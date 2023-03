Onko Sdp:llä muita konsteja kuin pelottelu Petteri Orpon (kok) oikeistohallituksella ja turvautuminen pääministeri Sanna Marinin (sd) kansansuosioon? Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman vastaa HAAPALA-TV:ssä kello 12.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman on HAAPALA-TV:n suorassa vaalihaastattelussa kello 12.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen vaati viime viikon HAAPALA-TV:n haastattelussa puheenjohtaja Sanna Marinia ja Sdp:tä ”nöyrtymään” kokoomuksen vaihtoehtojen ja tarvittavien taloussopeutusten edessä.

– Demariryhmyri Antti Lindtman on jo vastannutkin, että nöyrtymistä ei ole luvassa, mutta kysytään nyt vielä kerran, HAAPALA-TV:n vetäjä, politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala sanoo.

Lindtman päättää eduskuntaryhmäpuheenjohtajien haastattelusarjan. Lindtman on HAAPALA-TV:n suorassa haastattelussa kello 12.

Vaalitenteissä Sdp:ltä on tivattu omia talouspoliittisia sopeutusvaihtoehtoja, mutta niitä ei ole juuri kuultu. Puolue ei näe suuria sopeutustarpeita, leikkausten sijaan Sdp korottaisi mieluummin veroja.

Puheenjohtaja Sanna Marin on useimmiten kääntänyt vastauksensa pelotteluksi oikeistovaihtoehdolla ja Petteri Orpon (kok) mahdollisen hallituksen sosiaaliturvaan toteuttamilla kiristyksillä.

– On myös hyvä kuulla, kenen varaan Lindtman tekisi hallitusta, kun nykypohja on suljettu pois, perussuomalaiset ei käy Sdp:lle ja kokoomuksen ja Sdp:n talouspoliittinen linja on valovuosien päässä toisistaan, Haapala lisää.

