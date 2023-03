Riikka Purra ja Sanna Marin saivat molemmat raadilta arvosanaksi 8-, Li Andersson puolestaan ylsi toisen puheenjohtajatentin ykköseksi.

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajat ottivat toisistaan mittaa kahdessa erässä Ilta-Sanomien Vaalimessujen tentissä. Ensimmäisessä puheenjohtajatentissä lauteilla olivat Maria Ohisalo (vihr), Li Andersson (vas), Anna-Maja Henriksson (Rkp), Sari Essayah (kd) ja Harry Harkimo (liik). Pääministeri­tentissä olivat Sanna Marin (sd), Riikka Purra (ps), Petteri Orpo (kok) ja Annika Saarikko (kesk).

IS-raati arvioi, kuinka puheenjohtajat pärjäsivät.

Pääministeritentti

Sanna Marin: 8-

Suvi Hautanen 8, Seppo Varjus 7, Heidi Hagelin 8

HaUTANEN: Pääministeritentin suuri yksinäinen. Jäi yksin puolustamaan velkalinjaansa ja Hornetien luovuttamista Ukrainalle. Maalaili piruja seinälle oikeisto­hallituksesta: leikkauksia, irtisanomisia, kylmää kyytiä, rumaa jälkeä. Joutui mankeliin Hornet-puheistaan ja myönsi keskustelleensa hävittäjistä Zelenskyin kanssa. Ei pakittanut piiruakaan näkemyksistään.

VARJUS: Joutui sellaiseen rökitykseen, että heikompi olisi purskahtanut itkuun. Pystyy puhumaan raivostuneenakin selkeästi. Rispektii. Ei se niin helppoa ole, kun Saarikkokin puukottaa sarjana selkään. Yllätti kaikki spekuloimalla, että Hornetien antamisesta Ukrainalle voitaisiin sittenkin keskustella. Taisi käynnistyä uusi ilmasota Suomessa.

HAGELIN: Jäi tentissä yksin. Teki hyvin selväksi, että kokoomuksen kuuden miljardin kynnyskysymys ei käy, ”koska on kylmää kyytiä”. Perussuomalaisten kanssa ei mahduta samaan hallitukseen. Silloin on pakko voittaa vaalit, jos aikoo pysyä vallassa. Taikasana: hyvä työllisyyskehitys. Kun päästiin Hornetteihin asti, hermo alkoi pettää.

Riikka Purra: 8-

Suvi Hautanen 9, Seppo Varjus 6, Heidi Hagelin 8,5

HaUTANEN: Vakuutti olevansa ”erittäin valmis” pääministeriksi. Antoi Marinin kuulla kunniansa talousnäkemyksistä: ”Oletteko tosissanne?” Sanoi Marinin käyttäneen jo niin paljon euroja ja ottaneen lisää velkaa, että edes Tanskan malli ja alv:n korotus eivät siihen riitä. Pisti jauhot suuhun Marinille hoitajakysymyksessä.

VARJUS: Ilmoittautui heti kärkeen marttyyriksi: ”Media saa taas kertoa, että Purra jäi taas yksin”. Kyllä hänellä isoimman osan aikaa oli sympaattista seuraa Orposta ja Saarikosta. Nuorisoseuran kesäteatteri esittää vuonna 1890: ”Mitä tästä maasta jää jäljelle?”. Aivan omanlaisensa valittava äänensävy. Lauseen voi tietenkin aloittaa muutenkin kuin ”Niin”.

HAGELIN: Haastoi voimakkaasti Marinia, muttei oikeastaan yhtään Orpoa. ”Sanna Marinin matematiikka tuottaa sellaisia tuloksia, joita me muut emme vain ymmärrä”. Vastasi suoraan kysymykseen olevansa erittäin valmis pääministeriksi. Tehnyt hyvin kotiläksynsä ja tekee puolueesta hallituskelpoista hartiavoimin.

Petteri Orpo: 7,5

Suvi Hautanen 8+, Seppo Varjus 6, Heidi Hagelin 8

HaUTANEN: Leimasi Marinin puheet vastuuttomiksi ja kiisti hoitajien irtisanomiset. ”Vääristely on ikävää.” Heitti tentin parhaat onelinerit: ”Millä muulla talouskasvu syntyy kuin päätöksellä Paasitornissa?” Velkaluvut ovat ”faktoja ja näyttävät karmealta”. ”Sdp:n talousohjelma on bluffi.” Sanoi suorat sanat Marinille Horneteista: ”Meillä ei ole mitä antaa”.

VARJUS: ”Kun se vaan nyt on niin. Luvut eivät ole oikeistolaisia tai vasemmistolaisia vaan pelkkiä faktoja.” Kai se riippuu siitäkin miten luvut kerrotaan. Opettajamoodi, luennoi. Toimii niin kauan kuin Orpo pysyy rauhallisena. Sanna Marin sai Orpon mutisemaan jotain synkkää mikkiin itsekseen. Kilttiä miestä koetellaan. Uranvalintakysymys.

HAGELIN: Haastoi voimakkaasti Marinia, hieman Purraa. Siitä voi päätellä kumman kaa mieluummin hallitukseen, vaikkei kysymykseen vastannutkaan. Ei joutunut sellaisen Marinin ja Saarikon ryöpytyksen kohteeksi kuin aiemmissa tenteissä. Silti muut puoluejohtajat olivat siinä määrin ärhäkämpiä, että on daamien kanssa vielä helisemässä.

Annika Saarikko: 7+

Suvi Hautanen 7,5, Seppo Varjus 7+, Heidi Hagelin 7

HaUTANEN: Toisti, että nykyinen Marinin hallitus ei voi jatkaa. Keksi avata Marinin puheita yleisölle Marin-suomi-sanakirjalla. Kertoi, että Marinin tulopohjan vahvistaminen tarkoittaa veronkorotuksia ja lisäresurssit euroja, joita saa velaksi. Ilmoitti, että Hornetit eivät ole torihuutokauppaa ja niistä keskustellaan presidentin ja hallituksen kesken.

VARJUS: Valtiovarainministeri alkoi kolmanneksi oppositiojohtajaksi. Tässä vaiheessa se ei tietenkään enää ketään yllätä. Mutapainissa kaikki keinot on sallittu ja keskusta on mutakuopassa. Päästi Kataisen hallituksen haamunkin irti. Kummitusten yöstä kuuluu kaihoisa virsi. ”Suomi-Marin-Suomi” sanakirja oli hauska.

HAGELIN: Lavalla oli kolme pääministeriehdokasta ja Saarikko. Asemoi itsensä oikealle, mutta vaikeaa on neljän hallitusvuoden jälkeen. Miten haastaa pääministeriä, jonka hallituksessa itse istuu? Hallitsee detaljit ja taitava puhuja, mutta ei juuri lohduta, kun puolue sulaa alta pois.

1. puheenjohtajatentti

Maria Ohisalo: 7

Suvi Hautanen 7+, Seppo Varjus 6,5, Heidi Hagelin 7

HaUTANEN: Vihreän siirtymän matkasaarnaaja. ”Satu Hassi ei taaskaan tuhonnut Suomen teollisuutta.” Yritti ottaa tenttiä haltuun nappaamalla alussa puheenvuoroja itselleen, mutta veto hiipui. Tähtihetki, kun sanoi suorat sanat oikeusministeri Henrikssonin kiertelyn jälkeen: ”Putin on sotarikollinen, joka pitää ottaa kiinni.”

VARJUS: ”Ei ole kyse vain siitä mitä vihreille tapahtuu, vain paljon isommista asioista”. No kai vaaleissa sentään on kyse siitä, mitä vihreille tapahtuu, jos on vihreiden puheenjohtaja. ”Toivottavasti ihmiset aktivoituvat pohtimaan tämän pallon tärkeimpiä asioita”. Niitä vaaleja nyt kannattaisi pohtia. Tätä menoa vihreät menee kohti vaalitappiota.

HAGELIN: Vakava, niin äärimmäisen vakava. Selittää oikein hyvin inflaation ja fossiilisten polttoaineiden yhteyden – eri asia on, pysyykö äänestäjä kärryillä. Vastaa napakasti Essayahin turvepopulismiin. Vastaus on taatusti omalle äänestäjäkunnalle mieleen. Jostain pitäisi löytää vähän iloa.

Li Andersson: 8+

Suvi Hautanen 8, Seppo Varjus 8, Heidi Hagelin 8,5

HaUTANEN: Luottaa Marinin punavihreän hallitukseen jatkoon ja vihjaili, että keskusta on valmis hallitukseen. Pelotteli ”sinimustan hallituksen” mittavilla leikkauksilla. Vaati rikkaita mukaan taloustalkoisiin, mutta ei kehdannut puhua suoraan veronkiristyksistä. Puolusti kiihkeästi vasemmistoliiton talousnäkemyksiä, mutta Essayah pääsi ihon alle.

VARJUS: Sumutorvi kunnossa yhden vähän vaisumman illan jälkeen. ”Pelkäämme, että jos Suomeen tulee sinimusta hallitus, leikkaukset tulevat olemaan kovia”. Selkeää satsia omille kannattajille, kyytiä VM:lle. Ihme juttu, että Andersson väittelee paremmin istualtaan kuin seisaaltaan. Mikähän siinä? Nuori ja hyvävoimainen ihminen.

HAGELIN: Ärhäkkä ja terävä. Hallitsee erittäin hyvin faktat ja osaa käyttää niitä tukemaan omaa näkemystään. Pystyi kiteyttämään puolueen sanoman sekunnilleen pyydettyyn 30 sekuntiin. Yllätti täydellisesti kehumalla keskustaa.

Anna-Maja Henriksson: 7

Suvi Hautanen 6,5, Seppo Varjus 7, Heidi Hagelin 7,5

HaUTANEN: Menette kaikkiin hallituksiin? ”Näinhän se ei ole.” Ei saanut vieläkään sanottua, että Rkp ei mahdu samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa, vaan muotoili, että Rkp ei lähde hallitukseen, joka tekee perussuomalaista politiikkaa. Paljasti tottuneensa hallituksessa siihen, että huudetaan toisten päälle.

VARJUS: ”Rkp edustaa sillanrakentajan roolia”. No ainakin rantaruotsalaisissa kunnissa. Terveydenhuoltoon väkeä alan eläkeläisistä? Ne on raskaita hommia. Vetävälle voi tulla narun pää käteen äkkiä. Alkaa itse asiassa olla aika rutinoitunut tenttihenkilö. Kun kärsivällisesti puurtaa, niin väkisinkin oppii.

HAGELIN: Puolue on aika turvassa kannatusmittauksissa ja se näkyy. Leppoisa ja rento - ei tarvitse pinnistää äärimmilleen. Onnistuu antamaan vaikutelman, että Rkp:ssä käytetään maalaisjärkeä. Teki erittäin fiksusti yhdistämällä inflaation ja Putinin hyökkäyssodan - sellaista puhetta äänestäjä ymmärtää.

Sari Essayah: 7,5

Suvi Hautanen 8+, Seppo Varjus 7,5, Heidi Hagelin 7

HaUTANEN: Riemuitsi vaaliasetelman suosivan puoluettaan. ”Mehän ei saada Suomeen hallitusta ilman Kd:tä.” Löylytti vasemmistopuolueita kunnolla niiden talousnäkemyksistä. ”Tukka nousee pystyyn.” Jyräsi asiaosaamisella ja paljasti joutuneensa noloon tilanteeseen, kun hallituksen taksonomiakanta uupui tapaamisesta komissaarin kanssa.

VARJUS: ”Asetelmahan tosiaan suosii kristillisdemokraatteja.” Leveä hymy, ei mikään Golgatan Olga. ”Kuuntelen tukka pystyssä vasemmistoa”. ”Näen suuren riskin vasemmiston talouspolitiikassa”. Vetää aika oikealta, luottaa kokkarikorttiin. Ministeriauton kyytiin pääsy kutkuttaa jo?

HAGELIN: Ilmoittaa, että ”KD:n talouslinja on järkevin”. Itseluottamusta riittää. Nauttii selvästi siitä, että pääsee haastamaan oppositiosta. Arvostelu osuu aika hyvin, mutta turvepopulismi karkasi täysin käsistä. Kokemus näkyy selvästi.

Harry Harkimo: 6,5

Suvi Hautanen 7-, Seppo Varjus 6,5, Heidi Hagelin 6

HaUTANEN: Ei lähde tukemaan hallitusta ilman ministeripaikkaa. Ihmetteli Li Anderssonin puheita keskustan lähdöstä mukaan hallitukseen. ”Monet syö sanansa vaalien jälkeen, nyt luodaan mielikuvia.” Kiteytti kansantajuisesti talouslinjojen erot: ”Vasemmisto lupaa veroja ja velkaa.” Puhutaan ”hömpänpömppää”, jos kuvitellaan, että säästöjä ei tarvita.

VARJUS: ”Kiinnostavaa, kun pääsee puhumaan omista asioistaan.” Näin meillä muillakin. Hallituspaikkaa odottelee. Ettei tulisi pitkä odotus. Mutta sulka hattuun optimismista. ”Kun tuntee nää tyypit vieressä, moni syö sanansa vaalien jälkeen”. Aika ylemmyydentuntoista. Tunsi itsensä ahdistuneeksi ”huutavien naisten” keskellä. Tsemiä.

HAGELIN: Tänään hyvällä tuulella. Kritiikkiä hallitusta kohti riittää, mutta omat vaihtoehdot näkemyksissä vähissä. Vetoaa yrityskokemukseensa, mutta vesittää perään sanomalla itse, että valtiota ei voi johtaa kuin yritystä. Päivän paras kiteytys: ”Keski-Euroopassa tuulee taloihin sisään niin, ettei meinaa pystyssä pysyä. Nekö meitä neuvovat rakentamisessa”.