Oikeusministeri Henriksson: Näin Putinille kävisi, jos hän astuisi Suomen rajan yli

Haagin Kansainvälinen rikostuomioistuin antoi viime viikon perjantaina virallisen pidätysmääräyksen Vladimir Putinista. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kertoi IS:n vaalitentissä, miten Putinille kävisi, jos hän jostain syystä tulisi Suomeen.

Haagin Kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC) antoi viime viikon perjantaina virallisen pidätys­määräyksen presidentti Vladimir Putinista ja hänen alaisuudessaan toimivasta lapsiasia­valtuutetusta Maria Lvova-Belovasta.

Putinin ja Lvova-Belovan katsotaan syyllistyneen sotarikoksiin organisoidessaan ukrainalaisten lasten pakkosiirtoja venäläisiin perheisiin. Venäjä on ICC:n mukaan siirtänyt miehittämiltään Ukrainan alueilta väestöä ja myös orvoksi jääneitä lapsia Venäjälle, mikä on sotarikos.

Uutinen nousi esiin myös IS:n vaalitentissä.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonilta (Rkp) ja sisäministeri Maria Ohisalolta (vihr) kysyttiin, riittäisikö Suomella rahkeet pidättää Putin, jos tämä jostain syystä tulisi Suomen rajan yli.

Henriksson aloitti alustamalla, että EU:n oikeusministerit kokoontuivat Lontoossa eilen maanantaina. Henriksson ei päässyt osallistumaan kokoukseen, mutta hänen mukaansa kaikki EU-maat ja Iso-Britannia ovat ilmaisseet valtavan suuren tukensa ICC:n toiminnalle.

– On aivan selvää, että kaikki me maat – Suomi mukaan lukien – olemme sitoutuneet noudattamaan ICC:n sääntöjä. Siihen kuuluu kerta kaikkiaan se, että jos Suomeen tulee henkilö, jonka ICC pyytää luovutettavaksi Haagiin, niin silloin Suomen viranomaiset toimivat sen mukaisesti, Henriksson vastasi kysymykseen.

Eli Suomi luovuttaisi Putinin välittömästi?

– Oikeusministerinä vastaan, että sääntö on tämä. Olkoonpa se henkilö kuka tahansa, jos henkilö on etsintäkuulutettu ICC:n toimesta, niin Suomi noudattaa sitä sopimusta, mihin olemme lähteneet.

Ohisalo vahvisti Henrikssonin näkemyksen. Hän nosti esiin parin viikon takaisen vierailunsa Ukrainaan.

– Meille esiteltiin niitä tuhoja, joita Putin siellä tekee. Putin on sotarikollinen, joka on esimerkiksi tehnyt Ukrainasta yhden maailman miinoitetuimmista alueista. Miettikää, miten ihmiset voivat ikinä palata takaisin sinne asumaan. Miten sitä maata voidaan jäädä jälleenrakentamaan, kun tilanne on pelkästään tämä?

Hän luetteli, että pohjavedet ovat huonossa kunnossa, ilmanlaatu on huono, juomavettä ei paikoin ole ja infrastruktuuri on tuhottu.

– Lapsia ryöstetään ja heitä katoaa jatkuvasti, heitä viedään Venäjälle. Putin on sotarikollinen, joka pitää ottaa kiinni, Ohisalo linjasi.