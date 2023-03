Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa on ehdolla lukuisia rikoksista tuomittuja henkilöitä.

Katso lista: Näistä rikoksista kotiseutusi vaaliehdokkaat on tuomittu

Ilta-Sanomat koosti, millaisista rikoksista eduskuntavaaliehdokkaat ovat saaneet tuomioita viiden viime vuoden aikana.

Sunnuntaina järjestettävissä eduskuntavaaleissa on mukana yhteensä 85 rikoksesta tuomittua ehdokasta, jotka ovat saaneet tuomionsa viiden vuoden sisällä.

Kaiken kaikkiaan 3,5 prosenttia ehdokkaista on tuomittu rikoksesta kyseisellä ajanjaksolla.

Artikkelin lopussa olevasta hakukoneesta näet kaikkien tuomittujen nimet ja tuomiot.

IS kävi läpi viiden vuoden sisällä käräjäoikeuksissa vireille tulleiden rikostapausten tuomiot, joissa on syytettynä eduskuntavaaliehdokas.

Osa tuomioista ei ole vielä lainvoimaisia, eli niistä on valitettu ylempiin oikeusasteisiin. Näiden tapausten käsittely on vielä kesken.

Eniten rikoksesta tuomittuja ehdokkaita on Vapauden liitolla. Puolueen 143 ehdokkaasta jonkinlainen rikostuomio on 15 ehdokkaalla, eli yli kymmenellä prosentilla.

Muista puolueista eniten tuomittuja on Sinimustalla Liikkeellä ja Valta kuuluu kansalle -puolueella. Molemmilla on listoillaan 12 rikoksesta tuomittua ehdokasta. Sinimustalla liikkeellä on vaaleissa 88 ehdokasta ja VKK:lla 107.

Feministinen puolue ja Eläinoikeuspuolue ovat ainoat vähintään kymmenen ehdokkaan puolueet, joissa ei ole ehdolla yhtäkään rikoksesta tuomittua.

Suhteessa eniten rikostuomion saaneita on Suomen Kansa Ensin -puolueella. Sen kymmenestä ehdokkaasta peräti neljä on tuomittu lähivuosina.

IS:n selvitys osoittaa, että 85 rikoksesta tuomittua ehdokasta on tehnyt yhteensä 168 eri rikosta. Osa rikoksista tuomituista vaaliehdokkaista on saanut useampia tuomiota.

Joissakin tapauksissa samassa yhteydessä on annettu tuomio samaan aikaan useammasta rikoksesta.

Vaaliehdokkaiden yleisimmät rikokset ovat rattijuopumuksia ja huumausainerikoksia.

Lähes kolmannes ehdokkaiden tekemistä rikoksista liittyi liikenteeseen. Liikennetörttöilyitä oli 16 prosenttia rikoksista ja rattijuopumuksia 15 prosenttia.

Seuraavaksi yleisimpiä rikostyyppejä olivat uhkailut, vainoamiset ja kiihottamiset kansanryhmää vastaan. Näitä rikoksia oli lähes 18 prosenttia kaikista tuomioista.

Myös huumaus- ja lääkeaineisiin liittyviä rikoksia oli yli 16 prosenttia.

Henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia sekä talousrikoksia ja erilaisia niskoitteluun liittyviä rikosnimikkeitä oli kutakin 6–7 prosenttia ehdokkaiden tuomioista.

Rikoksentekijöiden joukkoon lukeutuu yksi henkirikoksesta tuomittu ehdokas, josta IS on uutisoinut aiemmin. Suomen kansa ensin -puolueen Samuel Gryning tuomittiin vuonna 2011 yhdeksän vuoden vankeuteen hätävarjelun liioitteluna tehdystä taposta.

Kyseinen rikos ei aikarajauksen vuoksi ole mukana tämän artikkelin listauksessa, mutta Gryning on sittemmin tuomittu myös muista tuoreemmista väkivaltarikoksista, jotka sisältyvät listaukseen.

Suhteessa eniten rikoksista tuomittuja ehdokkaita on Varsinais-Suomen vaalipiirissä, jossa joka 20. ehdokas on saanut tuomion viiden vuoden sisällä.

Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä ehdolle asettuneilla ei ole lainkaan tuoreita rikostuomioita.