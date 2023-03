Jussi Halla-aho totesi Ilta-Sanomien Vaalimessuilla, ettei usko Venäjällä olevan juurikaan kykyä vaikuttaa toisissa valtioissa vallitseviin poliittisiin mielipiteisiin.

Perussuomalaisten kansanedustajan Jussi Halla-ahon mielestä Venäjän informaatiovaikuttamisen kykyä muihin maihin on yliarvioitu.

– Se osa Venäjän informaatiovaikuttamisesta, jonka me voimme nähdä on hyvin primitiivistä, rujoa ja helposti tunnistettavaa.

Halla-aho totesi tämän Ilta-Sanomien Vaalimessuilla, jossa keskusteltiin Venäjän hybridivaikuttamisesta ja siitä, miksei vakavia hybridi-iskuja Suomea vastaan ole vielä nähty.

Halla-aho ei usko Venäjällä olevan juurikaan kykyä vaikuttaa toisissa valtioissa vallitseviin poliittisiin mielipiteisiin.

– Uskon kaiken näkemäni perusteella, että Venäjän kyky toteuttaa minkäänlaista tehokasta mielipidevaikuttamista on aika olematon. On tietysti ollut Venäjän etu, että kykyä on yliarvioitu, aivan kuin on ollut Venäjän etu, että Venäjän sotilaallista kykyä on yliarvioitu.

Sen sijaan Halla-aho piti vakavimpana Venäjän onnistumisena sitä, että se on onnistunut ostamaan keskeisiä eurooppalaisia poliitikkoja oman energiapolitiikkansa lobbareiksi.

Kremlin kaasulonkerot eurooppalaiseen päätöksentekoon ovat Halla-ahon mielestä vahvistaneet Venäjän taloutta ja mahdollistaneet Venäjän presidentin Vladimir Putinin autoritäärisen hallinnon nousun. Ne ovat myös heikentäneet Euroopan kykyä reagoida Venäjän toimiin.

Halla-aho otti paneelissa kantaa myös siihen, kuka räjäytti viime syyskuussa Nord Stream kaasuputken Itämerellä.

Halla-aho sanoi, ettei tiedä kuka putken räjäytti, mutta totesi tämän tehneen Euroopalle strategisen palveluksen.

– Jos putki olisi edelleen toimintakunnossa, Saksassa pohdittaisiin vielä tänäkin päivänä, miten tämä sota saataisiin loppumaan hinnalla millä hyvänsä mahdollisimman nopeasti, ja miten voitaisiin palata normaaliin kaasukaupan käyntiin Putinin hallinnon kanssa.

Paneelissa olivat Halla-ahon lisäksi mukana keskustelemassa myös Antti Häkkänen (kok), Antti Kaikkonen (kesk) ja Mika Kari (sd). Tentin vetäjänä toimi Ilta-Sanomien politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Mika Kari huomautti, että hybridivaikuttamista, kuten palvelunestohyökkäyksiä, on vaikea todentaa.

Hän peräänkuulutti riittäviä resursseja hybridivaikuttamisen ennaltaehkäisyyn ja muistutti, että maailmassa on valitettavasti valtioita, jotka kohdistavat toisiin maihin myös hybridivaikuttamista.