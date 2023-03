Pääministeri Marin tapasi puolalaista delegaatiota noin 10 minuutin ajan. IS selvitti, mitä ”kohteliaisuus­tapaamisessa” tapahtui.

Puolalaismediassa väitettiin maaliskuun alussa pääministeri Sanna Marinin (sd) luvanneen puolalaiselle delegaatioryhmälle, että puolalais­naisille tarjotaan ilmaiset abortit Suomessa. Uutinen perustui puolalaisen europarlamentaarikon Robert Biedrońin twiittiin, jonka mukaan Marinin kanssa olisi sovittu asiasta lyhyellä tapaamisella Helsingissä.

Suomessa vieraillutta delegaatioryhmää johtanut Biedrón kertoi twiitissään, että ilmaisista aborteista olisi tehty ”sopimus” ja että hänen Lewica-puolueensa jatkaisi Sdp:n kanssa keskustelun yksityiskohdista puhumista tulevaisuudessa. Puolaksi kirjoitetussa tekstissään hän arvioi, että ”asia viedään päätökseen” Suomessa uudella hallitus­kaudella.

Twiitissä mainittu tapaaminen oli jo viikkoja sitten – maaliskuun 2. päivänä, mutta suomalaisessa media­kuplassa se kohosi pintaan vasta hiljattain. Puolalaismediassa mainittuun ”aborttilupaukseen” kiinnitti huomiota Suomessa kristillis­demokraattien eduskunta­ryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen, joka twiittasi aiheesta sunnuntaina.

– Onko näillä ulostuloilla yhteys tavoitteisiin tulevista EU:n johtopaikoista? Aborttilupaus on järjetön ja sydämetön – terveyspalvelumme tarvitaan suomalaisille, ei puolalaislasten elämän tuhoamiseen. Jälleen yksi syy, miksi äänestää kd:n järjen ääntä ja Marin pois asemastaan!

Puolassa astui vuonna 2021 voimaan lähes täydellinen abortti­kielto. Aborttioikeutta rajusti rajannut laki nostatti laajoja protesteja maassa ja sai kritiikkiä ihmisoikeusjärjestöiltä.

Päätöksen mukaan naiset eivät enää saa tehdä aborttia tapauksissa, joissa sikiö on epä­muodostunut. Abortti on Puolassa sallittu vain jos raskaus on raiskauksen tai insestin tulos tai se uhkaa äidin terveyttä tai henkeä.

Puolan aborttilaki on koko Euroopan tiukin.

Biedrońin poliittinen avustaja Jakub Ratajczak kertoo IS:lle, että uutisoinnissa on kyse ”väärin­ymmärryksestä”. Hän oli läsnä noin 10 minuuttia kestäneessä tapaamisessa, jossa puolalaisdelegaatio tapasi Marinin.

Tilaisuudessa juteltiin, käteltiin ja otettiin pari valokuvaa, hän kertoo.

Hänen mukaansa vastoin puolalaismedian väitteitä mitään sitovaa ei koskaan sovittu.

– Biedrón nosti esille kysymyksen naisten abortti­oikeudesta, koska meillä on tämä hirveä aborttilaki. Hän kysyi, olisiko Suomelta mahdollista saada tukea asiassa, Ratajczak kertoo.

Hänen mukaansa Biedrón pyrki keräämään lisää kansainvälisiä "liittolaisia” puolalaisnaisille. Ratajczak mainitsee esimerkkinä Belgian, jonka hallitus päätti vuonna 2021 tukea taloudellisesti niitä puolalaisia, jotka päätyvät hakemaan abortin ulkomaalaisilta klinikoilta.

– Mitään sopimusta ei tehty ja lopulta oli joka tapauksessa liian aikaista puhua asiasta. Sovimme ainoastaan, että keskustelut asiasta jatkuvat. Marin ilmaisi tukensa puolalaisnaisille (aborttikysymyksessä), mutta sillä hetkellä hän ei pystynyt lupaamaan mitään varsinkaan hallituksen puolesta.

Hän lisää, että jatkokeskustelut asiasta eivät välttämättä ole ajankohtaisia edes lähitulevaisuudessa Suomessa pian käytävien edustakuntavaalien takia. Ratajczakin mukaan he ovat myöhemmissä haastatteluissa pyrkineet tarkentamaan ja korjaamaan sitä, mitä tapaamisessa on puhuttu.

– Kyse oli enemmänkin solidaarisesta eleestä (Marinin puolelta), hän tarkentaa.

Keskustelun aiheena oli myös Marinin johtaman SDP:n ja puolalaisen vasemmistopuolue Lewican mahdollinen yhteistyö tulevaisuudessa.

Pääministerin esikunnasta kerrotaan IS:lle, että tapaamisen aikana puolalaiset euro­parlamentaarikot ja kansanedustajat kertoivat Marinille Puolan ihmisoikeustilanteesta. Delegaatio vieraili Suomessa euro­parlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natrin (sd) kutsumana.

– Kyseessä oli noin 10 minuuttia kestänyt kohteliaisuustapaaminen, pääministerin esikunnasta kommentoidaan.

– Puolalaisdelegaatio kuvasi pääministerille maan ihmisoikeus­tilannetta sekä esitti toiveen siitä, että tulevaisuudessa yhteistyötä naisten oikeuksien puolustamiseksi Euroopassa voidaan tiivistää. Minkäänlaisia lupauksia delegaatiolle tapaamisessa ei annettu.

Myös delegaation kaksipäiväistä vierailua emännöinyt Kumpula-Natri kertoo IS:lle, että tilanteessa pääministeri vastaanotti puolalaispoliitikoilta tietoa ja ilmaisi olevansa iloinen siitä, että he vierailevat Suomessa. Lyhyen tapaamisen aikana puhuttiin esimerkiksi laittomien raskauden­keskeytyksien vaaroista ja sen uhri­luvuista.

– Tässä tiedostettiin, että hallituksen loppukautta on jäljellä vain viikkoja eikä mitään voida luvata valtion puolesta. Tämä ei ollut neuvotteluhetki, Kumpula-Natri sanoo.

– Emme ole jättäneet vierailusta mielikuvaa, että ”kiitos ja moi”, vaan että haluamme jatkaa aiheesta yhteydenpitoa.