IS-raati katsoi Riikka Purran suoriutuneen Ylen suuressa vaalikeskustelussa parhaiten.

Yhdeksän eduskuntapuolueen puheenjohtajat kohtasivat Ylen tentissä maanantai-iltana.

Sanna Marin: 6

Timo Haapala 6-, Iida Hallikainen 7-, Seppo Varjus 6

Haapala: Kysymys: Mitä hallitus voisi tehdä? Vastaus: No mutta kun kokoomus! Marinin gramofonineula on juuttunut yhteen uraan. Oli kyseessä sote tai mikä muu tahansa, vika on aina opposition, tarkemmin Orpon, jos homma ei toimi. Kai hallituskin sotestaan vastuuta kantaa? Mistä rahat? Omat vaihtoehdot hukassa.

Hallikainen: Sanat tulevat sarjatulessa kuin Hornetin suusta. Ei epäröi edes silloin, kun on itse väärässä. Oli ainut, joka puolusti liikuttavan määrätietoisesti oman hallituksensa kaikkia ratkaisuja. Unohti vastata kysymyksiin, sillä keskittyi kokoomuksen höykyttämiseen. Tentin itsepintaisin esiintyjä, mutta pieni itsetutkiskelu ei olisi pahitteeksi.

Varjus: Hoitotakuusta ei tingitä. No Pasaran! Tästä ei tulla! Vapautti sisäisen punapapittarensa vaalikentille. Suhtautui Petteri Orpoon kuin Barcelonan punakaarti kenraali Francoon. Verottaa ei muuten voi koskaan liikaa. Marin vetää vasemmalta suurella riskillä ja taitaa tietää sen. Paine näkyy. Ei parasta Marinia.

Riikka Purra: 7

Timo Haapala 8, Iida Hallikainen 6, Seppo Varjus 7

Haapala: Kelpoisuusvaatimuksia pitää löysentää, jotta jäykkä hoitajamitoitus ei estä hoitoa. Rahat soteen kehitysyhteistyöstä, maahanmuutosta ja ilmastohömpästä – EU-viisastelun sijaan metsittäisi Euroopan. Itsevarmuus kasvanut – vaalipiirigallupien perusteella pukkaa näet superjytkyä. Hei, minustahan saattaa tulla vaikka pääministeri!

Hallikainen: Oli tehnyt kotiläksynsä ja luennoi kylmänrauhallisesti. Saa voimaa piikittelystä ja viisastelusta, ja sen myös osaa. Välihuutojen ja ”toisenlaisen tutkimustiedon” mestari. Puheenvuorot jäävät kuitenkin pannukakuiksi, eikä niistä ei jää mitään mieleen. Ensi kerralla vähemmän luennointia ja sapeli esiin.

Varjus: Samat tutut vakiovastaukset joka ongelmaan. Jankutus on aina tehokasta. ”Perussuomalaiset ei ole sitä mieltä, että fossiilisista polttoaineista ei pitäisi päästä irti.” Se oli kyllä vähän mutkikkaasti ilmaistu. Sinänsä osaa välillä ihan väläyttää maalaisjärkeäkin kun viitsii eikä ole liian syvissä fiiliksissä. Ankeutta voisi vähän vähentää.

Petteri Orpo: 6+

Timo Haapala 7, Iida Hallikainen 7-, Seppo Varjus 5

Haapala: Vääntelee tuskassa, kun pitäisi vääntää rautalangasta, miten kokoomus ei leikkaa vaikka leikkaakin. Hallitusrintaman valmiiksi syyttämä ja syyllinen kaikkeen mahdolliseen. Sai sentään torpattua Marinin väitteet, että kokoomus irtisanoisi kapitalistisessa kiihkossaan ensi töikseen 20 000 hoitajaa.

Hallikainen: ”Huvittaa kuunnella, että kaikki on kokoomuksen vikaa”. Imagoraportti ylimielisyydestä taisi huolestuttaa. Sortui aluksi jaarittelemaan, mutta osasi tehdä oivaltavan pointin vihreästä siirtymästä. ”Riikka älä ole murheissasi, kyllä me sekin hoidetaan” -tokaisu todisti, että mahdollisessa porvarihallituksessa kokoomus haluaa viedä ja perussuomalaiset vikisee.

Varjus: Siis haluaako nyt leikata miljardin vai pistää miljardin terveydenhuoltoon? Närkästys painoi päälle. ”Kaikki mikä on sosiaali- ja terveyspalveluissa vikana tuntuu olevan kokoomuksen syytä”. Pistää perussuomalaiset kiemurtelemaan, jos päästään hallitusneuvotteluihin ja todella pitää kiinni fossiilittomasta vuodesta 2035.

Annika Saarikko: 6,5

Timo Haapala 7, Iida Hallikainen 6,5, Seppo Varjus 6

Haapala: Tyräleikkaus- ja sotententin erotuomari ja EU:n rehti kepulainen metsänhoitaja. Rahaa on hieno luvata, mutta mistä hankitaan, muistuttaa velkahallituksen velat kuitannut valtiovarainministeri. Itse unohti autuaasti, että kyllä sotessa piti etsiä myös säästöjä nouseville menoille etsiä, mutta haluaa vastaavasti eläkeläiset töihin.

Hallikainen: Voi Petteri, puhuu kuin äiti pojalle. Rakastaa Orpon nöyryyttämistä, sillä tietää onnistuvansa siinä. Keskustan mantra on murskagallupien jälkeen se, että rahaa ei ole ja ikääntyviä ihmisiä on paljon. Joo joo, tämä on jo kuultu. Keskitien kulkija ja tasainen esiintyjä. Osaa yleensä torua ja läksyttää, mitä siis tapahtui edellisen tentin taistelutahdolle?

Varjus: Totuuden hetki lähestyy, kireä kuin viulunkieli. Puhuu kuin viisivuotiaille. Realistinen kuva suomalaisesta äänestäjästä siis. Nyt otti paljon vähemmän eroa hallituskumppaneihinsa talousasioissa kuin viime aikoina muuten. Heräsi itse muistuttamaan, että on sentään keskustalainen eikä vasemmistolainen.

Maria Ohisalo: 6

Timo Haapala 5,5, Iida Hallikainen 6-, Seppo Varjus 7

Haapala: Nosti silmälasit nenälleen tentin alussa, mutta jäi silti luennoillaan muiden jalkoihin. Heräsi eloon muistuttaessaan persu-Purraa maapallon kuumenemisesta. No. Äänestäjä tuskin kuumeni, tuskin viilentyikään Ohisaloa kuunnellessaan. Ei suurta muistijälkeä.

Hallikainen: Tietää paljon ja esiintyy rauhallisesti, mutta puheenvuorot haukottavat. Analyyttinen ja sovitteleva, mutta epäselväksi jäi, tuliko tenttiin diplomaatiksi vai poliitikoksi. Piti liikuttavan puheenvuoron lasten hankkimisesta, mutta pointti terveydenhuollon ongelmista jäi epäselväksi. Tähtihetki oli, kun pääsi kuittaamaan IPCC-raportista Purralle.

Varjus: Jihii, viimein jotain ilmastosta! Tuulivoimaa! Ohisalo heräsi horroksesta ja löysi kohteen kuin lämpöohjattu ohjus: ”Ymmärrän, että Riikan pitää tukeutua tällaisiin tutkimuksiin, mutta tämä ei pidä paikkaansa.” Akateemiset ihmiset käyvät kulttuurisotaakin kultivoituneesti. Enemmän pitäisi saada suuta auki.

Li Andersson: 7-

Timo Haapala 7, Iida Hallikainen 7, Seppo Varjus 6

Haapala: On takuuvarma esiintyjä omassa kuplassaan, mutta katsoja jää kyllä miettimään, mistä Andersson nyt ja aina kaikki rahat lupauksiinsa ja vaatimuksiinsa nyhtää. Puustako ne otetaan? Rikkaat ostavat kaiken lisäksi sähköautoja – mutta pitäisikö valtion ostaa niitä köyhillekin?

Hallikainen: ”En pidä siitä, että suomalaisia sumutetaan, tämä ei ole rehellistä politiikantekoa”. Orpo saa sapiskaa ja faktoja tiskiin puheenvuorosta toiseen. Esiintyy heikkojen pelastajana ja muistuttaa muita puheenjohtajia nippelitiedolla. Ennen pitkää oikeiston syyttäminen kyllästyttää, olisi aika kaivaa uudet pahikset naftaliinista.

Varjus: Olisi ollut kova sana sosiaalivirkailijana. Järkevä, perusteellinen ja tarpeeksi uhkaavakin. Ei parhaalla päällä. Päätti olla tänään Marinin uskollisin aseenkantaja. Yhdessä Petteriä päähän! Ja Riikkaa! Kallion hipsterikuppiloissa hurrattiin. Ehkä Andersson voisi kaivaa jostain pari uutta jekkua.

Anna-Maja Henriksson: 6+

Timo Haapala 7, Iida Hallikainen 6, Seppo Varjus 6

Haapala: Strömsössä on kaikki hyvin – siis Pietarsaaressa, siellä Henrikssonin kotikunnassa Vaasan vaalipiirissä. Ei ole sellaisia hoitojonojakaan kuin muualla, aurinko paistaa eli solen skiner jne... Ja selvähän se, ja niin kuuluu olla jatkossakin – siksipä Rkp hallituksiinkin pyrkiikin.

Hallikainen: Puolueen vasemmalle nytkähtäminen on nyt todistettu: ”Rkp ei kuulu niihin oikeistopuolueisiin, jotka leikkaavat sote-palveluista”, lupasi Sannalle. Tasaisen hyvä esiintyjä, mutta ei juuri herätä tunteita. Onnistui useampaan otteeseen naurattamaan muita puheenjohtajia.

Varjus: ”Rkp:hän on strömsöläisporvarillinen puolue.” Parempi ehtiä itse ennen ivaajia. Henriksson tietää, että puolueen kannatus ei vaaleissa liiku suuntaan tai toiseen, joten hän voi ottaa tentit aika rauhallisesti. Ei tarvitse leikkiä kansanvillitsijää. Mutta osaa hän sitäkin: ”Riikka Purran puheista puuttuivat vain heinäsirkat”.

Sari Essayah: 7-

Timo Haapala 9-, Iida Hallikainen 6+, Seppo Varjus 5

Haapala: Sote-malli on valuvikainen, ja rahat ei riitä, ellei rahoitusmallia muuteta. Tentin ehkä maalaisjärkisin, sanan positiivisessa mielessä. Kyseenalaisti hiilinielut Purra-tyyliin. Välillä jopa tylsä, mutta ei niin tylsä kuin sotesta ja tyräleikkauksista maapallon kuumenemiseen hypännyt Ylen kahden teeman tentti itsessään.

Hallikainen: Tentin faktapankki. Saarnaa muut puheenjohtajatoverit hiljaisiksi ja esiintyy varmasti. Osaa perustella oppositiosta esitetyn kritiikin välillä Orpoa ja Purraa paremmin. Ei kuitenkaan osannut näyttää hampaitaan ainakaan tässä tentissä. Ei myöskään jää kuuntelemaan muiden välihuutoja, mutta välillä kannattaisi.

Varjus: Tosi vakuuttava vaikka kuulijalla ei olisi mitään hajua mistä puhuu. Toivottavasti edes hänellä itsellään. Essayahilla on valtava väittelykokemus, ja hänen esiintymistään on ylistetty vuosikausia. Vähän pitäisi kyllä löytää uutta pihviä, että äänestäjät viimeinkin innostuisivat kristillisdemokraateista.

Harry Harkimo: 6-

Timo Haapala 7, Iida Hallikainen 5, Seppo Varjus 5

Haapala: Jaksoi istua koko tentin ja sai sanottua, että ilman yksityispalveluja homma ei toimi – eikä sosialismilla. Yksityinen, yksityinen, yksityinen! huutaa Liike nyt vielä senkin jälkeen, kun esirippu laskee. EU:n remonttidirektiivin haukkui mahdottomaksi toteuttaa, eikä pahasti väärässä olekaan.

Hallikainen: Tyytyy ihmettelijän rooliin. ”Mistä ihmeestä nämä rahat tulee?” ja ”Miksi kaikki pitää hoitaa sosialistisella systeemillä?”. Tentin positiivinen yllättäjä, sillä malttoi kestää koko kaksituntisen tentin ajan lavalla. Liikemiehen kokemus tulee esiin, mutta sitä pitäisi hyödyntää oikeissa paikoissa.

Varjus: Onko Hjallis tosiaan yhtäkkiä noin pitkä vai kaikki muut vain noin lyhyitä? Hoitajakoulutus äkkiä palkalliseksi, mutta ei nyt ihan villiinnytä, sillä: ”Sosialismilla ei saada tätä hoidettua”. Sillä kyllä lähti pari äänestäjää kokoomukselta. Ei turha tämäkään paneeli. Taidan pysyä loppuun asti.