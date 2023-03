”Purra on kuin Kekkonen!” – IS hyppäsi Riikka Purran auton kyytiin Uudellamaalla

Riikka Purra joutui keskeyttämään kannabiskeskustelun ja poseerasi kymmenissä kuvissa Vantaan suurmarkkinoilla Korsossa. Eduskuntaan pyrkivä Jorma Piisinen sai voimasanoin kuorrutetun käskyn olla leikkaamatta ansiosidonnaista.

IS hyppäsi puolueiden puheenjohtajien kyytiin viikkoa ennen vaali-iltaa. Tämä on ensimmäinen osa IS:n kampanjaraportointia.

– Purra on kuin Kekkonen!

Perussuomalaisten toriteltan takana puolueen työmies ja eduskunta­vaaliehdokas Matti Putkonen tupakoi ja virnistää Ari Tiitisen Riikka Purra -hehkutukselle.

Tiitinen on tullut tervehtimään perus­suomalaisia ehdokkaita Korsoon Vantaan suur­markkinoille lauantaina aamupäivällä.

Tiitistä harmittaa Suomen nykytilanteessa se, että maassa on yhä satoja­tuhansia työttömiä. Hän sanoo olevansa huolissaan myös turvallisuus­tilanteesta ja viittaa Venäjän sotaan Ukrainassa.

– En tiedä miten käy. Paha sanoa. Vaarallista. Viisaammat ja ahkerammat joutuvat nyt vain päätöksiä tekemään.

Mutta millä ihmeen tavalla Purra on uusi Kekkonen? Nyt joudut vähän perustelemaan.

– Purra on paljon kauniimpi. Sanoma on kuitenkin samanlainen. Hän heristi telkkarissa Marinille sormeaan. Niin Kekkonenkin olisi tehnyt. Kun maassa menee asiat pieleen, niin silloin pitää jonkun ärähtää! Hommat pitää saada kuntoon.

Äänestyspäätös on vielä Tiitisellä tekemättä, mutta puolue on varma.

– En ole vielä päättänyt äänestänkö Purraa vai jotain muuta, mutta perussuomalaista ehdottomasti!

Hallituspohjasta hänellä ei ole suuria toiveita. Pääasia Tiitiselle on se, että seuraavassa hallituksessa on perussuomalaisia ministereitä.

– Valtiovarainarkkua pitäisi vahtia tarkemmin.

Perussuomalaisten työmiehellä eli Putkosella on ehdotus hallituksen kokoonpanosta valmiina. Entinen demari haluaisi yhdistää kolmen suurimman puolueen voimat.

– Kaikki kolme suurinta eli perussuomalaiset, Sdp ja kokoomus muodostaisivat hätätilahallituksen. Pistettäisiin nämä ideologiset hömpötykset sivuun ja käännettäisiin Suomi nousuun.

Perussuomalaisten ”työmies” Matti Putkonen haluaisi Suomeen kolmen suuren hallituksen.

Tannerilaiseksi demariksi itsensä edelleen nimeävä Putkonen sanoo, että Sdp:n puheenjohtajan Sanna Marinin linjaus siitä, ettei puolue voi mennä samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa on typerä.

– Kun maan tilanne on mitä on, niin nyt pitäisi olla harkintaa. Riikka (Purra) on nyt sanonut nyt, että me emme sulje mitään pois. Jos kaikki kolme suurta puoluetta laittaisivat hynttyyt yhteen, niin se olisi vahva enemmistöhallitus. Kaikki turha sivuun ja talous kuntoon!

Hän pelkää, että uudistuksista tulee yhteiskuntarauhan näkökulmasta hyvin hankalasti toteutettavia, jos niitä tekee porvarihallitus.

Putkonen on tupakkansa polttanut. Siirrymme teltan edustalle. Paikalla on silmämääräisesti arvioiden merkittävästi enemmän ihmisiä kuin minkään muun puolueen teltalla.

Perussuomalaisten omalle medialle Suomen Uutisille palopuhemaista haastattelua antaa eduskuntaan pyrkivä historioitsija Teemu Keskisarja. Hän pauhaa EU:sta ja metsistä niin, että sylki lentää. Haastattelun – tai oikeastaan monologin – lopuksi hän toivoo, ettei räkinyt nauhuria ”täyteen basilleja”.

Puolueen puheenjohtaja Riikka Purra on saapunut torille. Valokuvan pyytäjiä ja tsemppaajia riittää jatkuvana jonona. Kansanedustaja Mika Niikon kampanjatiimin jäsen yrittää kaapata Purran syliinsä, mutta siitä puheenjohtaja ei innostu.

Riikka Purra ehti vajaassa tunnissa poseerata kymmenissä kuvissa. Vaalit ovat Purran mielestä ihmisen parasta aikaa.

Hieman sivummalla Jorma Piisinen, tuttavallisemmin ”Remontti-Reiska” saa voimasanalla täydennetyn ohjeen arviolta 60-vuotiaalta mieheltä.

– Ette v***u leikkaa ansiosidonnaista, hän täräyttää.

” Ette v***u leikkaa ansiosidonnaista.

Piisinen yrittää selittää, miksi hänen mielestään ansiosidonnainen työttömyysturva tulisi porrastaa siten, että tuen taso laskisi työttömyyden pitkittyessä.

– Ei kukaan ole tarkoituksella työtön. Ette leikkaa sitä, mies vaatii.

Piisinen ei lupaa olla leikkaamatta.

Noin 30–40-vuotias mies kysyy Piisiseltä turkistarhauksesta.

– Se on laillinen elinkeino, Piisinen aloittaa.

Potentiaalista äänestäjää ei Piisisen vastaus miellytä. Hänen mielestään turkiselinkeino ei voi olla kestävällä pohjalla, jos eläimet joutuvat olemaan pienissä häkeissä koko elämänsä.

– Minulla on Pohjanmaalla kavereita turkistarhoilla töissä ja he sanovat, että niillä (turkiseläimillä) on ihan inhimilliset olot.

Tämä vastaus miellyttää kysyjää vielä vähemmän.

– Kiitos kuitenkin kun kerroit mielipiteesi, mies sanoo ja kävelee pois.

Piisiseltä taisi jäädä ääni saamatta.

Piisinen sanoo olevansa omimmillaan ihmisten parissa. Rakennusalan ammattilainen on työkseen kiertänyt erilaisia tapahtumia ja messuja vuosikymmeniä.

– Tykkään tästä tosi paljon. Ihan oikeasti, Piisinen vakuuttaa.

Markkinoilla Purra sai puhua niin talous- kuin ilmastopolitiikastakin. Moni ihminen tuli vain tsemppaamaan.

Perussuomalaisten teltan edustalla Tatu Miettinen haastaa Purraa kannabiksesta. Miettisen mielestä on kohtuutonta, että nuorten ihmisten elämää hankaloitetaan rankaisemalla näitä kannabiksen käytöstä. Yhteistä säveltä ei Purran kanssa teemasta löydy. Purra vastustaa kannabiksen rangaistavuudesta luopumista.

– Sä kyllä varmasti löydät täältä sellaisia henkilöitä, jotka ovat tästä kanssasi samaa mieltä, Purra sanoo ja etsii katseellaan vasemmistoliiton ja vihreiden telttoja.

Purra päättää kieltämättä junnaavaksi muuttuneen keskustelun Miettisen kanssa.

Miettinen on suorastaan tuohtunut.

– Yksikään nykyistä huumausainelainsäädäntöä kannattava kansanedustaja ei osaa vastata, miksi kannabiksen käytöstä pitää rangaista, hän puhisee toimittajalle.

– Yksikään persu ei osaa vastata siihen, miksi lasta rangaistaan. Miksi sairaus luokitellaan rikokseksi?

Miettinen oli kysynyt samoilla markkinoilla asiasta myös kansanedustaja Harry Harkimolta (liik.) aiheesta.

– Hjallis ihan suuttui siitä kysymyksestä. Todella pahasti, Miettinen kertoo.

On aika siirtyä markkinahulinasta autoon ja kohti Espoota ja kauppakeskus Isoa Omenaa.

Riikka Purra katui Korson markkinoiden jälkeen turhan kevyttä pukeutumistaan. ”Kuvittelin, että ei olisi näin kylmä.”

Kyytiä odottavan Purran ohi kävelee nainen. Hän kääntyy takaisin.

– Mä aion äänestää sua. Tsemppiä. Mun mieskin varmaan äänestää sua, mutta se ei vielä tiedä sitä.

Autonkuljettajana toimii Mika Savilahti. Hän on myös kansanedustaja Ari Koposen vaalipäällikkö.

– Mika on yksi mun vakiokuljettajista.

Purran kevättalvi on ollut juuri niin prässäävä kuin suuren puolueen puheenjohtajalla eduskuntavaalien alla on. Paineet onnistua ovat kovat.

Purran mielestä vaalitenttien määrä on lähtenyt käsistä. Viimeisellä viikolla on luvassa yhdeksän tenttiä. Kaikkiaan tenttejä on ollut Purran laskelmien mukaan 40–50.

– Ei mitään järkeä, Purra sanoo ja avaa vihreän, terveelliseltä näyttävän juoman.

Purran mielestä näissä vaaleissa vaalitenttien ja -paneelien taso on kuitenkin aiempaa parempi.

– Isoilla medioilla on ollut parempia paneeleja kuin neljä vuotta sitten.

Kuusi kysymystä Purralle Kampanjan keihäänkärjet: Talous, toimeentulo ja turvallisuus. Kampanjalupaus: Ajamme Suomen ja suomalaisten edun mukaista politiikkaa. Suomalainen on meille aina ykkönen. Kampanjoinnin salainen ase: Nukun hyvät unet, herään, juon vihreää mehua ja lähden kentälle voittamaan. Kampanjatyön luottovaruste: Merinovillakerrasto ja kenkienlämmittimet. Mistä tulossa ja mihin menossa: Tulossa Korsosta markkinoilta ja menossa Matinkylään Isoon Omenaan. Parasta pitkän kampanjapäivän jälkeen: Sauna. Toimittajan arvio vaalipulssista: 4/5

Alkuviikosta Purra ja Sanna Marin ottivat yhteen tulisesti Ylen tentissä. Kuvakaappaus, jossa Purra ja Marin osoittelevat toisiaan on villinnyt meeminikkarit. Purra on viihtynyt meemien ääressä.

– Aivan mahtavia! Ihan hirveän hauskoja. Jossain helsinkiläisen pubin mainoksessa oli se kuva, ja me kinasimme siinä siitä, mitä viinaa juodaan. Kiljua, Gambinaa, kaljaa... jotain tällaista.

Purra sanoo, ettei hänellä ole pahaa sanottavaa kilpailijapuolueiden puheenjohtajista ihmisinä. Hänellä juttu luistaa ainakin Annika Saarikon (kesk), Petteri Orpon (kok) ja Maria Ohisalon (vihr) kanssa.

– Vaikka olemme Marian kanssa ihan eri mieltä asioista, niin hän on inhimillinen ja mukava.

Purra vaikuttaa levolliselta ja vapautuneelta asetelmasta huolimatta. Perussuomalaiset taistelee tosissaan pääministeripuolueen asemasta ja kisa kokoomuksen ja Sdp:n kanssa on äärimmäisen tiukka. Hän sanoo ”aivan ehdottomasti” olevansa valmis pääministeriksi. Hän haluaa pääministeriksi.

Vihreä ja terveellisen näköinen juoma on osa Riikka Purran brändiä ja ruokavaliota.

Perussuomalaiset tarvitsee vaalivoiton saavuttaakseen korkean äänestysprosentin. Purran mukaan puolue on kehottanut kannattajiaan menemään äänestämään jo ennakkoäänestyksessä.

– Ettei jää ääni antamatta jos on vaalipäivänä flunssassa tai krapulassa. Tai jos on huono sää.

Purra myöntää, että yleinen tunnelma vaalikentillä ja puheenjohtajalla itsellään on huomattavasti parempi kuin reilun vuoden takaisissa aluevaaleissa.

Hänen mielestään politiikan klisee ”vaalit ovat ihmisen parasta aikaa” on totta.

– Aivan järjettömän hienoa ja samaan aikaan kamalaa. Kamaluudella tarkoitan paineita ja kiirettä. Muuten tämä on tosi ihanaa. Tilanne on kutkuttavan jännittävä. Jännitys tuo tähän ihan oman uuden momenttinsa.

– Tuntuu hyvältä.

Juuri kun Purra on päässyt kehumasta sitä, kuinka vähän uhkaavista tilanteista tai vaalikampanjoinnin vakavista häiriöistä on raportoitu kevättalven aikana, puhelin piippaa uutisen merkiksi.

Kokoomuksen konkarikansanedustaja ja ehdokas Ben Zyskowicz on pahoinpidelty Itäkeskuksessa.

– Herranjestas. Aivan kamalaa, Purra sanoo järkyttyneenä.

– Aivan järkyttävää. Onko Ben kunnossa? Hän on niin arvostettu ja pidetty ihminen yli puoluerajojen.

Myöhemmin Purra kertoo Twitterissä perussuomalaisten tuomitsevan kaiken ehdokkaisiin kohdistuvan häirinnän ja väkivallan.

Zyskowicz kertoo eri tiedotusvälineille olevansa fyysisesti kunnossa, mutta järkyttyneensä hyökkäyksestä.

Nyt on kuitenkin vessa- ja kahvitauon paikka ennen saapumista Isoon Omenaan. Purra vaihtaa punaisen toppatakin persunkeltaiseen kevytuntuvatakkiin.

Riikka Purra ja Mika Savilahti pitivät kahvi- ja vessatauon matkalla Vantaan Korsosta Espoon Matinkylään.

Espoon Matinkylässä kauppakeskus Isossa Omenassa on huomattavasti sisäsiistimpi meininki kuin Korson torilla. Suomalaisen Kirjakaupan edustalla on perussuomalaisten ehdokkaiden banderolleja ja esitteitä sekä maltillinen määrä puheenjohtaja Purrasta kiinnostuneita äänestäjiä.

Kirjakaupassa lyttääviä arvioita saanutta runokirjaansa signeeraa entinen taitoluistelija Kiira Korpi.

Perussuomalaiset kampanjaihmiset yrittävät opastaa ihmisiä juttelemaan Purran luokse. Mikrofonien käyttö kauppakeskuksessa on kielletty.

Purraa tervehtii ohi kävelevä kirkkonummelainen valtuustokollega ja kansanedustaja Anders Adlercreutz (r). Purra kuuntelee äänestäjää, joka on huolissaan sote-palveluista. Ylen vaalitentissä tällä viikolla nähtyä yhteenottoa Purran ja nykyisen pääministerin Sanna Marinin kanssa muistellaan.

– Nyt on hyvä mahdollisuus jututtaa Suomen seuraavaa pääministeriä, keltaiseen PS-paitaan pukeutunut mies hehkuttaa ilman, että se kuulostaa utopistiselta tai ylimieliseltä.