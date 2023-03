Kommentti: Marin, Purra ja Orpo ovat eri planeetoilla – saadaanko Suomeen hallitusta ollenkaan?

Maailman myrskyissä Suomi tarvitsi taas vahvaa hallitusta. Sellaista se ei ole saamassa, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Voi voittajaa.

Sanna Marinista, Riikka Purrasta tai Petteri Orposta tulee Suomen seuraava pääministeri. Otan osaa.

Ilta-Sanomien vaalimessujen ja Ylen tiistai-illan tenteissä paljastui hyytävä totuus. Orpo, Marin ja Purra elävät eri planeetoilla.

Planeetta Orpo pelkää, että talouden epävakaus suistaa sen radaltaan hetkenä minä hyvänsä. Planeetta Marin keskittyy eriarvoisuuden torjumiseen hinnalla millä hyvänsä. Planeetta Purra yrittää vain estää muukalaisia laskeutumasta sinne miten tahansa.

Nämä planeetat eivät kohtaa avaruuden kylmässä yössä.

Paitsi että Ylen tentissä planeetat Purra ja Marin törmäsivät toisiinsa rytinällä. Yhteenotto oli kiivas ja suorastaan henkilökohtainen. He eivät samoja arvoja jaa. Kuu-ukko Orpo lähinnä katseli pelästyneenä sivusta.

Muistatteko, kun suomalaista politiikkaa pidettiin liian tylsänä ja konsensushakuisena? No ei pidetä enää. Makuasia on sitten mitä pitää parempana.

Vaalien idea kuitenkin sattuu olemaan, että maahan saataisiin uusi eduskunta ja sen luottamusta nauttiva hallitus. Nämä instituutiot perustuvat yhteistyön ideaan. Yhteistyöstä ei oikein tule mitään, jos kaikki sillat poltetaan etukäteen.

Kokeneet politiikan seuraajat tietävät, että kaikki on vain teatteria. Kokemuksessa on se ongelma, että se on hankittu ajat sitten. Ja nyt on eri ajat, joissa kokemuksesta ei enää hyötyä olekaan.

Kokoomuksen ja demarien talousajattelu ja yleisempikin yhteiskunnallinen ajattelu ovat lipuneet todella kauas toisistaan. Vielä muutama vuosikymmen sitten ne olivat liki luontaisia yhteistyökumppaneita, joiden puna- ja sinivärit olivat pelkkää meikkiä. Ei enää Sanna Marinin päivinä.

Perussuomalaisilla maahanmuutto on ollut keskeisin kysymys vähintään siitä asti, kun Jussi Halla-aho valittiin puolueen johtoon. Tässäkin kampanjassa Riikka Purra on hakannut raja-aidan seipäät niin syvään, että niitä ei sieltä tuosta vain kiskota pois vaaleja seuraavana aamuna.

Marin puoltaa maahanmuuttoa ihmiskuvansa perusteella, Orpo siksi, että talouselämä pitää sitä välttämättömänä.

Rubikin kuutio on rikki. Ehjää hallitusta ei synny.

No tietysti hallitus syntyy tavalla tai toisella. On ehditty jopa ennustella Ruotsin mallista vähemmistöhallitusta.

Sellainen on Suomessa ollut vieras ajatus sen jälkeen, kun hallitusten piti nauttia lähinnä Urho Kekkosen luottamusta. On vaikea nähdä kuinka vähemmistöhallitus voisi saada kestävää tukea hajanaisessa eduskunnassa.

Todennäköisimmin syntyy enemmistöhallitus. Siitä tulee riitaisa ja heikko aikana, jona hallituksen pitäisi olla vahva maailman myrskyissä.

Hallitusta johtaa Orpo, Purra tai Marin. Voi heitä.