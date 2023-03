Kaksi kantelua Marinin Hornet-sopasta

Oikeuskanslerin viraston käsittelyssä on kaksi kantelua liittyen pääministeri Sanna Marinin puheisiin Hornetien luovuttamisesta Ukrainalle.

Oikeuskanslerin virastolla on käsittelyssä kaksi kantelua pääministeri Sanna Marinin toiminnasta ja puheista liittyen ajatukseen Suomen Hornet-hävittäjien toimittamisesta Ukrainalle. Viraston tiedotuksen mukaan on lisäksi tullut yksi epäasiallinen kirjoitus, joka ei ole mennyt eteenpäin esittelijälle.

Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Minna Ruuskanen hoitaa esittelijänä mainittuja kahta kantelua, jotka hän on saanut eteensä kuluvalla viikolla.

– Kummatkin ovat samalla otsikolla: Pääministeri Sanna Marinin menettelyä koskien Hornet-hävittäjien mahdollista luovuttamista Ukrainalle. Molemmat ovat aika lyhkäisiä ja yksityishenkilöiden tekemiä, Ruuskanen kertoo.

Ruuskasen mukaan kantelut perustuvat lähinnä julkisuudessa olleisiin tietoihin.

– On kyse siitä, että Marin on kanteluiden mukaan toiminut tavalla, jolla ei olisi pitänyt toimia, kun hän on puhunut hävittäjien mahdollisesta luovuttamisesta.

Kantelijoiden mielestä Marin on ylittänyt valtuutensa.

Ruuskaselta kantelut etenevät oikeuskansleri Tuomas Pöystille.

– Ratkaisu yritetään tehdä mahdollisimman nopeasti. En ole vielä ehtinyt oikeuskanslerin kanssa keskustelemaan. Sanoisin, että ensi viikolla tiedetään, miten edetään.

Ruuskanen ei osaa arvioida onko kaksi kantelua paljon vai vähän näin paljon julkisuutta saaneesta asiasta.

– Vaikea sanoa, julkisuudesta olleista asioista näitä tulee joskus paljon enemmänkin.