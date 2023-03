Vasemmistoliitto otti eduskuntapuolueiden joukossa kärkipaikan.

Eduskuntavaalien ehdokkaista vasta 26 prosenttia eli 619 ehdokasta on tehnyt ilmoituksen vaalirahoituksestaan, kertoo Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV.

Eduskuntapuolueiden keskuudessa erot puolueiden välillä ovat suuria. Vasemmistoliiton ehdokkaista 77 prosenttia on tehnyt ennakkoilmoituksen, vihreistä 65 prosenttia ja keskustan ehdokkaista 46 prosenttia.

Toista ääripäätä edustaa Rkp, jonka ehdokkailta ei ole vielä tullut yhtään ilmoitusta. Liike Nytin ehdokkaista yksi prosentti on avannut vaalirahoitustaan.

Pienpuolueista aktiivisimpia ovat olleet liberaalien ja piraattipuolueen ehdokkaat. Molempien puolueiden kaikki ehdokkaat ovat tehneet ennakkoilmoituksen.

Alueittain paras kattavuus on Hämeessä, jossa 36 prosenttia ehdokkaista on kertonut rahoituksestaan. Helsingissä osuus on 32 prosenttia, Satakunnassa 28. Ahvenanmaalla ei ole tullut vielä yhtään ennakkoilmoitusta, Keski-Suomessa osuus on 19 prosenttia.

– Äänestäjällä on hyvä olla tietoa vaalirahoituksesta jo ennen äänestyspäätöstään. Vastuullinen ehdokas kertoo rahoituksestaan ajoissa etukäteen ja lisää näin vaalirahoituksen läpinäkyvyyttä, kehotti johtava tilintarkastaja Pontus Londen Valtiontalouden tarkastusvirastosta tiedotteessa.

Ennakkoilmoituksen tekeminen on vapaaehtoista, mutta vaalien jälkeen kaikkien kansanedustajien ja varaedustajien on lain mukaan tehtävä varsinainen vaalirahoitusilmoitus.