Marin ehdotti Kiovassa parisen viikkoa sitten mahdollista Hornetien luovuttamista Ukrainalle, Suomi sai nyt pyynnön keskusteluihin.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) ei halunnut ottaa kantaa pääministeri Sanna Marinin (sd) rooliin Hornet-sopassa.

Ukraina on lähettänyt nyt Suomelle ja myös Yhdysvalloille pyynnön kolminkeskeisiin keskusteluihin käytöstä poistuvien Suomen Hornet-hävittäjien luovuttamisesta Ukrainalle.

– Minulla ei ole tietoa, onko vastaavia pyyntöjä lähetetty muihin maihin. Enkä osaa varmaksi sanoa, että liittykö tämä (Marinin) Kiovan-vierailuun. En lähde sitä arvailemaan, Kaikkonen totesi.

Mikä oli pääministeri Marinin rooli siinä, että Ukraina keskustelupyynnön Suomelle ja Yhdysvalloille lähetti?

– Parempi että en lähde sitä arvioimaan tai arvailemaan, Kaikkonen vastasi.

Kaikkonen vahvisti tiedotustilaisuudessaan aamun Helsingin Sanomien uutisen, että Suomi on saanut Ukrainalta pyynnön keskusteluihin Hornetien luovuttamisesta.

– Ukraina on lähestynyt puolustusministeriötä ja toivonut keskusteluja Suomen F/A 18-Hornet kalustosta, että voisiko sitä saada Ukrainan käyttöön jollakin aikavälillä. Tähän tiedusteluun tulemme aikanaan vastaamaan.

– Puolustushallinnon näkökulmasta tämä ei ole akuutti keskustelunaihe ole. Tarvitsemme nämä Hornetit lähivuosina vahvasti omaan käyttöömme, Kaikkonen kertoi.

Hornetit ovat olleet kuuma kysymys valtiojohdolle parisen viikkoa

Käytöstä poistuvien Hornetien mahdollisen luovuttamisen Ukrainalle nosti esiin pääministeri Marin, kun hän vieraili Kiovassa toissa perjantaina.

Tiistaina IS:n pääministeritentissä Marin kertoi keskustelleensa Horneteista suoraan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

Nyt Suomi on siis saanut pyynnön Ukrainalta kolmenvälisiin keskusteluihin Suomen, Ukrainan ja Yhdysvaltain kanssa.

Marin ei ollut keskustellut muun valtiojohdon kanssa lainkaan käytöstä poistuvien Hornetien mahdollisesta antamisesta Ukrainalle.

Kukaan muu valtiojohdosta kuin Marin ei ole ollut innostunut Hornetien mahdollisesta luovuttamisesta Ukrainaan, eikä Hornet-keskustelusta.

Yhdysvallat ei ole ollut halukas luovuttamaan hävittäjiä Ukrainalle. Yhdysvallat on nyt Suomen Hornet-keskusteluissa mukana, koska koneet ovat Yhdysvalloissa valmistettuja ja aseiden vienti vaatii valmistusmaan luvan.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen vahvisti tiedotustilaisuudessaan, että Suomi on saanut Ukrainalta pyynnön Hornet-keskusteluihin, joissa mukana olisi myös Yhdysvallat.

Ukraina on pyytänyt Suomen Horneteista kolmenvälisiä keskusteluja, jossa Suomen ja Ukrainan lisäksi olisi myös Hornetien valmistaja Yhdysvallat.

– Ymmärtääkseni Ukraina toivoi, että Yhdysvallat osallistuisi näihin keskusteluihin. Kaikkonen sanoi.

– Ei tällä vastauksen lähettämisellä päivämäärää ei vielä ole. Lähiviikkoina tähän vastataan, Kaikkonen jatkoi.

Ukraina lähetti virkamiestasolla pyynnön Hornet-keskusteluista puolustusministeriöön. Pyyntö tuli puolustusministeriöön viime viikon lopulla.

Asia vuoti julkisuuteen Helsingin Sanomien uutisesta. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta, tp-utva ei ole keskustellut Ukrainan pyynnöstä Hornet-keskusteluihin.

Puolustusministeri Kaikkonen ei ole lämmennyt Hornetien lähettämisestä Ukrainaan.

– Katson, että Horneteja tarvitsemme oman maan puolustuksessa lähivuodet. Jos katsoo pidemmälle, kun saamme F35-kalustoa vuodesta 2026 alkaen, nämä nykyiset Hornetit alkavat olla käyttöikänsä päässä.

” Katson, että Horneteja tarvitsemme oman maan puolustuksessa lähivuodet.

– Suhtaudun kielteisesti, että niitä (Horneteja) lähdettäisiin nyt lähivuosina luovuttamaan. Jos katsotaan pidemmälle, ne alkavat olla pikkuhiljaa aika loppuun ajettuja, niiden käyttöarvo on vähäinen. En ole varma, onko niissä paljon luovutettavaa myöhemminkään, Kaikkonen totesi.

Kaikkonen kertoi tiedotustilaisuudessa myös Suomen uudesta asepaketista Ukrainaan.

Suomi luovuttaa Ukrainalle toiset kolme Leopard 2 -raivauspanssarivaunua.

Kyseessä on Suomen 14. apupaketti Ukrainaan, kolmen panssarivaunut lisäksi apupaketissa on raskaita aseita ja ampumatarvikkeita. Paketin arvo on 161 miljoonaa euroa, Suomen aseapu Ukrainaan on nyt yhteensä 10 miljoonaa euroa.