Sadat tungeksivat tapaamaan Sanna Marinia Tampereella – pääministeri paljasti IS:lle salaisen aseensa

Pääministeri Sanna Marin (sd) kampanjoi Pirkanmaalla viikkoa ennen vaali-iltaa. Yleisöä riitti ja lähes kaikilla oli pääministerille tietty pyyntö.

IS seurasi puheenjohtajien vaalikampanjointia viikkoa ennen vaali-iltaa.Tämä on toinen osa IS:n kampanjaraportointia.

PIRKANMAA

– Olen jonottanut jo puoli tuntia, kuuluu väkijoukosta.

Suomalaisen vaisto herää heti. Onko kyse kenties ilmaisista ämpäreistä, kahvista tai pullasta?

Syy selviää pian: ihmiset jonottavat yhteiskuvaan pääministeri Sanna Marinin (sd) kanssa, joka on aloittanut lauantain vaalikampanjansa Ylöjärveltä.

Väkijoukossa on kaikenikäisiä ihmisiä. Erityisen paljon parikymppisiä. Kysymyksiä Marin saa enimmäkseen Natosta, sekä koulutukseen ja sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvistä asioista.

Pääministeri Sanna Marinin lauantain vaalikampanja alkoi Ylöjärveltä.

Leena-Maija Tyrkkö halusi kiittää pääministeriä.

– Kiitin pääministeriä siitä, että terveydenhoito toimii todella hyvin Pirkanmaalla, Leena-Maija Tyrkkö sanoo.

Marin koskettaa Tyrkköä käsivarresta ja nyökyttelee.

Pääministerin turvamiehet herättävät erikoisella tavalla huomiota, sillä heillä on käsissään muovipussit. Kauppias Ville Pirtinaho selventää tehneensä heille eväskassit kalaherkuista. Pääasiassa ”lohikalasta”.

– Paketoitiin eväät pieniin paketteihin, jotta niitä olisi päivän aikana helppoa syödä sopivissa väleissä, Pirtinaho sanoo.

Kauppias Ville Pirtinaho evästi Marinin turvamiehet.

Kello lähestyy puoltapäivää ja Marinin on aika jatkaa matkaa kampanja-autollaan. Hän suuntaa autolla Tampereen keskustassa sijaitsevaan Koskikeskukseen, jossa kampanja jatkuu.

Marin kertoo IS:lle, että kampanja-autossa tehdään töitä ja levätään mahdollisuuksien mukaan.

Vaalitulos häntä jännittää aina.

– Kampanjakentillä on tällä hetkellä hyvä tunnelma. Tilanne on todella jännittävä. Toivottavasti mahdollisimman moni ihminen lähtee äänestämään! Jokaisella äänellä on merkitystä, Marin sanoo.

– Vaalit ratkaistaan kovalla työllä. Kuuntelemalla ihmisiä ja tarjoamalla oma, selkeä vaihtoehto.

Marinin vaalistrategia perustuu siihen, että hän luottaa omaan tekemiseen.

Väkeä on kerääntynyt Koskikeskuksen pääaukiolle runsaasti jo ennen kuin pääministeri saapuu lavalle. Paikalla on myös muita Sdp:n ehdokkaita kampanjoimassa.

Lavalla kuulutetaan, että Marin saapuu kohta.

– Meillä on aika paljon pieniä ihmisiä täällä, joten yritetään liikkua varovasti, jotta kaikille jää tilaa Sannan tapaamiseen, ääni sanoo.

Pääministeri saapuu paikalle täsmälliseen aikaan, lähes tasan kello 12.30.

– I’m ready, Marin toteaa lavan kulmalla ja kävelee määrätietoisesti väkijoukon eteen – kotikentän lavalle.

– Ihmisillä on nyt mahdollisuus antaa näissä vaaleissa hallitukselle tilinpäätös työstä, jota olemme tehneet, Marin aloittaa oitis puhumaan.

Ihmiset kuuntelevat Marinia, ja osa kuvaa samalla videota. Eturivissä on lapsia, joista osalla rinnassaan on ”Sannan tiimissä” -pinssi. Noin 3-vuotias lapsi yrittää kiivetä lavalle. Äiti nykäisee lastaan ja kehottaa tätä odottamaan.

"Sanna on paras” lukee eturivissä seisovan katsojan itse tekemässä pahvikyltissä.

Koskikeskus täyttyi Sanna Marinin faneista ja uteliaista ihmisistä.

Marin kampanjoi lavalla, että Sdp:tä äänestämällä suomalaiset saavat kasvua ja avointa kansainvälistä yhteistyötä. Kokoomuksen ja perussuomalaisten suhteen Marin ei säästele sanojaan.

– Ja mikä on oikeiston vaihtoehto: Petteri Orpon kokoomus haluaa sopeuttaa menosäästöillä 1,5 miljardia euroa sosiaaliturvasta kaikkein köyhimmiltä. He haluavat alentaa kaikkein vauraimpien ihmisten tuloveroja. Perussuomalaisten vaihtoehto on käpertyä sisäänpäin ja sulkeutua ulos kansainvälisestä yhteistyöstä, Marin sanoo.

– Luullaanko todella, että tämä on Suomen etu? Perussuomalaiset eivät tarjoa suomalaisille mitään muuta kuin synkän ja eristäytyneen näkymän. Tämä on oikeistopuolueiden vaihtoehto, hän jatkaa.

Pääministerin puheessa on aistittavissa kiristyvä kilpailu kolmen suurimman puolueen kesken.

HS:n tiistaina julkaiseman gallupin mukaan kokoomusta äänestäisi HS:n nyt 20,8 prosenttia äänestäjistä. Jaetulla toisella sijalla ovat tällä hetkellä Sdp ja perussuomalaiset, joista kummankin kannatus on 19,3 prosenttia.

Marin on kaivanut entistä kovemman taisteluvaihteen päälle. Hän myös muistuttaa, että myös Ukraina tarvitsee nyt rintamalla aseita.

Aplodit raikuvat Ukrainalle.

– Luullaanko todella, että tämä on Suomen etu, sanoi Sanna Marin kokoomusta ja perussuomalaisia kritisoiden.

Ihmiset halusivat kertoa tsemppaavansa pääministeriä.

Kun puhe päättyy ja ihmiset ryntäävät pääministerin luokse, selviää kuitenkin pian, että harva katsojista on tullut kuuntelemaan politiikkaa.

Paikalla on nimittäin valtavasti väkeä, jotka ovat tulleet tapaamaan idoliaan. Myös sellaisia ihmisiä, jotka ovat tavanneet pääministerin useamman kerran.

Moni haluaa halata esikuvaansa ja ottaa yhteiskuvan.

– Olen saksalainen matkailija ja toivon, että sinä olet pääministeri myös ensi kaudella, koska olet paras, eräs mies sanoo Marinille ja ottaa hänen kanssaan selfien. Hän on opetellut terveiset suomeksi pääministeriä varten.

– Tsemppiä Sanna, vanhempi mies taputtaa Marinia olkapäälle.

Takarivissä vuoroaan odottaa myös 91-vuotias Veikko Lahti.

91-vuotias Veikko Lahti halusi päästä halaamaan pääministeriä – ja halauksen myös sai.

– Olen ollut eläkeläisyhdistyksen puheenjohtaja ja Sanna oli meidän 40-vuotisjuhlassa juhlapuhujana. Tunnen hänet Tampereen ajoilta. Olisin halunnut halata häntä, jos siihen mahdollisuus annettaisiin, Lahti nauraa.

– Ei sinne pääse nyt, hirveä ryysis, emmää viiti rynniäkään sinne lähelle, Lahti harmittelee.

Marin saa faneiltaan lahjaksi vaaleanpunaisen ja violetin sävyisiä tulppaaneja. Vanhempi nainen takarivistä toteaa, että tällaista ryntäystä hän ei muista aiemmin Koskikeskuksessa nähneensä.

Ihmiset muistuttavat toisiaan hieman kiukkuisina jonotusjärjestyksestä. Huomautukset vaikuttavat turhilta, sillä pääministeriä piiritetään jokaisesta suunnasta. Turvamiehillä riittää tekemistä.

Eräs mies on odottanut jo pitkään. Hän kertoo ihailevansa Marinia, mutta haluaisi kertoa pääministerille myös hieman kritiikkiä.

– Toivoisin, että hän toisi enemmän itseään esiin, eikä antaisi muiden mielipiteiden vaikuttaa julkisuuskuvaansa. Olen odottanut hänen juttusilleen pääsyä pian tunnin verran.

Yleisössä oli paljon nuoria ihmisiä, jotka halusivat yhteisselfien.

Pääministeri sai jakaa myös nimikirjoituksia.

Puhelimet räpsyvät tiuhaan, kun kuvia otetaan. Pääministerin erityisavustaja naurahtaa tottuneensa kuvaajan rooliin kampanjapaikoilla.

Paikalle on saapunut isänsä kanssa myös yläasteikäinen Martta Helonsalo. Hän iloitsee onnistuneesta yhteiskuvasta Marinin kanssa.

– Huomasin Terapeuttivillen (Ville Merinen) somesta, että Sannakin on täällä tänään. Minä ja kaverini fanitamme Sannaa, mutta Ville on myös tosi suosittu meidän koulussa, Helonsalo kertoo.

– Mä kiitin Sannaa kiky-maksuista ja ilmaisesta toisen asteen koulutuksesta, hän jatkaa.

Miisa Hiltunen (vasemmalla) ja Tyyne Rantanen (oikealla) fanittavat Sanna Marinia.

Marinin kanssa keskustelemaan pääsivät myös 22-vuotias Miisa Hiltunen ja 23-vuotias Tyyne Rantanen. He tunnustautuvat Marinin faneiksi.

– Sanoin Sannalle, että hän on poliittinen esikuvani. Toivoisin itsekin pääseväni tuollaiseen asemaan, että pääsee politiikkaan mukaan ja pystyy oikeasti vaikuttamaan. Hän edustaa nuoria naisoletettuja ja kiitin häntä siitä. Hän näyttää, että nuorenakin on mahdollisuus olla tuossa asemassa, Rantanen kertoo.

Kesken yhteiskuvien nähdään myös erikoinen välikohtaus, kun arviolta keski-ikäinen naishenkilö saapuu tapaamaan Marinia ja huutaa tälle. Naisen kasvoilta näkyy, että tämä on selvästi vihainen jostakin.

Marin yrittää rauhoitella naista ja puhuu tälle jotain Suomen oikeusjärjestelmästä. Muut ihmiset katsovat tilannetta hämmentyneinä.

Pääministerin turvamies kehottaa naista siirtymään kauemmas.

Nainen osoittaa Marinia ja huutaa painokkaita sanoja, kunnes nainen päättää poistua.

Ihmiset kertovat naisen puhuneen jotain Suomen viranomaisprosessista.

– Ilmeisesti nainen oli taustaltaan kolumbialainen. Hän ei kai ollut tyytyväinen siihen, että Suomella ja Kolumbialla on hänen sanojensa mukaan liian hyvät suhteet, eräs paikalla ollut arvioi.

Pääministeriä piiritettiin kaikista suunnista.

Halauksia pyydettiin paljon.

Tilanne rauhoittuu nopeasti ja suosionosoitukset jatkuvat.

Välikohtaus on kuitenkin osoitus siitä, että suuressa väkijoukossa poliitikko ei voi olla täysin kevyin mielin. On hyvä, että turva on lähellä.

Tämä on tärkeä muistutus, sillä samana lauantaina aamupäivällä kansanedustaja Ben Zyskowiczin (kok) kimppuun käytiin Itäkeskuksen metroasemalla.

– Tämä on järkyttävää ja täysin tuomittavaa. Kaikilla pitää olla oikeus kampanjoida rauhassa, ilman uhkaa väkivallasta. Hyökkäys ehdokasta kohtaan on hyökkäys demokratiaa kohtaan, Marin twiittasi.

Kun viimeiset yhteiskuvat on otettu, Marin huikkaa, että nyt voidaan kuvata IS:n vaalipulssi-video. Matka Koskikeskuksen yläkertaan taittuu verkkaisesti, sillä lähes jokainen vastaantulija haluaa yhteiskuvan.

– Ei tämä edes ole suuri väkijoukko. Parhaimmillaan 1 600 ihmistä on tullut tapaamaan, Marin kertoo.

– Varmaan satoja yhteisselfieitä tänään, Marin arvioi.

Pääministerin mukaan vaalitunnelma on hyvä. Hän kertoo haluavansa jättää ihmisille aikaa kaikissa vaalitapahtumissa, puheet pidetään lyhykäisinä. Äänikin on vaalikiertueen aikana mennyt hieman käheäksi.

Koskikeskuksesta vaalikiertue jatkui kirjastotalo Metsoon, jossa hän antoi muiden kansalaisten tapaan äänensä eduskuntavaaleissa. Vaalikiertue jatkui Kangasalle, Pirkkalaan ja Nokialle.