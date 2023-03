Haavisto Suomen Horneteista: ”Niissä on ehkä aika vähän lahjoitettavaa”

Haavisto kertoi, että pitkän ajan avusta Ukrainaan ei ole puhuttu hallituksessa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kommentoi Hornet-keskustelua Pohjolan päivässä. Helsingin Sanomat kertoi keskiviikkona, että Ukraina olisi esittänyt Suomelle pyynnön keskustella Suomen ja Yhdysvaltojen kanssa mahdollisuudesta saada Hornet-hävittäjiä Ukrainaan.

Haavisto totesi, että nyt on tärkeää erottaa kaksi asiaa: se, mitä apua Ukrainaan voidaan välittömästi antaa ja se, miten tulevaisuudessa Ukrainan puolustusta rakennetaan.

Haavisto sanoi, että EU:n ulkoministerit tekivät maanantaina päätöksen yhteisistä ammushankinnoista ja ammusvarastojen saamisesta liikkeelle. Nämä päätökset auttavat Haaviston mukaan Ukrainaa tänä keväänä ja vuonna.

Osa maista on luvannut Ukrainalle myös Mig-hävittäjiä. Esimerkiksi Slovakia ja Puola ovat ilmoittaneet, että ne toimittavat Ukrainalle Mig-hävittäjiä.

Haavisto kertoi puhuneensa esimerkiksi Slovakian ulkoministerin kanssa Mig-hävittäjistä.

– Nämä ovat koneita, joita ukrainalaiset osaavat huoltaa, heillä on huoltojärjestelmä, heillä on pilotteja näitä tarkoituksia varten. Ymmärrän, että Slovakian lahjoitus menee sellaisenaan Ukrainalle ja ukrainalaiset pystyvät sen ottamaan käyttöön sen kautta, että heillä on siihen asiantuntijoita ja osaamista.

Toinen keskustelu on kuitenkin Haaviston mukaan se, miten Ukrainan puolustusta hoidetaan tulevaisuudessa. Tästä ei ole hallituksessa puhuttu.

– Tätä keskustelua ei ole hallituksen piirissä millään lailla käyty, sillä puhutaan vuosia eteenpäin olevista kysymyksistä. Nyt tulee hallituksen vaihdoskin tähän väliin. Nyt hallituksen piirissä on puhuttu siitä, miten tänä keväänä saadaan apua liikkeelle.

Haavistolta kysyttiin tilaisuudessa myös, tuleeko Ukraina mahdollisesti saamaan modernimpaa hävittäjäkalustoa kuin Mig-hävittäjiä.

Haavisto totesi, että tähän on vaikea ottaa muuta kantaa kuin se, että uusien asejärjestelmien käyttöönotto vie aikaa. Kyse ei ole vain pilottien koulutuksesta tai huoltoketjuista, Haavisto sanoi.

Haavisto kertoi, että Suomessa on laskettu nykyisten Hornetien käyttöikä.

– On laskettu miten ne toimivat käyttöikänsä päähän. Sen jälkeen niissä on ehkä aika vähän lahjoitettavaa, tämä on oma käsitykseni. Tämä on hyvä varmaan tarkistaa sotilasteknisiltä asiantuntijoilta.

Haavisto ei tiedä, onko jollain muulla maalla modernimpia hävittäjiä annettavaksi, eikä siitä ole käyty eurooppalaisten ministerien kanssa keskustelua.

– Se mitä tiedämme on nämä Mig-lahjoitukset.