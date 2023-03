Marin myönsi puhuneensa Zelenskyin kanssa Hornet-hävittäjistä – ”Mieluummin annan näitä Ukrainan avuksi kuin laitan ne romuksi”

Marinin mukaan keskustelut aseavusta ovat jatkuneet myös Kiovan-vierailun jälkeen.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) Kiovan-vierailun jälkeen on kohistu Marinin Hornet-puheista.

Kohu sai alkunsa, kun Marin kommentoi medialle Kiovassa, että hänen mielestään Suomessa pitäisi käydä keskustelua Hornet-hävittäjien luovuttamisesta Ukrainalle.

IS:n vaalimessujen pääministeritentissä ilmeni, että Marin on käynyt keskustelua hävittäjistä myös suoraan Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyin kanssa.

– Omalta osaltani olen tuonut esille sen, että meillä on Suomessa poistuvaa kalustoa ja mekin voimme keskustella sen jatkokäytöstä. Mitään lupauksia ei ole suinkaan ole annettu, mutta olen kertonut, että olemme hankkimassa uusia hävittäjiä. Olen samassa yhteydessä totta kai todennut, että minä en näistä yksin päätä, Marin kertoi.

IS:n erikoistoimittaja Timo Haapala kysyi Marinilta, ovatko ukrainalaiset isännät olleet vierailun jälkeen Marinin yhteydessä ja palanneet ”niin sanottuun Hornet-lupaukseen”.

– Kyllä me olemme jatkaneet tietenkin keskusteluja asetoimituksista, Marin vastasi.

Horneteista?

– Yksityiskohtiin en voi tietenkään mennä tässä julkisessa tilaisuudessa, kun valmistelemme aseapupaketteja.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan Marin teki suuren virheen, kun hän meni pääministerinä vierailulle sotaa käyvään maahan ja antoi ”toivoa, jota ei voi toteuttaa”.

– Ja kun tämä tapahtui vielä niin, ettei tästä oltu keskusteltu. Olemme hankkineet uudet hävittäjät, koska nämä (Hornetit) tulevat käyttöikänsä päähän loppuvuosikymmenellä. Ei ole mitä antaa, siihen asti me tarvitsemme Hornetit Suomen ilmatilan valvontaan ja puolustamiseen. Tämä ei mennyt nyt oikein.

Marin kertoi pitävänsä ”aivan käsittämättömänä”, ettei Hornetien luovuttamisesta olla valmiita keskustelemaan.

Valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoi, ettei Horneteista oltu keskusteltu etukäteen hallituksessa.

– Me kaikki tiedämme, että uudet hävittäjät, jotka tilasimme yli kymmenellä miljardilla eurolla, ovat käytettävissä Suomen puolustamiseen vasta 2026 ja siitä eteenpäin. Maantieteelle emme voi mitään, ja meidän on mietittävä näitä asioita ensisijaisesti siitä näkökulmasta, että oma puolustuksemme on aina vahva.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi kaikkien olevan samaa mieltä siitä, että Ukraina tarvitsee apua.

Ongelma oli Purran mukaan se, että Marinin puheet aiheuttivat ”ylimääräistä toivoa”, eikä asiaa oltu käsitelty Suomessa virallisesti eikä epävirallisesti niissä ympyröissä, joissa sitä pitäisi käsitellä.

– Samanlaista varovaisuutta puolueilta vaadittiin, kun käsiteltiin Leopardeja. Kaikki osaavat toimia näissä riittävän varovaisesti. Siihen nähden tämä oli ylilyönti.

Marinin mukaan hävittäjistä keskusteleminen Zelenskyin kanssa ei ollut virhe.

– On aivan käsittämätöntä, että täällä ei olla valmiita puhumaan aiheesta tilanteessa, jossa olemme tehneet uuden hankintapäätöksen, meille on tulossa hyvin nopeallakin aikataululla uusia hävittäjiä. En ymmärrä, minkä takia haluamme ehdoin tahdoin mieluummin romuttaa nämä Hornetit kuin antaa esimerkiksi näitä Ukrainalle, jos se on mahdollista, Marin kimpaantui.

Marin jatkoi, ettei kukaan ole ”varmasti tässä 64:ää Hornetia lähettämässä”, ja sanoi olevansa harmissaan siitä, miten kysymystä halutaan ”karnevalisoida Suomessa”.

– Kun katsotaan muiden maiden päätöksiä (Marin viittasi Puolaan ja Slovakiaan), siellä ollaan luovuttamassa yksittäisiä kappaleita. Kyllä mielestäni voimme keskustella kaikkien relevanttien tahojen kanssa, mitä käytöstä poistuville Horneteille tapahtuu. Mieluummin annan niitä Ukrainan avuksi, jos niille on tarvetta, kuin annan ne romuksi.

Marin sanoi olevansa vankkumatta Ukrainan tukena siitä huolimatta, että Suomessa on vaalit puolentoista viikon päästä.

Orpo kiisti, että asialla olisi tekemistä vaalien kanssa.

– Horneteihin pitäisi tehdä miljardien remontti, että ne voidaan antaa sotakäyttöön, Orpo kommentoi.

Saarikko tarttui Marinin puheisiin Hornet-asian karnevalisoimisesta.

– Ukrainan avustaminen, jossa Suomen linja on ollut vankkumaton, ei ole mitään torihuutokauppaa, että mitäs seuraavaksi, vaan näistä asioita keskustellaan tasavallan presidentin ja valtioneuvoston yhteistoiminnassa ja näin ei ollut tapahtunut ennen kuin keskustelu kansainvälisesti ja ilmeisesti nyt myös Ukrainassa on liikkeellä.

Marin korosti, että ”me kaikki olemme paremmin turvassa, jos ja kun Ukraina voittaa sodan”.

– Ei tätä asiaa voida lakaista maton alle vain sen takia, että tämä kysymys on vaikea. Meidän pitää pystyä toimittamaan raskaampaa kalustoa.

Alla olevalta videolta näet IS:n Vaalimessujen pääministeritentin kokonaisuudessaan: