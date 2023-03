Marin kutsui kokoomuksen kuuden miljardin leikkaus­vaatimusta ”todella kylmäksi kyydiksi”. Orpo moitti Sdp:n talousohjelmaa ”bluffiksi”. Saarikko pelotteli sinipunalla.

Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin jäi talouskeskustelussa kovin yksin tiistaina Ilta-Sanomien Vaalimarkkinoiden pääministeritentissä.

Kokoomuksen Petteri Orpo, perussuomalaisten Riikka Purra ja keskustan Annika Saarikko moukaroivat Sdp:n talouspoliittista linjaa kovin sanoin.

Marin ei kuitenkaan perääntynyt aiemmista puheistaan piiruakaan. Esimerkiksi kokoomuksen kynnyskysymyksen eli kuuden miljardin sopeutuksen ensi vaalikaudella Marin tyrmäsi jälleen kerran.

– Meidän pitää ennen muuta satsata siihen, että Suomen talous saadaan kasvamaan ja meidän työllisyytemme paranee. Meidän pitää myös satsata tavallisten ihmisten hyvinvointiin, huolehtia kansakunnan turvallisuudesta mutta myös ihmisten arjen turvallisuudesta. Tämä kuuden miljardin kynnyskysymys, leikkauslista, joka kokoomuksella on, on todella kylmää kyytiä tavallisille suomalaisille ihmisille, Marin sanoi.

Marinin mukaan isojen leikkausten toteuttaminen hankalassa taloustilanteessa olisi suuri virhe.

– Ei pidä toistaa historian virheitä eli sitä, että vaikeassa taloudellisessa tilanteessa leikataan, joka vain hidastaa kasvua ja työllisyyden kehitystä.

Kokoomuksen Petteri Orpo moukaroi Sdp:n talouslinjaa kovin sanoin. Hänen mukaansa Sdp:n kaavailemat noin kahden miljardin euron veronkorotukset olisivat myrkkyä Suomen talous- ja työllisyyskehitykselle. Orpon mukaan Sdp puhuu paljon talouskasvusta ja työllisyyden parantumisesta, mutta ilman konkreettisia keinoja, joilla näihin päästäisiin.

– Rahan lisääminen velaksi tai verojen korottaminen eivät ole vaihtoehtoja. Me tarvitsemme talouden kasvua ja samaan aikaan myös säästäväisyyttä. Demarit ei ole esittänyt, mistä talouden kasvu syntyy.

– Mielestäni sosiaalidemokraattien talousohjelma on bluffi, Orpo sanoi.

Orpo oli suorastaan tulistunut siitä, että Marin on antanut ymmärtää kokoomuksen sote-säästöjen johtavan tuhansien hoitajien irtisanomiseen.

– Minusta tämänkaltainen pelottelu ja vääristely on ikävää politiikassa. Sitä en pysty hyväksymään mitenkään.

Perussuomalaisten Riikka Purra sanoi, ettei ole vakuuttunut kokoomuksen leikkauslistan uskottavuudesta, mutta vielä enemmän hän sanoi hämmästelevänsä Marinin ja Sdp:n talousanalyysiä.

– Meidän taloutemme on taantumassa. Reaaliansiot ovat laskeneet enemmän kuin 60 vuoteen ja kauppataseemme on äärimmäisen negatiivinen, viennin volyymi on laskenut miltei 20 prosenttia.

– Ette suostu näkemään tätä talouden ankeaa tilaa, joka edellyttää tulevilla hallituskausilla merkittäviä toimia. En voi ymmärtää mitä tämä on. Onko tämä jonkinlainen vaalistrategia, tietynlainen taktiikka imeä äänestäjät äärivasemmalta? Oletteko oikeasti tosissanne tämän analyysin kanssa?

Keskustan Annika Saarikko puolestaan pelotteli kokoomuksen ja Sdp:n sinipunahallituksella. Hän huomautti, että Jyrki Kataisen (kok) vuonna 2011 alkaneella hallituskaudella otettiin noin 30 miljardia euroa velkaa, vaikka kuluvalla hallituskaudella nähdyn kaltaisia kriisejä ei ollut.

Saarikko pelotteli kokoomuksen ja Sdp:n muodostamalla sinipunahallituksella.

– Maalataan asetelma, että on vain kaksi vaihtoehtoa: oikeistolinja, jossa leikataan sote-palveluita myöten ja sitten on maailma, jossa luotetaan, että kasvu korjaa kaiken ja veronkorotuksilla hoidetaan loput päälle.

– Nämä kaksi yhdistettynä on yhtä kuin Kataisen hallitus, jolloin syntyi ilman yhtään sotaa ja ilman yhtään pandemiaa 30 miljardia velkaa Suomelle, Saarikko sanoi.

Saarikon mielestä Sdp ja Marin ovat korottamassa yrittäjyyteen osuvia veroja kiertoilmaisuin.

– Veronkorotuskeskusteluun aletaan tarvita suomi-Marin-suomi -sanakirjaa. Kun puhut, Sanna hyvä, esimerkiksi mitä on tulopohjan vahvistaminen. Tiedättekö, että se on yhtä kuin veronkorotukset.