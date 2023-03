Häkkänen Hornet-jupakasta: Ei puhuta mistään luoti­liiveistä – ”Marin on jotenkin omalla linjallaan”

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Antti Häkkänen pyysi hallitukselta selvityksen siitä, missä Hornet-asiassa oikein mennään.

– Pitää jokin selvitys tulla. Ei tässä puhuta mistään luotiliiveistä vaan yhdestä tärkeimmistä asejärjestelmistämme, Häkkänen sanoo

– Puolustusvoimien selvä viesti on, että yhtään hävittäjää ei voida antaa ilman, että oma puolustuskyky vaarantuu.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on vaatinut keskustelua Suomen Hornet-hävittäjien luovuttamisesta Ukrainaan. Hän on kertonut keskustelleensa asiasta myös Ukrainan presidentin Volodomyr Zelenskyin kanssa. Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk) mukaan hänen ministeriöönsä on tullut Ukrainasta pyyntö keskusteluista.

– Olin näkeväni nyt jossain Marinilta sellaisen lausuman, että voidaan ryhtyä antamaan hävittäjiä jo ennen kuin uudet tulevat. Tämä alkaa jo olla aika kovaa puhetta, Häkkänen sanoi torstai-iltapäivällä IS:lle.

– Marin on jotenkin omalla linjallaan.

Sanna Marin pitää kiinni kannasta, että Hornet-asiasta voidaan ainakin keskustella Suomessa.

Torstaina Helsingin Sanomien kysyessä asiasta Marin ei sulkenut pois mahdollisuutta osan hävittäjistä antamisesta jo ennen kuin Suomi saa uusia F-35 hävittäjiä kuluvan vuosikymmenen puolivälistä alkaen.

Häkkäsen mukaan hän ja ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) ovat olleet tähän asti koko Venäjän hyökkäyssodan ajan tiiviissä yhteydessä valtiojohtoon Ukrainan sotaan liittyvistä ulko- ja turvallisuuspoliittisista linjauksista.

– Näin isossa kysymyksessä eduskunnan pitäisi olla mukana. Tästä on jouduttu lehdistä lukemaan, Häkkänen sanoo.

Häkkäsen mukaan aiemmin on käyty läpi puolustusvoimien kanssa eri aselajien ominaispiirteistä ja kysymyksistä.

– Olen jo syksyn aikana käynyt keskustelun puolustusvoimien näkökulmasta hävittäjiin. Siksi asia tuli vähän yllätyksenä. Oletin myös Marinin saaneen informaation, että hävittäjien antamiseen ei ole mahdollisuuksia.

– Eihän tämä voi olla niin, että asiaa vatkataan vain pahempaan sotkuun.

Häkkäsen mukaan ”pienen Suomen pitäisi ottaa nyt porukka kasaan”.

– Pitäisi pohtia, onko edes valtioneuvoston sisällä tästä yhteinen näkemys. Jokaiselta ministeriltäkin tulee erilaisia linjauksia. Tätä ei ehkä hetken mielijohteesta kannata koko ajan paisutella joka suuntaan.

Häkkäsen mukaan pääministerin pitäisi olla yleispolitiikassa Suomen vaikutusvaltaisin ja parhaiten informoitu ihminen.

– Jokainen hänen lausumansa käytännössä tulkitaan niin, että nyt peliä avataan johonkin suuntaan.

Häkkäsen mukaan Suomessa pitäisi ensinnäkin käydä ulko- ja turvallisuuspoliittiset kysymykset käydä hyvässä yhteistyössä läpi hallituksen, eduskunnan ja presidentin kesken. Toinen tärkeä asia on oman puolustuskyvyn vahtiminen.

– Kolmas asia on se, että tarvitaan tiivis yhteistyö kumppanimaidemme kanssa. Sen takia hävittäjäkysymys on ollut ulkopoliittisesti erityisen herkkä liittyen tiettyihin riskeihin, joita Yhdysvallatkin on pitänyt esillä.

Riskeihin kuuluu, että sotilasteknologian valmistajamaa arvioi, voiko sitä päätyä rintamalla sellaisen vihollisen käsiin, joka voisi teknologiaa eri tavoin hyödyntää.

– Sen tähden Yhdysvaltain vientilupakysymys on aivan olennainen tässä asiassa.

Häkkäsen mukaan sotaa käyvä Ukraina joutuu tarttumaan jokaiseen tarjolla olevaan oljenkorteen.

– Tärkeintä olisi, että viestit länsimaista tulisivat yhtenäisinä ja luotettavina. Olemme sitoutuneet vahvan tuen antamiseen. Mutta pitäisi pystyä pitämään lupaukset, jotka on annettu ymmärtää, Häkkänen sanoo.

– Siksi tässä asiassa pitäisi nopeasti muodostaa kotimainen linja selkeämmäksi ja pelata muiden länsimaiden kanssa. Erityisesti kun puhutaan valtiojohdon suulla.