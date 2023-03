Kokoomus kaavailee täysremonttia kehitysyhteistyöhön ensi vaalikaudella.

Kokoomus haluaa ryhtyä tukemaan Ukrainaa kehitysyhteistyö­määrärahoista, kertoo puolueen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Elina Valtonen. Samalla tuki Ukrainalle siirrettäisiin valtiontalouden kehysten sisälle. Nykyinen hallitus on tukenut Ukrainaa kehysten ulkopuolelta.

– Osa tällä hetkellä kehitysyhteistyöhön suunnatuista varoista siirrettäisiin suoraan Ukrainan tukemiseen, Valtonen sanoo IS:n haastattelussa.

Valtosen mukaan kyse olisi vuosittain sadoista miljoonista euroista, joilla Ukrainaa tuettaisiin.

– On valitettavasti niin, että sota ei varmaankaan ole ihan pian loppumassa. Tuki Ukrainalle on täysin välttämätöntä ja sitä aiotaan jatkaa.

Ukrainan jälleenrakentamiseen osallistumisessa täytyy Valtosen mielestä huomioida Suomen osaaminen energiaratkaisuissa, infrastruktuurissa ja koulutusasioissa.

Kokoomuksen ulko- ja turvallisuuspoliittisten linjausten valmistelusta vastannut Valtonen kertoo, että kokoomus on valmis tarkastelemaan ensi vaalikaudella kehitysyhteistyö­määrärahojen kokonaisuutta uudelleen.

Kokoomuksen mielestä perinteisen kahden maan välisen kehitysyhteistyön sijaan pitäisi pohtia strategisia suhteita ja yhteistyötä viennin ja osaajien Suomeen houkuttelemisen näkökulmasta.

– Jos vaikka jokin hallinto on avoimesti hyökkäyssotaa käyvän Venäjän takana, niin uskon, että suomalaisen veronmaksajan eurot eivät kuulu sen hallinnon tukemiseen.

Valtosen mukaan ”on päivänselvää”, että humanitaarinen apu on asia erikseen, mutta pienenä maana Suomi ei voi olla tekemässä kaikkialla kaikkea.

Hänen mukaansa painopisteen muutos kehitysyhteistyötoiminnassa pitää tehdä yhteistyössä ulkoministeriön asiantuntijoiden ja virkamiesten kanssa.

– Juustohöylän sijaan tarvitaan strategisia valintoja. Ensin tehdään laaja selvitys, jonka pohjalta olisi tarkoitus jatkaa vuosia eteenpäin.

”Me olemme nyt varauksettomasti länsimaa”, sanoo Elina Valtonen, joka peri Ilkka Kanervalta kokoomuksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen työryhmän puheenjohtajuuden.

Kokoomuksen näkemyksen mukaan ensi vaalikaudella ensimmäisenä täytyy ryhtyä uudistamaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja puolustuspolitiikan selontekoja.

– Maailma on muuttunut, Suomen asema on muuttunut. Keskeinen muutos aikaisempaan on se, miten me määrittelemme Venäjä-suhteen jatkossa.

Valtosen mukaan jatkossa Suomen tärkein kumppani ja tuleva liittolainen on Yhdysvallat.

– Me olemme nyt varauksettomasti länsimaa. Venäjä-suhteelle ei ole erilliskaistaa, vaan me toimimme yhteistoiminnassa Euroopan unionin ja Naton kanssa.

Maantiede ei kuitenkaan muutu Nato-ratkaisun myötä. Valtonen näkee, että raja­turvallisuuden ja Itämeren suojelun osalta pitäisi pyrkiä yhteistyöhön virkatasolla, mutta poliittisella ja diplomaattisella tasolla ei ole mahdollisuuksia käynnistää yhteyksiä niin kauan kuin Venäjä käy julmaa hyökkäyssotaansa. Senkin jälkeen paluu entiseen näyttää vaikealta.

– Selkeät kynnysehdot sille, että voidaan ryhtyä pohtimaan suhteen normalisointia, ovat että Venäjä lopettaa hyökkäyssodan ja alkaa noudattaa kansainvälisiä sopimuksia. Riippumatta siitä, kuka siellä on presidentti tai millainen hallinto on.

Valtonen patistaa istuvaa hallitusta käynnistämään vielä kiireellisen selvityksen siitä, miten Suomen puolustusteollisuutta saataisiin ajettua mahdollisimman tehokkaasti ylös Ukrainan tilanteen vuoksi.

– Siellä on huutava tarve ammuksille, ja Euroopan puolustusteollisuus on alennustilassa. Mikään, mitä saadaan tuotettua, ei varmasti jää hyllylle.

Hänen mukaansa rahoitus ei saa muodostua pullonkaulaksi. Koska kysyntää on jopa rajattomasti, niin valtio voi miettiä erilaisia keinoja tulla vastaan.

– Ei riitä se, että on puolustus­määrärahat, vaan nyt pitää tehdä materiaali­tilauksia. Se on ainut tapa saada tuotanto ylös.

Valtonen näkee, että Suomessa voitaisiin lähteä rakentamaan kokonaista ekosysteemiä ja puolustus­teollisuudesta vientialaa.

– Kun meistä tulee Nato-maa, myös Yhdysvaltain markkinat avautuvat ihan eri tavalla.

Elina Valtosen mukaan jatkossa Yhdysvallat on Suomen tärkein kumppani ja liittolainen. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö keskusteli Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin kanssa Suomen Nato-jäsenyyden aikataulusta toissa viikolla.

Valtosen mukaan Suomen puolustus­menot täytyy nostaa yli kahden prosentin tasolle bkt:sta ensi vaalikaudella. Kun HX-hävittäjähanke päättyy, Suomi jää reilusti tason alle. Kaksi prosenttia tarkoittaa 5,5–6 miljardia euroa.

– Oli Yhdysvaltain presidentti kuka tahansa, Yhdysvallat toivoo, että Eurooppa kantaa yhä suuremman vastuun omasta puolustuksestaan ja aikanaan myös Ukrainan jälleen­rakentamisesta.

Valtonen ei näe, että Hornetien lähettämisessä Suomesta Ukrainaan olisi mitään järkeä siinä vaiheessa, kun uudet F-35-hävittäjät saadaan käyttöön.

– Syy, minkä takia aloitimme aikoinaan HX-hankkeen ja lähdimme tekemään korvaavia hävittäjä­hankintoja, oli laskelma siitä, mikä on Hornetien elinkaari. Jos ei ole enää varaosia eikä teknologia-alustaa tueta, niin eihän niille ole käyttöä missään muuallakaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd) puolusti viime viikolla MTV:n puheenjohtaja­tentissä Horneteista avaamaansa keskustelua sanomalla, että Hornetit pitäisi lähettää ”mieluummin avuksi kuin romuksi”.

– Minusta tuntuu nyt rehellisesti sanottuna siltä, että Marin yrittää nyt vain kierrellä sen tosiasian ympärillä, että hän meni valitettavasti sotaa käyvässä maassa avaamaan keskustelun, jolla ei ole mitään pohjaa, Valtonen sanoo.