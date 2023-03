Avustustyöntekijä väittää, että ruokajonon elintarvikkeita jouduttiin säännöstelemään, jotta jaettavaa riittäisi Niikon vaalikampanjalle.

Kansanedustaja ja eduskuntavaaliehdokas Mika Niikon (ps) vaalikampanjassa tarjottiin lauantaina Joosua Missio -nuorisojärjestön ruokajonosta peräisin olevia ruokia.

Asiasta kertoi Ilta-Sanomille järjestön vapaaehtoistyöntekijä, joka sanoo käyneensä viikonloppuna Niikon vaalitoimistolla itse todentamassa, miten vähäosaisille lahjoitettuja ruokia, kuten piirakoita, leipiä ja keksejä, jaettiin osana Niikon vaalikampanjaa.

– Siellä jaettiin järjestömme ruokalahjoituksena saamia Lidlin vaaleita leipiä, joita oli kokonainen peräkärryllinen. Ruokaa oli siis jaossa ihan älytön määrä, vapaaehtoistyöntekijä päivittelee.

Ilta-Sanomat ei julkaise työntekijän nimeä aiheen arkaluonteisuuden vuoksi.

Myöhemmin Ilta-Sanomat tavoitti myös Niikon kommentoimaan vaalikampanjansa tarjoilujen alkuperää.

– Ai mitkä ruoat, Niikko kysyy ensin.

– Vaalitoimistollani on ollut kyllä ruokajakoa lauantaina, mutta noista Lidlin tuotteista en tiedä yhtään mitään, hän jatkaa.

Niikko kehottaa soittamaan kampanjapäällikölleen, jolle hän kertoo ulkoistaneensa tarjoilujen hankinnan.

Niikon kampanjapäällikkö Timo Valtonen on myös Joosua Mission toiminnanjohtaja.

Vaalitoimisto ja Joosua Mission tilat sijaitsevat vieri vieressä Vantaan Korsossa.

Ilta-Sanomat tavoitti Valtosen sunnuntaina kommentoimaan vapaaehtoistyöntekijän väitteitä.

Valtosen mukaan ruokia oli niin valtavia määriä, että niitä oli jaettava myös Niikon vaalikampanjan yhteydessä, jotta ruoat eivät pilaantuisi.

– Meidän on pakko jakaa ne ruoat, mitä me saamme, koska jos me emme niitä jaa, lahjoittajat harmistuvat. Olemme kahden tulen välissä, Valtonen sanoo.

Valtosen mukaan Lidlin leipiä oli yhteensä noin sata laatikollista.

– Joudumme maksamaan kaatopaikalle menevistä leivistä aika ison maksun, hän sanoo.

Valtosen mukaan Niikko ei ollut tietoinen siitä, että osa vaalikampanjan yhteydessä jaetuista ruoista oli peräisin Joosua Mission leipäjonon varastoista.

Asiasta Ilta-Sanomille kertoneen vapaaehtoistyöntekijän mukaan Valtonen oli kieltänyt jakamasta tiettyjä ruokia perjantaina leipäjonossa, jotta jaettavaa riittäisi Niikon vaalikampanjalle.

– Meidän työntekijät eivät todellakaan ole tykänneet asiasta. Köyhille tarkoitetut ruoat, vapaaehtoistyöntekijä parahtaa.

Valtonen kiistää ohjeistaneensa ketään säästämään ruokia Niikon vaalikampanjalle ja sanoo, että jaettavaa ruokaa on ollut yli tarpeen.

Niikko on kolmannen kauden kansanedustaja.

Vuosi sitten helmikuussa Niikko joutui eroamaan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan tehtävästä julkaistuaan Twitterissä runsaasti kritiikkiä keränneen lausunnon Ukrainan Nato-jäsenyyteen liittyen.

Niikko erottautui myös maaliskuussa olemalla ainoa perussuomalaisten kansanedustaja, joka äänesti Suomen Nato-jäsenyyttä koskevassa äänestyksessä tyhjää.