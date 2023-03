Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen vieraili muun muassa Norfolkin esikunnassa ja Pentagonissa.

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen vieraili tällä viikolla Yhdysvalloissa. Vierailun aiheena oli Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälinen puolustusyhteistyö.

Kivinen kävi Lockheed Martinin F-35 –tehtaalla Texasissa, jossa valmistetaan Suomeen tilattuja uusia hävittäjiä. Vierailulla selvisi, että Suomeen tilattujen hävittäjien aikataulu pitää.

Kivinen kertoo, että ensimmäinen Suomen F-35-hävittäjä valmistuu linjalta 2025. Koneet pysyvät ensin Yhdysvalloissa, missä koulutetaan ensimmäiset suomalaiset ohjaajat ja tekninen henkilöstö.

– Ensimmäiset koneet tulevat Suomeen 2026, ja ne sijoitetaan Rovaniemelle. Alustava operointikyky on 2028 ja lopullinen operointikyky on 2030, Kivinen kertoo puhelimitse Washington DC:stä.

– Olemme aikataulussa tällä hetkellä, ja hyvä näin.

Onko keskusteluissa noussut esiin Ukrainan pyyntö keskustella sekä Suomen että Yhdysvaltojen kanssa Hornet-hävittäjien luovuttamisesta Ukrainalle?

– Tämä asia ei millään tavalla ollut esillä tämän vierailun aikana, Kivinen sanoo painokkaasti.

Kivinen vieraili myös Virginiassa Naton yhteisoperaatioesikunnassa JFC Norfolkissa. Kivinen kävi keskusteluja Norfolkin esikunnan komentajan Daniel Dwyerin sekä Naton transformaatioesikunnan komentajan Philippe Lavignen kanssa.

Aiemmin sekä puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) että presidentti Sauli Niinistö ovat vierailleet Norfolkissa. Julkisuudessa on esitetty arvioita, että Suomi olisi kiinnostunut olemaan Naton komentorakenteessa osa juuri Norfolkin esikuntaa.

JFC Norfolk huolehtii muun muassa arktisen alueen puolustuksesta ja Pohjois-Atlantin strategisten merikuljetusreittien pitämisestä auki. Tähän yhteisoperaatioesikuntaan kuuluvat muut pohjoismaat Norja, Tanska ja Islanti.

Toinen vaihtoehto Suomelle olisi Hollannissa sijaitseva JFC Brunssum, jonka vastuualueena on Itämeren ja Baltian alue. JFC Brunssumin komennossa ovat muun muassa Saksa, Puola, Viro, Latvia ja Liettua.

Pyrkiikö Suomi osaksi Norfolkin esikuntaa?

– Sotilaallisella puolella integraatioprosessissa on tarkasteltu erilaisia asioita. On Naton päätös, miten Suomi tulee komentorakenteessa sijoittumaan. Olemme tuoneet esiin sotilaallisia näkökulmia yhdysvaltalaisille viranomaisille tässä asiassa. Lopulta se on poliittinen päätös, miten Suomi asemoidaan Naton komentorakenteeseen, Kivinen sanoo.

– Kaikkihan tietävät, että käytännössä on kaksi vaihtoehtoa: joko JFC Brunssum tai JFC Norfolk. Olemme tuoneet esiin erilaisia näkökulmia esiin näihin vaihtoehtoihin sekä sotilasviranomaisille kuin myös eri maiden kollegoille.

Ruotsin puolustusvoimien komentaja Micael Bydén on sanonut julkisuudessa, että jos Turkki ja Unkari pitkittävät Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifioimista, voi se olla Ruotsille turvallisuusuhka, varsinkin mikäli Nato-ratifioiminen venyy vuosia.

Kivinen ei kuitenkaan usko Ruotsin ratifioinnin kestävän pitkään tai että sillä olisi vaikutusta Suomen sijoittumiseen Naton komentorakenteessa.

– En näe todennäköisenä, että Ruotsin jäsenyys viivästyisi sillä tavalla, että se muuttaisi kokonaisasetelmaa.

Kivinen tapasi Pentagonin johtoa Washingtonissa. Hän kävi keskusteluja Yhdysvaltain asevoimien komentajan Mark A. Milleyn kanssa. He keskustelivat muun muassa Ukrainan tilanteesta ja Suomen Nato-prosessin etenemisestä.

Mihin suuntaan Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälinen puolustusyhteistyö on kehittymässä? Millaisia muutoksia tuleva Nato-jäsenyys siihen tuo?

– Olemme liittolaisia sen jälkeen, kun olemme Naton täysjäseniä, joten se vaikuttaa yhteistyön luonteeseen. Sitä kautta se syvenee, Kivinen sanoo.

Suomi on neuvottelemassa Yhdysvaltojen kanssa erityistä kahdenvälistä sopimusta.

– Meidän sotilaiden näkökulma tähän sopimuksen valmisteluun on, että sen pitäisi varmistaa meidän yhteistyö kaikissa turvallisuustilanteissa. Tällöin ei tulisi teknisiä esteitä siihen.

Mitä amerikkalaiset haluavat oppia suomalaisilta ja päinvastoin?

– Me olemme tottuneet operoimaan pohjoisen oloissa. Se osaaminen ja siihen liittyvä koulutusyhteistyö kiinnostaa amerikkalaisia, Kivinen sanoo.

– Yhdysvaltojen puolustusvoimat on tietysti mittaluokaltaan aika lailla suuremmat kuin Suomen puolustusvoimat, joten siellä on asioita, joista meillä on opittavaa. Jo kumppanuusyhteistyön aikana näitä on tunnistettu.

Lisäksi Kivinen vieraili Floridan Tampassa, jossa sijaitsee Yhdysvaltainen keskinen komentoryhmä eli U.S. Central Command.

Siellä Kivinen kävi keskusteluja Irakin tilanteesta, sillä Suomella on joukkoja siellä operaatiossa.

– Sain tarpeellisen tilannekuvan siitä, kuinka amerikkalaiset näkevät operaation jatkon.