Vastaus keräsi aplodit yleisöstä.

Perussuomalaisten puheenjohtajalta Riikka Purralta kysyttiin IS:n vaalitentissä, onko hän henkisesti valmis pääministeriksi, jos sellainen tilanne tulee.

Purra alkoi oitis hymyillä.

– Henkilökohtaiseen kysymykseen hyvin yksin­kertainen vastaus: olen siihen erittäin valmis.

Hän sai vastaukselleen yleisöstä aplodit.

IS kertoi maanantaina, että vaalitilastojen ja -ennusteiden erikoismies Jukka Manninen oli tehnyt Twitterissä vertailevaa tutkimusta ja päätynyt siihen tulokseen, että perussuomalaiset on voittamassa vaalit, jos on uskominen vaalipiirikohtaisia kannatuskyselyitä.

Kun alueelliset gallupit lasketaan yhteen, perussuomalaiset olisi saamassa eduskuntaan 48 kansanedustajaa, eli puolue saisi peräti yhdeksän lisäpaikkaa.

Kokoomus ja Sdp jäisivät selvästi perussuomaisten taakse ja saisivat kummatkin 40 kansanedustajaa. Sdp:n paikkamäärä pysyisi ennallaan ja kokoomukselle tulisi kaksi kansanedustajaa lisää.

HS:n tuoreessa tiistain gallupissa kokoomus on edelleen suosituin puolue. Kannatus on kuitenkin laskenut 0,5 prosenttiyksikköä edellisestä mittauksesta.

Perussuomalaiset ja Sdp puolestaan ovat tasoissa. Sdp:n kannatus nousi 0,1 prosenttiyksikköä ja perussuomalaisten kannatus supistui 0,7 prosenttiyksikköä.

HS-gallupin mukaan kokoomusta äänestäisi 20,8 prosenttia, Sdp:tä 19,3 prosenttia ja perussuomalaisia 19,3 prosenttia.