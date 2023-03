Nuoriso­johtajien tiukka väittely maahanmuutosta: ”Se on inhimillistä politiikkaa, että Suomeen tullaan rakentamaan yhteiskuntaa”

IS:n Vaalimessujen paneelikeskusteluun osallistuivat perussuomalaisten, Sdp:n ja kokoomuksen nuorisojärjestöjen puheenjohtajat.

Perussuomalaisten ja Sdp:n nuorisojärjestöjen puheenjohtajat intoutuivat napakkaan sananvaihtoon maahanmuutosta.

PS-nuorison puheenjohtaja Joakim Vigelius kaipasi Suomeen tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa, kun nuoret keskustelivat jengirikollisuudesta.

– Nuorisorikollisuutta meillä on kotimaistakin, mutta jengirikollisuus on ulkomaalaistaustaisuuteen liittyvä ilmiö. Suomessa 100-200 jengiläisestä, poliisin arvion mukaan, 95 prosenttia omaa etnisen taustan. Tämä on maahanmuuttoon kytkeytyvä ilmiö, Vigelius sanoi.

Vigeliuksen mielestä maahanmuuton pitäisi perustua työlle ja itsensä elättämiselle.

– Jos ihminen ei elätä itseään ja tekee täällä rikoksia, sinut pitää poistaa tästä maasta. Toivon, että puolueet sitoutuisivat enemmän siihen, että maahanmuutto pitää olla meitä vastaanottavaa yhteiskuntaa hyödyttävää.

– Perustuu työlle, itsensä elättämiselle. Jos teet rikoksia, etkä tule täällä toimeen, et pysty sopeutumaan maahan – sinun paikkasi ei ole tässä maassa. Se ei ole pahaa eikä epäinhimillistä politiikkaa ketään kohtaan. Se on inhimillistä politiikkaa, että Suomeen tullaan rakentamaan yhteiskuntaa ja ollaan meille hyödyllisiä. Silloin me olemme vastaanottavaisia näitä ihmisiä kohtaan, Vigelius kertoi.

Sosialidemokraattisten nuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto puuttui heti Vigeliuksen puheisiin.

– Ei koskaan humanitaarisen maahanmuuton tai kiintiöpakolaisjärjestelmän tarkoitus ole ollut olla tuottava bisnes. Sen tarkoitus on ollut kantaa vastuuta ja auttaa ihmisiä, jotka ovat kaikkein hädänalaisimpia. Sen takia en oikein ymmärrä, miksi kaiken maahanmuuton pitäisi olla vain ja ainoastaan jotenkin meille hyödyllistä.

– Se vastuu, jota Suomi on kantanut, se pitää kantaa myös jatkossa, Perholehto kommentoi Vigeliuksen maahanmuuttonäkemyksiä.

Kokoomusnuorten puheenjohtaja Ida Leino muistutti, että tuskin ukrainalaisia pakolaisia lähetetään kotiin, vaikka he eivät töitä Suomesta saisi.

– On työperäistä maahanmuuttoa, ja puhutaan humanitaarisesta maahanmuutosta. Pohdin sitä, miten tulisi suhtautua ukrainalaisiin. Miten heidän suhteen toimittaisiin, jos he eivät työllisty? Lähetetäänkö heidät takaisin sotatantereelle, Leino kyseli.