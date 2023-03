Yleisradion maanantainen vaalitentti kulutti puheenjohtajien jalkalihaksia.

Puheenvuorojen sisältö, esiintymistaidot... ja puoluejohtajien seisomakestävyys.

Maanantai-iltana pidetty Ylen suuri vaalitentti herätti sosiaalisessa mediassa keskustelua, eikä vähiten puheenjohtajien jalkoihin kohdistuvasta rasituksesta.

Puolueiden puheenjohtajat joutuivat seisomaan rivissä koko kaksituntisen tentin läpi. Juontaja Annika Damströmille puolestaan oli varattu tuoli.

Asiaan kiinnitti huomiota muun muassa Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki.

Monet twitteristit olivat samoilla linjoilla.

Ylen vastaavan tuottajan Petri Kejosen mukaan kyse on tietoisesta valinnasta.

– Tenteissämme on tänä vuonna käytössä pystypöydät, sillä esiintyminen on usein ilmaisu­voimaisempaa seisten kuin istuttaessa. Edustajan ja tässä tapauksessa puheenjohtajan koko kehonkieli on nähtävissä, Kejonen kommentoi sähköpostitse.

Puheenjohtajilla oli kuitenkin mahdollisuus esiintyä halutessaan istuen.

– Tänä vuonna oli tarjolla myös korkeita jakkaroita, joita oli mahdollista käyttää henkilön niin halutessa. Tällä kertaa kukaan puheenjohtajista ei halunnut käyttää jakkaraa.

Pystypöydät olivat käytössä myös Ylen viimeviikkoisessa pienpuoluetentissä.

Vuosien varrella on kokeiltu erilaisia ratkaisuja, mutta Kejosen mukaan viime vuosina on käytetty lähinnä pystypöytiä.

Ylellä on valmius muuttaa käytäntöä tarpeen mukaan.

– Tarvittaessa toki katsomme aina tilanteen mukaan, miten edetään, jos henkilöllä on esimerkiksi liikuntarajoitteita, Kejonen toteaa.