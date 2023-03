Keskustan kansanedustajat Joona Könttä vaatii pääministeri Sanna Marinia ryhtymään toimeen käynnistämänsä kansainvälisen Hornet-hämmennyksen selkeyttämiseksi.

– Instituutioiden ravistelu on joskus hyvästä, mutta niin on myös instituutioiden kunnioitus, sanoo keskustan Joonas Könttä.

Pääministeri Sanna Marinin Hornet-puheet nousivat uudelleen valokeilaan, kun Marin myönsi Ilta-Sanomien vaalitentissä käyneensä keskusteluja Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyin kanssa. Ukraina on Marinin Hornet-avauksen myötä esittänyt pyynnön hävittäjiä koskevista kolmenvälisistä keskusteluista, joissa olisi mukana myös Yhdysvallat. Asiasta kertoi eilen Helsingin Sanomat.

– Nyt on paljastunut, että Marin oli ensiksi puhunut Horneteista kahdenvälisesti presidentti Zelenskylle, eikä asia noussut esille vain toimittajan kysymyksen kautta. Nyt Marinin pakittamisen myötä Ukrainassa media kirjoittaa Suomen kääntävän takkiaan Ukrainan ilmavoimien tukemisessa, Konttä sanoo tiedotteessaan.

Hän on erityisen huolestunut käänteen vaikutuksista Suomen ja Yhdysvaltojen suhteisiin.

– Erityisen huolestuttavana pidän sitä, että Marinin Hornet-puheet heijastuvat lehtitietojen mukaan myös Suomen ja Yhdysvaltojen suhteisiin. Lumipallo vyöryy ja paisuu hurjaa vauhtia, Marinin on syytä pysäyttää aloittamansa jupakka, Könttä sanoo.

Yhdysvallat kytkeytyy asiaan, koska Hornetit ovat yhdysvaltalaisen yrityksen valmistamia. Hornetit ollaan korvaamassa Suomessa lähivuosina niin ikään yhdysvaltalaisvalmisteisilla F-35-hävittäjillä.

Könttä katsoo Marinin harkitsemattoman avauksen osoittavan myös, että Suomen nykyinen ulko- ja turvallisuuspoliittinen marssijärjestys puolustaa paikkaansa jatkossakin. Marin ei ollut keskustellut presidentin tai puolustusministerin kanssa Horneteista ennen kuin asia nousi esiin Zelenskyin kanssa. Marin on alleviivannut, ettei keskusteluissa annettu minkäänlaisia lupauksia.

Könttä alleviivaa, että ulkosuhteiden hoidossa tarvitaan vakautta, selkeyttä ja yksituumaisuutta. Hänestä Marinin Hornet-avauksesta puuttuvat nämä kaikki elementit.

– Instituutioiden ravistelu on joskus hyvästä, mutta niin on myös instituutioiden kunnioitus. Muistutan pääministeriä ja kaikkia puoluejohtajia siitä, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti, ja viime aikojen hämmennyksenkin perusteella näin on syytä olla myös jatkossa.

Marin sanoi IS:n Vaalimessuilla tuoneensa keskustelussa Zelenskyin kanssa esiin Suomen Hornetien tulevan poistumisen käytöstä.

– Omalta osaltani olen tuonut esille sen, että meillä on Suomessa poistuvaa kalustoa ja mekin voimme keskustella sen jatkokäytöstä. Mitään lupauksia ei ole suinkaan ole annettu, mutta olen kertonut, että olemme hankkimassa uusia hävittäjiä. Olen samassa yhteydessä totta kai todennut, että minä en näistä yksin päätä, Marin kertoi.