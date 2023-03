Marin haluaa edelleen keskustella Hornetien luovuttamisesta Ukrainalle

Pääministeri Sanna Marin ei halua avata luottamuksellisia keskusteluja Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ei vahvista, että Ukrainalta olisi tullut pyyntö Suomen, Yhdysvaltojen ja Ukrainan välisistä keskusteluista koskien Hornet-hävittäjiä.

– En tietenkään pysty enkä voi yksityiskohtaisesti kertoa luottamuksellisista keskusteluista eri maiden välillä. Voin yleisellä tasolla todeta, että Ukraina on pyytänyt Suomelta apua, kuten kaikilta muiltakin unionin jäsenmailta, kumppanimailta saadakseen lisää aseistusta maahan, Marin sanoi toimittajille saapuessaan EU-johtajien huippukokoukseen Brysselissä.

Hänen mukaansa asiasta on käyty keskustelua yleisellä, kansainvälisellä tasolla jo pidemmän aikaa. Marinin mukaan Ukrainan tarpeet koskevat erityisesti ammustarvikkeita, mutta myös raskaampaa kalustoa, kuten tankkeja ja myös hävittäjiä.

Marin ei kommentoinut, onko pyyntö Ukrainalta tullut pääministerin kansliaan vai puolustusministeriöön. Hän lisäsi, että yleensä pyynnöt tulevat niihin ministeriöihin, joiden hallinnonalaa pyynnöt koskevat.

Marinilta kysyttiin, onko hänellä ja tasavallan presidentillä Sauli Niinistöllä yhteinen näkemys asiasta. Marin vastasi, että kun Suomi keskustelee aseellisesta tuesta Ukrainalle, siitä keskustellaan yhteistoiminnassa tasavallan presidentin ja valtioneuvoston kanssa.

Marinin mukaan täytyy käydä hyvin huolellisesti läpi, voiko Suomi luovuttaa osan nykyisistä 64 Hornetista ennen kuin uudet F-35-hävittäjät ovat saapuneet.

– Kyllä minun mielestäni me voimme keskustella siitä, mitä me tälle kalustolle teemme, josta me luovumme.

Marin sanoi keskustelleensa hävittäjistä Zelenzkyin kanssa jo ennen Ukrainan vierailla.

