Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson myönsi vasemmistoliiton pelkäävän, että Suomeen tuliis ”sinimusta hallitus vaalien jälkeen”. Kristillisdemokraattien Sari Essayah hämmästeli Anderssonin puheita.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah ottivat yhteen taloudesta IS:n vaalimessujen puheenjohtajatentissä.

Andersson aloitti keskustelun myöntämällä, että vasemmistoliitto pelkää, että Suomeen tulisi ”sinimusta hallitus vaalien jälkeen.”

– Ne leikkaukset tulee olemaan erittäin mittavia ja ne tullaan kohdistamaan tämän yhteiskunnan haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin, Andersson sanoi.

Anderssonin mukaan tämä tulee jo ilmi kokoomuksen talousohjelmasta. Hän sanoi, että siitä on rajattu säästöjen ulkopuolelle vain turvallisuus ja koulutus.

– Tarkoittaen sitä, että se kuusi miljardia, mitä he aikovat menoista leikata, tulee kohdistumaan lähes kokonaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja sosiaaliturvaan.

Andersson painotti, että vasemmistoliiton mielestä taloutta pitää tasapainottaa. Hänen mukaansa suurin näkemysero on siinä, että tässä tilanteessa vastuullisempaa ja oikeudenmukaisempaa on pyrkiä vahvistamaan tulopohjaa oikeuden­mukaisilla verouudistuksilla. Tulot ovat yhtä tärkeitä kun menot.

Kristillisdemokraattien Sari Essayah ei ostanut Anderssonin puheita.

– Kyllä minä kuuntelen tukka pystyssä näitä vasemmistoliiton ja ylipäätään vasemmiston näkemyksiä siitä, miten talous saadaan kuntoon. Te todellakin ajattelette, että pelkästään kasvun kautta tämä onnistuu, kun meillä on jo valtiovarain­ministeriön virkamiehet sanoneet, että tarvitaan kaikkia kolmea keinoa.

Essayah luettelee, että tarvitaan veronkorotuksia ja leikkauksia. Pelkän kasvun kautta tämä ei hänen mukaansa onnistu.

– Ja se, mistä te aiotte kiristää verotusta, on ansiotuloverotusta ja työn verotusta ja yrittäjyyden verotusta. Se tarkoittaa sitä, että meille tulee kurjistumisen kierre. Vasemmiston reseptit taloudellemme ovat huonot, Essayah linjasi.

Andersson ei ollut mielissään Essayahin vastauksesta.

– Siis minä siteeraan, että ”Sarilla on tukka pystyssä” minun vaihtoehdostani, Andersson irvailee ja näyttää käsillään heittomerkkejä.

– Sari on sitä mieltä, että neljä miljardia pitää ensi vaalikaudella sopeuttaa. Minä olen sitä mieltä että kolme. Siihen kolmeen ei sisälly euron euroakaan mitä me ollaan laskettu työllisyyden parantumisen tai kasvun varaan. Vaan sen koko kolmen miljardin edestä me olemme omassa vaaliohjelmassamme esittäneet juurikin niistä verouudistuksia ja menoleikkauksia, hän jatkoi.

Andersson lisää, että vasemmistoliiton leikkaukset vain ”kohdistuvat eri paikkoihin kuin esimerkiksi kristillisdemokraattien ja oikeistopuolueiden vaihtoehdossa.”

– Tämä ei edes pidä paikkansa, vaan tässä liioitellaan eroja, Andersson pyöritteli päätään.