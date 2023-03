Näin IS:n näkemä muistio kuvaa Marinin puhuneen Horneteista Zelenskyille

Muistio valaisee Sanna Marinin Ukrainassa käymiä keskusteluja.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) Kiovan-vierailun jälkipyykki on herättänyt kysymyksiä siitä, mitä hän Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa keskusteli.

IS:n tietojen mukaan Zelenskyi kävi Marinin Ukrainan-vierailun aikana läpi maansa keskeisiä aseaputarpeita. Zelenskyi on viime aikoina painottanut julkisesti paljon ilmatorjuntajärjestelmien tarvetta. Sekä presidentti Sauli Niinistö että Marin ovat julkisuudessa puhuneet Ukrainan ilmatorjuntaan liittyvistä tarpeista.

IS:n tietojen mukaan Zelenskyi otti esiin Marinin kanssa Niinistölle aiemmin esittämänsä tarpeen ilmatorjuntajärjestelmistä. Tässä yhteydessä hän oli IS:n näkemien muistiinpanojen mukaan nostanut esiin myös lentokoneet.

Tapaamisesta on tehty myös virallinen muistio. Diplomaattikunnan tekemässä muistiossa Zelenskyi käy läpi Ukrainan sen hetkisiä aseaputarpeita ja ilmatorjunnan korostanutta roolia. Siinä ei suoraan mainita Zelenskyin puhuneen Horneteista. Tämä on voitu muistiossa kuitata ilmapuolustuksen alle.

IS:n näkemässä muistion osassa sanotaan Marinin todenneen ”Zelenskyille käytävän keskustelun Ukrainan avuntarpeesta laajasta näkökulmasta hävittäjät mukaan lukien”.

Marin on julkisuudessa sanonut kertoneensa Zelenskyille Suomen tehneen uusien hävittäjien hankinnasta päätöksen. Hän on alleviivannut, ettei Ukrainalle ole annettu mitään lupauksia Horneteihin liittyen.

Muistion perusteella Marin totesi puheenvuoronsa jatkossa Suomen tehneen hiljattain päätöksen hävittäjien uusimisesta ja että käytöstä poistuvien F-18 Hornet -hävittäjien mahdollinen jatkokäyttö voisi olla keskustelunaihe.

Marin on sanonut julkisuudessa alleviivanneensa, ettei hän yksin siitä päätä.

Suomen F-18 Hornet -hävittäjät ovat vähitellen poistumassa käytöstä.

Muistion valossa Marin on todennut tämän näkemyksen lisäksi, että hänen hallituksensa toimikausi on loppumassa. Lisäksi muistiossa mainitaan, että hän oli luvannut Zelenskyille huolehtivansa, että Ukrainan tilannekuva välittyy Suomen uudelle hallitukselle, ryhtyy sitä vaalien jälkeen kasaamaan kuka tahansa.

IS on pyytänyt EU-kokouksessa olevalta Marinilta kommenttia muistion tietoihin siitä, mitä hänen on kirjattu todenneen Zelenskyille Ukrainan avuntarpeesta laajasta näkökulmasta hävittäjät mukaan lukien ja että käytöstä poistuvien F-18 Hornet-hävittäjien mahdollinen jatkokäyttö voisi olla keskustelunaihe.

Marin ei halunnut diplomaattikunnan virallisen muistion tietoja kommentoida. Hän välitti aiemman viestinsä siitä, mitä on asiasta sanonut.

– Olen kertonut presidentti Zelenskyille, että voimme keskustella asiasta, mutta lupauksia ei ole annettu. Olen myös kertonut Suomen tehneen päätöksen uusien hävittäjien hankinnasta, ja että voimme keskustella poistuvan kaluston käytöstä yhdessä valtiojohdon kanssa huomioiden geopoliittisen sijaintimme.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) vahvisti torstaina, että Ukraina on lähettänyt Suomelle ja myös Yhdysvalloille pyynnön kolminkeskeisiin keskusteluihin käytöstä poistuvien Suomen Hornet-hävittäjien luovuttamisesta Ukrainalle.

– Minulla ei ole tietoa, onko vastaavia pyyntöjä lähetetty muihin maihin. Enkä osaa varmaksi sanoa, että liittykö tämä (Marinin) Kiovan-vierailuun. En lähde sitä arvailemaan, Kaikkonen totesi.