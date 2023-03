Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Henri Vanhasen mukaan Yhdysvalloissa tuskin merkittävästi noteerataan Suomen Hornet-keskustelua.

Poliittinen pyörittely Suomen mahdollisuudesta luovuttaa Horneteja Ukrainaan jatkuu. Ukraina on lähestynyt Suomen puolustusministeriötä ja pyytänyt Suomea ja Yhdysvaltoja keskustelemaan Hornetien lahjoitusmahdollisuudesta.

Aiemmin tällä viikolla pääministeri Sanna Marin (sd) myönsi Ilta-Sanomien pääministeritentissä keskustelleensa hävittäjistä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa. Hän myös sanoi, että poliittista keskustelua Hornetien luovuttamisesta voitaisiin edelleen jatkaa.

Suomen turvallisuuspolitiikkaan perehtynyt Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen kummeksuu keskustelun sisältöä.

– Hieman ihmettelen, miksi Hornetien lähettämistä pidetään edelleen vaihtoehtona. On aika selvästi osoitettu, ettei se ole realistista.

Vanhasen mukaan puolustusministerin ja tasavallan presidentin kommenteista on luettavissa, ettei hävittäjien lähettämiselle ole perusteita. Puolustusasiantuntijat ovat Vanhasen mukaan osoittaneet, kuinka Hornetien lähettäminen aiheuttaisi haasteita omalle puolustukselle ja toisi merkittäviä lisäkustannuksia.

Kertaus Hornet-jupakka Suomen Hornetit korvataan yhdysvaltalaisilla Lockheed Martin F-35 Lightning II -hävittäjillä.

Horneteja aletaan poistaa käytöstä vuonna 2025, ja ensimmäiset F-35-koneet saapuvat 2026.

Kaikki Hornetit on poistettu käytöstä vuoteen 2030 mennessä.

Hornetit hankittiin 1990-luvulla. Ne ovat pian 30 vuotta vanhoja.

Keskustelu alkoi, kun Sanna Marin vieraili Ukrainassa 10. maaliskuuta.

Hän vastasi toimittajan kysyessä, että Hornetien luovuttamisesta Ukrainalle voitaisiin keskustella.

Puolustusvoimat ei ole pitänyt mahdollisuutta realistisena.

Ilmavoimien entinen komentaja Heikki Nikunen arvioi, etteivät Hornetit ole enää vuonna 2026 kovin hyvässä kunnossa.

Reserviläiset harjoittelivat Hornetin huoltotoimenpiteitä ilmavoimien Ruska 22 -harjoituksessa Rovaniemellä 5. lokakuuta 2022

Vanhasen mukaan on selvää, että Ukrainassa tarvitaan hävittäjiä. Maa tarvitsee modernimpaa aseistusta kuin Venäjällä on. Hänen mukaansa on kuitenkin eri asia, voiko se tapahtua Suomen hävittäjillä.

Vanhasen mukaan Suomessa käytävä keskustelu saatetaan Ukrainassa tulkita väärin. Keskustelun jatkuminen ylläpitää toivonkipinää.

– Pitää muistaa, että sotaa käyvässä maassa pienikin toivo on herkkä asia. Suomen tulisi pyrkiä antamaan Ukrainalle johdonmukaisia viestejä, hän sanoo.

Ukraina pyysi kolmenvälisiä keskusteluja Yhdysvaltojen ja Suomen kanssa, koska Suomi on aikoinaan ostanut Hornetit Yhdysvalloista. Niiden välittämiseen tarvittaisiin sieltä lupa.

Vanhasen käsityksen mukaan Suomessa käyty keskustelu ja Ukrainan pyyntö eivät ole nousseet isosti esille Yhdysvalloissa.

– Varmasti yhdysvaltalaiset diplomaatit ja maan puolustusministeriö tietävät, että tällaista keskustelua on Suomessa käyty vaalien alla, mutta Suomen lähtötilanne asiassa on sen verran selkeä, etten usko tätä siellä tarkemmin seurattavan.

Yhdysvallat varoo sodan eskaloitumista, ja käy siksi jatkuvaa tasapainottelua aseavussaan. Maa on aiemmin sanonut, ettei se halua luovuttaa hävittäjiä Ukrainaan.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen on perehtynyt muun muassa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

Slovakia lahjoittaa Ukrainalle kolmetoista MiG-29-hävittäjää. Korvauksena Yhdysvallat on tarjonnut maalle roimasti alennettuun hintaan helikoptereita, ohjuksia ja muita aseita. Myös Puola aikoo antaa Ukrainaan samaisia koneita.

MiG-29 on Neuvostoliitossa 1980-luvulla kehitetty hävittäjä, joita Ukrainalla on käytössään jo valmiina. Niiden luovuttamiseen ei siis tarvita erikseen koulutusta. Vanhasen mukaan Puola ja Slovakia voivat jo senkin takia lahjoittaa hävittäjiä helpommin.

Suomen Hornetit lähestyvät pian kolmenkymmenen vuoden ikää. Hävittäjien käyttökunto on Vanhasen mukaan niiden elinkaaren päättyessä heikko. Myös Puolustusvoimista on sanottu samaa.

– Erikoista, että pääministeri pitää Hornetien luovuttamista realistisena, kun se ei asiantuntijoiden mukaan sitä selvästikään ole, Vanhanen sanoo.

Vanhanen muistuttaa, että edes teoriassa Horneteja voitaisiin antaa Ukrainaan vasta muutaman vuoden päästä.

– Ukraina tarvitsee apua nyt. Olisi sopivampaa, että aseavun laatu keskittyisi siihen, mitä tällä hetkellä tarvitaan.