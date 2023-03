Puoluejohtajien näkemyserot työperäisestä maahanmuutosta räjäyttivät tulisen riidan Sdp:n Sanna Marinin ja perusuomalaisten Riikka Purran välille IS:n vaalitentissä. Marin ryöpytti, että jos perussuomalaiset pääsevät valtaan, kukaan ei halua tulla Suomeen.

Ilta-Sanomien Vaalimessujen pääministeritentissä saatiin todistaa huutoriitaa, kun perussuomalaisten puheenjohtajaa Riikka Purraa pyydettiin kertomaan näkemyksiään työperäisestä maahanmuutosta.

Ensin Purra kertoi toivottavansa tervetulleeksi maahanmuuttajat, jotka tuovat valtion kassaan varoja. Hänen mielestään näiden maahanmuuttajien osuus on kuitenkin pieni.

Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin kuunteli vastausta epäuskoisena.

– Jos perussuomalaiset pääsevät valtaan, niin tänne ei kukaan halua tulla, Marin sivalsi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo täydensi, että vaalien jälkeen jokainen joutuu joustamaan, myös perussuomalaiset maahanmuutto­kysymyksissä.

Purralta pyydettiin kertomaan Orpolle kolme keinoa työperäiseen maahanmuuttoon.

Purra kertoi tuoneensa eilisessä paneelissa esille hoitajajärjestön näkökulman siitä, että työperäinen maahanmuutto itse asiassa heikentäisi hoitoalaa.

– Nämä kielitaidottomat hoitajat ovat lisäkuorma ja edelleen ajavat hoitajia pois alalta. Tämäkin pitäisi tehdä viisaasti. Heillä pitäisi olla riittävä kielitaito, kun he tulevat tänne maahan, Purra aloitti.

Marin tulistui Purran puheenvuorosta.

– Tämä ei pidä paikkaansa, nämä ovat valheellisia väittämiä, Marin huusi kesken Purran puheenvuoron ja osoitti tätä sormella.

– Minä olen puhunut hoitaja­järjestöjen kanssa ja ne tukevat sitä, että tänne tulee lisää väkeä muualta tekemään hoiva-alan töitä, Marin jatkoi huutaen.

Samaan aikaan Purra huusi Marinille.

– Tämä on Superin, sosiaali- ja terv..., Purra yritti sanoa.

Marin jatkoi linjaamista.

– Tämä on pelkkää populismia! En tiedä kenen hoitajan kanssa olet puhunut, mutta minä olen puhunut näiden järjestöjen kanssa. Ja heidän näkemyksensä on täysin... Marin sanoi.

– En saanut vastata, Purra huusi.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko pyydettiin riitapukarien väliin tasapainottavaksi voimaksi.

– On ihan totta, että kaikkein tärkeitä työllisyyden kannalta on tietysti pystyä esimerkiksi varmistamaan, että Suomessa jo olemassa olevat, ulkomailta tulleet ihmiset päätyisivät työhön. Kiinnitän meidän kaikkien huomion siihen, että tänne on tullut viimeisen vuoden aikana pelkästään aikuis­väestöä Ukrainasta liki 30 000. On aika iso asia, mitä seuraavan vaalikauden aikana heille, heidän elämässään tapahtuu, Saarikko sanoi.

Saarikko lisää, että Suomen maaseudulla on tiedetty jo kauan, ettei siellä pärjätä kausityövoimalla.

– Jota ilmeisesti te perussuomalaiset myös vastustatte, Saarikko piikittelee.

Hän nostaa myös esiin, että ulkomaiset opiskelijat tuovat rikkautta kouluihin.

– Tämä ei enää ole mielipidekysymys. Meidän pitää olla avoin yhteiskunta ja se lähtee siitä, että me vastaamme myös kotouttamisesta hyvin. Ja esimerkiksi oma ehdotukseni on, että nykyinen maahanmuutto­virasto kannattaa miettiä aikalailla uusiksi, Saarikko linjasi.

Alla olevalta videolta voit katsoa pääministeritentin kokonaisuudessaan: