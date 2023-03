Laura Huhtasaari löi pöytään PS:n EU-erotavoitteen – Sdp:n Razmyarilta tyly kuitti

”Olisi tietenkin toivonut, että viimeistään tämä karmea vuosi olisi avannut perussuomalaisten silmiä”, Nasima Razmyar sanoi.

Perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokas, europarlamentaarikko Laura Huhtasaari sanoi puolueen pitkän aikavälin tavoitteen olevan edelleen Suomen ero Euroopan unionista.

– Meillä on pidemmän aikavälin tavoite olla itsenäinen valtio. Tiedämme, että EU:sta tulee yhä pähkähullumpia esityksiä, jotka ovat äärimmäisen kalliita meille, Satakunnassa ehdolla oleva Huhtasaari sanoi eduskuntaan paluuta yrittävien poliitikkojen vaalitentissä Ilta-Sanomien Vaalimessuilla.

Laura Huhtasaari ei suostunut suoraan vastaamaan, aikooko hän henkilökohtaisesti ajaa Suomen eroa EU:sta, jos tulee valituksi eduskuntaan.

Huhtasaaren lisäksi paneeliin osallistuivat ex-kansanedustajat ja paluuta yrittävät Nasima Razmyar (sd) Helsingistä, Susanna Koski (kok) Vaasan vaalipiiristä sekä Oras Tynkkynen (vihr) Pirkanmaalta.

Razmyarille Huhtasaaren ja perussuomalaisten EU-linja ei maistunut lainkaan.

– Pidän tällaisia puheita erittäin vaarallisina Suomen tulevaisuuden kannalta.

– Sitä olisi tietenkin toivonut, että viimeistään tämä karmea vuosi, Venäjän hyökkäyssota, olisi avannut perussuomalaisten silmiä sen osalta, että mitä EU merkitsee meille rauhan, vakauden ja turvallisuuden kannalta.

Sdp:n Nasima Razmyar piti Huhtasaaren puheita erittäin vaarallisina Suomen tulevaisuuden kannalta.

Razmyarin mukaan perussuomalaisten tulisi kertoa avoimesti, mitä puolue tarkoittaa, kun se puhuu EU-erosta ”pitkän tähtäimen strategisena tavoitteena”.

– Mitä ”pitkällä tähtäimellä” tarkoitetaan? Teidän tavoitteenne on jossain vaiheessa irtautua EU:sta.

Huhtasaari on aiemmin kansanedustajana toimiessaan sanonut, että Suomen kauppa Venäjän kanssa kävisi, jos Suomi ei olisi EU:n jäsen. Hiljattain Huhtasaari huomautti, että kansan Nato-kanta vaihtui nopeasti ja vastaava olisi mahdollista myös EU-jäsenyyden kanssa.

Huhtasaari ei suostunut suoraan vastaamaan, aikooko hän henkilökohtaisesti ajaa Suomen eroa EU:sta, jos tulee valituksi eduskuntaan.

– Meillä on pidemmän aikavälin tavoite, että Suomi olisi itsenäinen valtio ja että EU:sta tulisi itsenäisten valtioiden vapaakauppa-alue, Huhtasaari vastasi.

Vihreiden Tynkkysen mukaan puolueen EU-linja on selvä: syvempää ja tiiviimpää yhteistyötä.

Vihreiden Oras Tynkkysen mukaan yksittäiset kansallisvaltiot tässä nykyisessä maailmassa ovat aivan liian pieniä ratkomaan isoja ongelmia.

– Haluamme vahvempaa Eurooppaa, syvempää yhteistyötä ja enemmän ratkaisuja eurooppalaisella tasolla meidän yhteisiin ongelmiin. Yksittäiset kansallisvaltiot tässä nykyisessä maailmassa ovat aivan liian pieniä ratkomaan isoja ongelmia.

Kokoomuksen Kosken mukaan perussuomalaisten EU-politiikka herättää kysymyksiä suomalaisen maatalouden näkökulmasta. Koski on nykyisin maatilallinen ja yksityisyrittäjä.

– Suomessa on tuhansia maanviljelijöitä, jotka pohtivat äänestävänsä perussuomalaisia. EU:n yhteisestä budjetista yhteinen maatalouspolitiikka on merkittävässä osassa. Mikä on se perussuomalaisten linja, että maatalouden harjoittaminen on Suomessa tulevinakin vuosikymmeninä mahdollista.

Kokoomuksen Susanna Kosken mukaan perussuomalaisten EU-politiikka herättää kysymyksiä suomalaisen maatalouden näkökulmasta.

Koski arveli kaikesta huolimatta, että EU-politiikasta on mahdollista löytää kokoomuksen ja perussuomalaisten kesken sopu, jos hallitusneuvotteluihin mennään.

– Juha Sipilän (kesk) hallituksen aikana en kokenut, että perussuomalaisten kanssa ratkaisujen löytäminen olisi ollut hankalaa. Keskustan kanssa järjestään.