

” En halua esittää mitään.

Orpo sanoo, ettei ole miettinyt hetkeäkään sitä, miten hänen oma elämänsä muuttuu, jos pääministeriys koittaa.

– Mutta tietenkin olemme porukassa miettineet sitä, miten saamme kasaan hyvän hallitusohjelman, jos… kun voitamme, Orpo sanoo.

Orpo sai sydänkohtauksen kesän 2021 kuntavaalien jälkeen. Sen jälkeen hän on joutunut vastailemaan terveyttään koskeviin kysymyksiin. Hän ei vaivaannu aihepiirin käsittelystä. Orpo sanoo olevansa erittäin hyvässä kunnossa. Uni, lepo, ruokavalio ja kalenterin rakentaminen pantiin uusiksi kohtauksen jälkeen. Myös korvien välissä on tapahtunut muutos.

– Olen ymmärtänyt sen, että en ole korvaamaton. Olen oppinut priorisoimaan asioita ja jakamaan vastuuta aiempaa paremmin.

Hän kiittää kokoomuksen muuta johtoa. Orpon mielestä kokoomuksen ”kärki” on paljon leveämpi kuin kilpailijapuolueilla. Vastuuta on voinut jakaa huoletta, hän sanoo.

Orpo sanoo tehneensä tällä kertaa edellisiä vaaleja enemmän myös henkilökohtaista kampanjaa Varsinais-Suomessa. Yksi on Varsinais-Suomen kokoomuksen ehdokaslistalta poissa: viime keväänä kuollut Ilkka Kanerva.

– Kova ikävä. Monta kertaa on Nato-prosessinkin aikana käynyt käsi puhelimella, että nyt pitää soittaa. Mutta kun ei enää voi, Orpo sanoo.

Toinen ikoninen kokoomuslainen on eittämättä Ben Zyskowicz. Hänet pahoinpideltiin lauantaina Itäkeskuksessa kesken kampanjoinnin. Orpo sanoo tunteneensa syvää suuttumusta ja järkytystä kuultuaan uutiset.

– Miten kukaan voi tehdä mitään tuollaista, mitä eilen tapahtui, Orpo kysyy suorastaan epäuskoisena.

Petteri Orpo valoi uskoa omiinsa kampanjatilaisuudessa hämeenlinnalaisessa kahvilassa.

Saavumme Hämeenlinnaan, jossa kokoomuksen ehdokkaat pitävät kampanjatilaisuutta Marin Kahvilassa. Orpokin virnistää kahvilan nimelle.

Ilman väliviivaa ja genetiivi- eli omistusmuodossa, huomauttaa kansanedustaja Heinonen.

Kokoomuksen paikallistoimijat ovat rakentaneet illuusion vetovoimaisesta kampanjatilaisuudesta. Kahvila on kyllä tupaten tupaten täysi, mutta tupa on aika pieni. Eri ehdokkaiden kampanjaporukoiden ulkopuolista väkeä ei paikalla ole kovin paljoa ole. On turvallista arvata, ettei paikalla ole juurikaan puoluekantaansa vielä arpovia ihmisiä.

Petteri Orpo ja kokoomuksen hämäläisehdokkaat pitivät kampanjatilaisuuden Marin Kahvilassa.

Kokoomuslaiset puhuvat ja kokoomuslaiset – tai ainakin kokoomushenkiset –kuuntelevat.

– Mulla on sellainen fiilis, että me oikeasti voitamme sunnuntaina ja se sininen tolppa menee katosta läpi, Orpo sanoo.

Kansanedustaja Timo Heinonen tuli itse kuvatuksi seurateesaan Orpon selfie-hetkeä.

” Sininen tolppa menee katosta läpi.

Orpo saa porvarillisen hillityt suosionosoitukset. Kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen pitää ääntä. Ääntelyyn yhtyy muutama muu. Tunnelma on tiivis, muttei kuitenkaan katossa.

Hämeenlinnalainen Jari Rinne toivoo Orposta pääministeriä ja vasemmistopuoleita ulos seuraavasta hallituksesta. Nyt on porvaripuolueiden aika panna Suomen talous kuntoon, Rinne sanoo.

Rinteen mielestä Orpo on onnistunut vaalitenteissä erinomaisesti. Orpon rauhallisuus on miellyttänyt.

– Kävin kehumassa häntä määrätietoisuudesta ja maltista. Sanoin, että pitää malttinsa jatkossakin. Kovat tentit ovat edessä vielä.

Kokoomuksen paikallisaktiivi Rinteen arvion mukaan kokoomus on yhtenäisempi kuin vuosikausiin.

– Tiedän, että koko kenttä on Petterin takana.

Rinne sanoo jännittävänsä, hajoaako oikeiston äänet niin, ettei kokoomus lopulta ylläkään suurimmaksi. Hänen arvionsa mukaan on vaara, että perussuomalaiset vie osan kokoomukselle perinteisesti kuuluneista äänistä.

Petteri Orpo sai loppukiritsemppaukset Jari Rinteeltä.

Marin Kahvilan edustalla on iso mainostaulu, jossa on suuri Sdp:n vaalimainos. Mainoksessa on nykyisen pääministerin kuva.

Sanna Marinin kokoomus haluaa syöstä vallasta.

Kokoomus on Orpon mielestä enemmän kuin valmis pääministeripuolueeksi. Puolue tutkiskeli itseään perusteellisesti edellisten eduskuntavaalien jälkeen. Paketti on kasassa, Orpo vakuuttaa.

Nyt pitäisi vain voittaa vaalit. Sunnuntaina nähdään nouseeko sininen tolppa katosta läpi – ja onko se kokoomuksen sininen vai perussuomalaisten sininen. Punaisenkin tolpan korkeutta tarkkaillaan.