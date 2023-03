Annika Saarikko lauloi karaokea salanimellä ja villitsi kansaa Marin-kritiikillä Tampereella – IS hyppäsi keskustan vaalibussin kyytiin

Keskustan super-vaalikiertueelta ei menoa ja meininkiä puuttunut. Puolueen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko lurautti kappaleen karaokessa, pulahti aamuvarhaisella avantoon ja huudatti ihmisiä Tampereen torilla.

IS seurasi puheenjohtajien vaalikampanjointia viikkoa ennen vaali-iltaa. Tämä on neljäs osa IS:n kampanjaraportointia. Juttusarjan muut osat ovat luettavissa artikkelin alta löytyvistä linkeistä.

”Seuraavaksi Anneli Saaristo laulaa kappaleen Levoton tuhkimo!”

Tampereen Rautatienkadun Ale Pupi on täyttynyt lauantain varhaisiltaa viettävistä ihmisistä.

Äkkiseltään nimi Anneli Saaristo ei herätä minkäänlaisia mielleyhtymiä. Ihmisten epäluuloiset katseet kuitenkin kohdistuvat tutun näköiseen valtiovarainministeriin, joka marssii määrätietoisesti mikrofonin eteen. Kello on noin 21.00.

”Onko tuo se Annika Saarikko?”

”No on se!”

”Ei se voi olla.”

Vaan kyllä se on. Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko lurauttaa Dingon kappaleen ensimmäiset säkeet. Muutama silmiään hieraiseva katsoja uskaltautuu lähemmäs ottamaan kuvia ja rohkeimmat antautuvat tanssimaan. Tunnelma on katossa.

Ruudulla näkyy Annika Saarikon koodinimi ”Anneli Saaristo”.

Annika Saarikko lauloi karaokea Tampereen Ale Pupissa keskustanuorten ja puolueen nuorten vaaliehdokkaiden kanssa.

Kun viimeinen säe on laulettu, Saarikko pyyhkäisee otsaansa ja kiittää seuralaisia. Mukana seurueessa on keskustan puolueväkeä.

– Karaokessa koodinimeni on Anneli Saaristo. Se johtuu siitä, että ihmiset lähettävät minulle usein palautetta nimellä Anneli Saaristo, koska eivät muista oikeaa nimeäni, Saarikko nauraa.

Hän pyyhältää tottuneesti juttelemaan tuntemattomille. Toiset haluavat yhteiskuvan, muutama halauksenkin. Joku ilmoittaa äänestävänsä sittenkin keskustaa. Saarikko puhuu ihmisten kanssa politiikasta, tavallisista asioista, oikeastaan mistä tahansa.

Käynnissä on keskustan super-vaalikiertue. Saarikko on matkustanut tiiminsä kanssa aamulla Oulusta Keski-Suomea pitkin Tampereelle. Päivän päättää kuppilakierros. Äänestäjiä on tarkoitus tavata matalalla kynnyksellä siellä, missä he ovat lauantai-iltana.

– Annika, nyt pitäisi mennä jo seuraavaan paikkaan. Meillä on ollut aikainen aamu, ministerin erityisavustaja Hanna Markkanen sanoo.

Saarikko nyökyttelee, mutta jää vielä suustaan kiinni. Markkanen nauraa, että Saarikko saattaisi jäädä juttelemaan useiksi tunneiksi, ellei häntä muistuttaisi siitä, että välillä pitäisi nukkuakin.

On selvää, että Saarikko pitää ihmisten kohtaamisesta. Ihmiset vaikuttavat myös aidosti pitävän hänestä.

– Noniin, sitten mennään! He olivat huolissaan valtionvelasta, siitä piti keskustella. Ja tuo eräs seurue on Lapista, heidät tunsin. Mennäänkö seuraavaksi syömään, Saarikko kysyy.

Vaaliekiertuueella tavataan äänestäjiä ja tuttuja muista puolueista.

Markkanen vahvistaa, että nyt pitää syödä. Kello on vasta noin 22.00, mutta seuraavana aamuna on oltava kahdeksalta avannossa.

Hieman aamukahdeksan jälkeen keskustan vaalibussi saapuu Tampereen Kaupinojan Saunalle. Aluksi ajettiin väärälle saunalle ja pyyhekin jäi rytäkässä kotiin. Mutta pienet mutkat matkassa kuuluvat Saarikon mukaan asiaan.

Hän tunnustautuu aamu-uniseksi ihmiseksi. Hotellilla ehdittiin kuitenkin syödä jo aamupala.

– Avannosta saa hirveästi energiaa ja päivä lähtee käyntiin. Se on sellaista itsensä voittamista. Ja myös erilainen hetki ihmisten kohtaamiseen.

Hän nousee ulos autosta ja halaa vastaan tulevaa Liisa Rampaa. Ministeri on Tampereen talviuimarit ry:n vieraana ja sauna lämpiää.

Kun löylyt on heitetty, suunnataan pulahdukselle. Avanto on hieman jäässä portaiden edestä. Se ei hetkauta. Rampa ottaa tottuneesti lapion ja ryhtyy raivaamaan tietä seurueelle.

Valmista tuli. Saarikko syöksyy hyiseltä näyttävään Näsijärveen.

– Tehkää tietä, täältä tullaan!

– Huhuh, ihanaa!

Annika Saarikko ja Liisa Rampa pulahtivat hyiseen Näsijärveen.

Vielä yhdet löylyt saunassa ja uusintakierros avannossa. Näin voi taas vaalikiertue alkaa. Saarikko antaa seurueelle viimeiset halaukset, kiittää ja nousee takaisin bussin kyytiin.

Sisällä kerrataan, mitä tänään on ohjelmassa. Saarikko kertoo odottavansa tämän päivän yleisötilaisuuksia Ylöjärvellä, Tampereella, Lempäälässä, Lopella, Vantaalla ja lopuksi Helsingissä.

– Minun kokemukseni on se, että yleisötapahtumissa ihmisten hyvyys nousee esiin. Sellaisia ihmiset todella ovat, ihania ja mukavia. Juuri tuollaisia Liisoja, jotka hakkaavat jään rikki ja raivaavat tien, hän sanoo ja herkistyy hieman.

Markkinatunnelmaa.

Tampereen keskustorilla haluttiin ottaa yhteiskuvia.

Hernerokka porisee, grillimakkarat tirisevät ja musiikki soi Tampereen torilla ja Lempäälän S-marketin edustalla, kun bussi kurvaa yleisön eteen. Jos ei tietäisi gallup-lukuja, ei kentällä uskoisi keskustan alhaista kannatusta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) lauantaiseen yleisöryntäykseen verrattuna väkeä on vähemmän ja yleisö on keskimäärin vanhempaa, mutta yksi merkittävä ero on heti nähtävissä: keskustan vaaliteltalla ihmiset haluavat puhua nimenomaan politiikasta.

Yhteiskuvia ja halauksiakin halutaan kosolti.

Saarikko aloittaa kampanjapuheensa.

– Keskusta tarjoaa mahdollisuuden yhteistyöhön ja ratkaisuihin. Tavoitteemme on vahvistaa kultaisen keskitien merkitystä. Ensimmäinen viestimme on se, että talous laitetaan kuntoon, Saarikko sanoo.

Hän kuitenkin terävöittää, että suuria lupauksia ihmisille ei voida nyt antaa talouden huonon tilanteen takia.

– Vaikka olemme pääministerillisellä maaperällä, on sanottava, että pääministeri teki virheen, kun hän meni spekuloimaan ja lupaamaan Ukrainalle Hornet-hävittäjiä. Toisenlaisissa olosuhteissa keskusta olisi vaatinut hallituksen tiedonantoa asiasta, Saarikko täräyttää uhmakkaasti.

Kritiikki saa yleisöstä raikuvat aplodit ja kannustushuudot. Puheen päätettyään Saarikko myöntää IS:lle yllättyneensä siitä, miten paljon pääministeri todellisuudessa jakaa mielipiteitä kotikentällään Tampereella.

Eräs mies hakeutuu Saarikon juttusille ja kertoo kokemuksiaan siitä, että ostovoima pienenee joka vuosi.

– Miksi tätä ei korjata, hän haastaa Saarikkoa.

– Näin ei pitäisi käydä, Saarikko myöntää ja jatkaa miehen kanssa keskustelua.

Kalle Pyky (vasemmalla) avustaa kyltein Saarikkoa kampanjapuheessa.

Tamperelainen Heljä Saarinen tuli esittämään Saarikolle tietyn kysymyksen.

Tamperelainen Heljä Saarinen, 71, on puolestaan tullut syömään hernekeittoa kysymään Saarikolta tiettyä kysymystä.

– Halusin tietää indeksikorotuksista ennen kaikkea eläkeläisten puolesta. Kun kukaan ei oikein puhu eläkeläisten asioista. Lisäksi halusin puhua siitä, että keskusta on ollut vaalipaneeleissa rauhallinen. En oikein jaksa katsoa paneeleja, kun muut puhuvat koko ajan päälle, eikä toisen mielipiteelle anneta arvoa, Saarinen kertoo.

Kuusi kysymystä Saarikolle Kampanjan keihäänkärjet: Keskustan vahva viesti on koko Suomen viesti. Lähipalvelut, maakuntien Suomi, oikeudenmukainen arki postinumerosta ja lompakon paksuudesta riippumatta. Kampanjalupaus: Haluamme turvata lähipalvelut ja kestävän taloudenpidon. Tiet kuntoon. Kampanjoinnin salainen ase: Keskustan vahvat toimijat, aktiivit ja puolueen tekijät eri puolilla Suomea. Se on keskustan paras ja tärkeä vaaliase. Kampanjatyön luottovaruste: Pitää olla kuumaa juomista termospullossa välimatkoille ja siirtymisiin, jotta ääni kestää puheiden pitämisen myös pakkasessa. Mistä tulossa (kuvattu päivällä): Lempäälästä S-marketin pihamaalta keskustan tilaisuudesta. Mihin menossa: Lopelle lapsiperheiden tapahtumaan. Toimittajan arvio vaalipulssista: 5/5

Vaalibussin kuljettaja Tapio Nuorala on tuttu näky keskustan busseissa.

Kello käy ja vaalibussin kuljettaja Tapio Nuorala hurauttaa moottorin käyntiin. Hän on ollut mukana useammalla vaalikiertueella ja toiminut kuljettajana myös opiskelijajärjestöjen matkoilla.

Nuorala istuu huumoria heittävään keskustan porukkaan kuin nenä päähän.

– Pidän siitä, että voi heittää vitsiä. Mukavaa työtä ja aina on tavattoman hauskaa. Ei pidä olla niin vakavaa, pohjoisesta kotoisin oleva Nuorala sanoo.

Hän kääntää musiikin päälle. Bussin kaiuttimista raikaa Elastisen Eteen ja ylös -kappale.

Bussissa Saarikon mukana matkaavat keskustan media- ja viestintäasiantuntija Johannes Erkkilä, viestinnän poliittinen suunnittelija Kalle Pyky, keskustan ministeriryhmän sihteeri, erityisavustaja Tuomas Vanhanen ja viestinnästä vastaava erityisavustaja Hanna Markkanen. Pienellä porukalla homma toimii ja kaikilla on roolinsa.

Erkkilä ja Pyky pyörittävät somea ja auttavat kampanjassa. Markkasta voisi jopa nimittää poppoon yleisnaiseksi, sillä hän pitää huolen aikatauluista ja lähes kaikista pienistä yksityiskohdista. Oli sitten kyse ruokailuista, Saarikon kotiin unohtuneesta pyyhkeestä tai mediasuhteista. Vanhanen on mukana viikonloppuvapaallaan ”rakkaudesta lajiin”.

Kyseessä on ”poikkeuksellinen turnee”, kun näin monta henkilöä on mukana.

Välipalalla Lempäälän paikallisessa Bene Kebab & Pizzassa.

Bussissa on hyvä tunnelma.

Bussissa käydään läpi ihmisten tunnelmia vaalikentiltä: mitä he kysyivät ja mitä jäi kysymättä. Ihmisiltä saadaan myös paljon paperista palautetta ja esitteitä. Ne luetaan heti bussissa tarkasti.

Saarikko ja Vanhanen käyvät läpi eri paikkakuntien kannatuslukuja.

– Väkeä puhuttivat erityisesti vaalitentit ja oman elämän arkiset asiat. Tuli myös mielenkiintoinen idea indeksileikkauksiin liittyen, Saarikko kertaa.

– Pidän hyvänä sitä, että ihmiset tulevat tavatessaan myös haastamaan ja esittämään kritiikkiä. Se kertoo siitä, että keskustalla on väliä ja puolue on elossa, kun halutaan kertoa huolista ja murheista.

Lopella oli karnevaalitunnelmaa.

Vaalitiimi jatkaa eteenpäin.

Kun Lopella on pysähdytty, erityisavustaja Vanhanen ottaa tabletin esiin ja alkaa selata dataa: mitkä puolueet olivat esimerkiksi aluevaaleissa suosittuja. Bussissa pohditaan, mikä aihe mahdollisia äänestäjiä voisi erityisesti Vantaalla koskettaa.

Lopelta mieleen on jäänyt 17-vuotias espoolainen Eino Sahari, joka oli kiinnostunut keskustanuorten toiminnasta. Hän olisi halunnut jo äänestämään, mutta ei vielä näissä vaaleissa pääse.

Eino Sahari jäi Lopelta Saarikon tiimin mieleen. Sahari kertoi IS:lle olevansa kiinnostunut keskustanuorten toiminnasta.

Lopelle tultiin erilaisilla kulkuvälineillä.

– Eino jäi mieleen. Pitää olla häneen yhteydessä, Pyky huomauttaa.

Saarikko on mielissään. Äkkiä ajatus siirtyy toisaalle.

– Nyt katsotaan, missä Kuumaa soittaa ensi viikolla. Olen kateellinen, kun Hanna on menossa katsomaan niiden keikkaa. Minulla on pitkä to do -lista asioista, joita haluan tehdä vaalien jälkeen. Esimerkiksi katsomatta jääneitä elokuvia ja kokeiltavia reseptejä, hän muistaa.

Taustalla soi Lauri Tähkän herkkä balladi.

– Hei nyt vaihdetaan kappaletta, vähän enemmän menomeininkiä, Saarikko ohjeistaa.

Sitten keskustellaan viimeisen vaaliviikon strategiasta.

– Tiedossa on paljon vaalitenttejä ja myös oman kampanjan tekemistä. Minusta tämä viikonlopun vaalikierros osoittaa sen, että meidän pitää keskittyä siihen, että ihmiset ottavat näissä vaaleissa kantaa siihen, haluavatko he ääripäitä ja syventyviä poteroita vai vahvan keskivoiman, Saarikko analysoi.

Nyt on aika ottaa torkut.

”Huomio, huomio nukkuvien puolue, lähestymme Vantaata!”

Bussin mikrofoniin vitsailee kukapa mukaan kuin kuljettaja Nuorala.

Saarikko säpsähtää. Pian on taas tiedossa 45 minuuttia kampanjointia.

Bussissa vitsaillaan hyväntuulisesti siitä, ettei Vantaa ole keskustan kannatusaluetta. Katsotaan miten käy.

Saarikko katselee kiertueella saatuja lahjoja. Ihmiset ovat tuoneet hänelle mitä erilaisimpia tekeleitä: linnunpönttö, perunasäkki, kirjoja, pyykkipojista tehty keinutuoli, villapaita...

Julianna Koivu antoi Saarikolle lahjan.

Lahjoja oli jos jonkinlaista sorttia.

– Nämä kaikki ihmisten itse tekemät lahjat kertovat siitä, miten välittäviä ja hienoja ihmisiä Suomessa on. Ei voi muuta kuin olla kiitollinen.

On merkillistä huomata, miten hyväntuulinen ja energinen tunnelma bussissa on. Keskustan tilanteeseenkin osataan suhtautua oikeanlaisella huumorilla. Täällä ei ole luovutettu.

– Syksyllä tunnelma oli toisenlainen. Olin itse väsynyt ja niin myös puolue. Voisi luonnehtia harmaaksi kuin marraskuu, Saarikko myöntää.

Jotain on kuitenkin selvästi muuttunut.

– Järjestökoneistomme on edelleen puolueista vahvin, ja loppusuoralla olemme pystyneet kiteyttämään viestimme. Kaikki lähti vaaliristeilyltä, kun näki, että ihmiset eivät ole luovuttaneet. Ja olen muuten huomannut, että näissä vaaleissa kukaan ei enää puhu punamullasta, Saarikko sanoo.

– Ja perussuomalaisille haluan heidän lauantaiseen vaalikiertue-juttuunsa viitaten lähettää sellaisia terveisiä, että tätäkö he todella haluavat äänestäjille kertoa: jos äänestää perussuomalaisia, saa sinipunahallituksen?

Saarikko viittaa perussuomalaisten työmiehen Matti Putkosen IS:n jutussa sanomaan lausuntoon siitä, että perussuomalaisten, Sdp:n ja kokoomuksen pitäisi muodostaa yhdessä hätätilahallitus.

Bussi kaartaa aikataulussa Vantaan Myyrmannin pihaan. Kello on 16.30.

Kauppakeskuksessa keskustan pisteellä käy kuhina. Paikalla on myös Uudenmaan ehdokas, puolustusministeri Antti Kaikkonen. Hän tervehtii iloisesti puolueensa väkeä.

Saarikko ja Antti Kaikkonen kohtasivat Myyrmannissa.

Ihmisiä oli liikkeellä.

– Olen melkoisen varma siitä, että kannatus on parempi, kuin mitä kevättalven gallupit ovat näyttäneet. Fiilis on hyvä. Kyllä tässä kuplimista on, eteenpäin, Kaikkonen sanoo tomerasti.

Saarikko kiteyttää, että viikonlopun kiertueelta saaduilla voimilla jaksaa ensi viikonkin. Kilometrejä bussin mittariin kertyi yli 800.

– Ja kyllä. Uskon edelleen siihen, että pääministerikautemme koittaa vielä.