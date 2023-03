Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kiittelee puolueensa puheenjohtajaa, pääministeri Sanna Marinia (sd) kohutusta Hornet-avauksesta. - Emme elä ulkopolitiikassa mitään Kekkosen aikaa. Tästäkin pitää voida Suomessa keskustella, Lindtman sanoo.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kommentoi pääministeri Sanna Marinin (sd) Ukrainan-vierailun herättämää Hornet-kohua HAAPALA-TV:n vaalihaastattelussa.

Lindtman ei Sdp:n puheenjohtajaa hylkää, päinvastoin, vaikka Sdp:n ulkopuolella Marinin puheita Hornetien luovuttamiseksi Ukrainaan on pidetty pääosin harkitsemattomina ja tietämättömyyteen perustuvina.

Marin ei keskustellut avauksestaan kenenkään kanssa, ei edes, tai varsinkaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa johtavan presidentti Sauli Niinistön kanssa.

Nyt Ukraina pyytää lisää tietoa ja toivoo myös Yhdysvaltain osallistuvan keskusteluun.

Miksi Marin meni omissa nimissään puhumaan Horneteista ilman että täällä oli ulko- ja turvallisuuspoliittinen johto millään tavalla käsitellyt asiaa saati ollut siitä tietoinen. Takaako Sdp:n eduskuntaryhmä Marinille oikeuden toimia näin, oletko hengessä mukana?

– Ensinnäkin palaan siihen, mitä Marin totesi. Hän ei Horneteja luvannut. Hän sanoi, että tästäkin voidaan käydä keskustelua.

– Puhutaan toisesta asiasta jos olisi luvattu.

– Minä uskon siihen, että tänä päivänä – eletään 2020-lukua – ulko- ja turvallisuuspolitiikasta voi käydä avointa kansalaiskeskustelua.

– Pääministerikin voi tällaisen keskusteluavauksen tehdä.

Ilta-Sanomien vaalitentissä tiistaina Marin vahvisti, että hän neuvotteli Horneteista presidentti Volodomyr Zelenskyin kanssa jo ennen vierailuun liittyvää tiedotustilaisuutta.

Marin myönsi puhuneensa Zelenskyin kanssa Hornet-hävittäjistä – "Mieluummin annan näitä Ukrainan avuksi kuin laitan ne romuksi"

– Ajattelen niin, että kun linjauksia tehdään, ne tehdään tietenkin yhdessä, se on selvää. Mutta kun valtiovierailulla ollaan ja siellä isännät ottavat asioita esille, totta kai on selvää, että niitä viestejä kuullaan, Lindtman katsoo.

Tiedot Marinin ja Zelenskyin keskustelusta liittyvät Suomen Ukrainan-lähetystön tekemään muistioon, jonka jakelua kuvaillaan IS:lle ”turhankin laajaksi”. Kyse on siitä, oliko Hornet-keskusteluissa aloitteellinen Zelenskyi vai Marin.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) ei halunnut tiedotustilaisuudessaan arvioida Marinin roolia.

Suomi sai kutsun Hornet-keskusteluihin, Kaikkonen lyhyt­sanainen Marinin roolista: "Parempi että en lähde sitä arvioimaan"

Lindtmanin mukaan Sdp:n sisälläkään ei ollut tietoa Marin Ukrainan-matkasta.

– Sanna Marinilla on täysi tuki pääministerinä. Ja tietenkään silloin kun Ukrainaan tehdään vierailuja, niistä ei etukäteen huudella, ei edes puolueen piirissä, Lindtman vastaa kysymykseen, oltiinko Sdp:ssä tietoisia millaisia keskusteluja Marin Ukrainan-vierailullaan esimerkiksi Horneteista käy.

Onko vaikea puolustaa pääministeriä?

– Tässä on nyt vähän myrskyä vesilasissa. Se, miten on tulkittu julkisuudessa ja kilpailijat sanovat, että Sanna Marin on luvannut. Näin ei ole tapahtunut.

– Emme elä ulkopolitiikassa mitään Kekkosen aikaa. Tästäkin pitää voida Suomessa keskustella.

Lindman kiertää vastauksissaan kysymyksen, että keskustelussa Ukrainan presidentin kanssa ei kyse ole varsinaisesta kansalaiskeskustelusta tai sen herättämisestä..

– Ukrainan tilanne on niin vakava, ettei mitään vaihtoehtoja pidä sulkea pois, Antti Lindtman toteaa ja antaa täyden tukensa pääministeri Sanna Marinin toimille.

Nyt keskusteluun on liitetty myös Yhdysvallat, jolta tarvitaan lupa Hornetien tai niiden aseistuksen luovuttamiseen. Yhdysvaltain sotkeminen asiaan on huolestuttavaa, muistutti mm. puolustusvaliokunnan keskustalaisjäsen Joonas Könttä.

– Luulen, että se miksi keskustelu on Suomessa ollut niin kiihkeää, varmasti johtuu siitä, että eletään jännittäviä aikoja myöskin näiden vaalien osalta, Lindtman kuittaa.

Lindtmanin mukaan Ukrainaa pitää kuunnella eikä keskustelua Horneteista pidä suoralta kädeltä tyrmätä

– Olen kyllä ihmetellyt laineita, joita kotimaassa on syntynyt