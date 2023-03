Antti Häkkänen iskee takaisin Marinille: ”Käsittämätöntä, että demarit eivät pysty sitoutumaan”

Kokoomuksesta tulleet vaatimukset Sdp:n nöyrtymisestä ovat ajaneet puolueet kiivastahtiseen sanasotaan. Nyt Antti Häkkänen katsoo Marinin ylittäneen hyvän maun rajat hoitajien irtisanomissyytöksillä.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen iskee takaisin puoluevaltuustossa kokoomuksen vaalilinjaa rusikoineelle pääministeri Sanna Marinille (sd). Häkkäsen mukaan Sdp:n linja perustuu edelleen Suomen velkakierteen pahentamiseen.

Kokoomus on asettanut kynnyskysymykseksi hallitusneuvotteluihin julkisen talouden vahvistamisen kuudella miljardilla ensi hallituskaudella ja kolmella miljardilla sitä seuraavana vaalikautena.

– Kokoomukselle hyvinvointi­yhteiskunnan velkakierteen katkaisu on niin tärkeä tavoite, ettemme siitä voi tinkiä. On käsittämätöntä, että demarit eivät pysty sitoutumaan välttämättömään talouden pohjan vahvistamiseen. Velaksi eläminen ei ole vaihtoehto, vaan se on luovuttamista, Häkkänen sanoo.

Marin sanoi puoluevaltuuston kokouksessa Sdp:n tarjoavan ”kylmien arvojen politiikalle selkeän vaihtoehdon”. Hän puhui kasvun, hyvinvoinnin ja turvallisuuden tulevaisuudesta, jossa jokaisesta pidetään huolta.

– Kokoomus vaatii Sdp:tä nöyrtymään jääkylmän leikkauspolitiikkansa edessä ennen kuin yhtäkään ääntä on annettu. Perus­suomalaiset haluavat rajat kiinni, unohtaa ilmastonmuutoksen ja sulkea Suomen ulos kansainvälisestä yhteisöstä juuri silloin, kun sitä kaikkein eniten tarvitaan. Yhdessä nämä puolueet muodostaisivat hallituksen, joka toteuttaisi kovimmat leikkaukset suomalaiseen hyvinvointi­valtioon koko historiamme aikana, Marin sanoi.

Häkkänen ihmettelee Marinin ”halua rakentaa virheellisiä viholliskuvia” Suomen vaikeassa tilanteessa. Itse hän syyttää Marinia kokoomuksen vaalilupausten vääristelystä.

– Hoitajien irtisanomis­syytöksissä Marin ylittää hyvän maun rajan. Meiltä puuttuu tällä hetkellä lähes 17 000 hoitajaa ja jokainen puolue kannattaa resurssien ja hoitajien määrän kasvattamista. Kyse on johtamisen ja toimintatapojen parantamisesta, jotta kustannukset eivät kasva niin kovaa vauhtia. Haluamme, että hoitoalalla voitaisiin keskittyä ihmisten hoitamiseen, Häkkänen sanoo.

Marin nosti esiin puoluevaltuuston kokouksessa kokoomuksen vaalilupausten taakse kätkeytyvän kovat leikkaukset.

– Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo puhuu tehokkuusohjelmasta, asumistuen uudistamisesta, työllisyysreformeista ja indeksijarruista. Tosiasiallisesti näiden sanojen taakse kätkeytyy kaksi kertaa se määrä leikkauksia, kuin mitä Sipilän hallitus toteutti, Marin sanoi ja jatkoi:

– Niin kutsutulla ”tehostamisella” kokoomus ajaa yhteensä kahden miljardin leikkaamiseen sosiaali- ja terveyspalveluista sekä julkisesta hallinnosta. Tällaisia summia ei voida näiltä aloilta ottaa leikkaamatta kovalla kädellä myös henkilöstöstä. Se tarkoittaa tuhansia hoitajien, sosiaalityöntekijöiden ja pelastusalan ammattilaisten irtisanomisia.

Häkkänen on vakuuttunut, että suomalaiset eivät halua rakentaa tulevaisuutta velan varaan.

– Suomi velkaantuu yli kymmenen miljardia euroa vuodessa ja korkomenot syövät hyvinvointia toisesta päästä. Suomalaiset ovat tästä huolissaan. Monet Euroopan maat pilasivat tulevaisuutensa holtittomalla velkapolitiikalla. Suunta on pakko muuttaa näissä vaaleissa, hälytysmerkit ovat ilmassa, Häkkänen sanoo.

Kokoomus ja Sdp ovat ajautuneet kiihtyneeseen nokittelukierteeseen sen jälkeen, kun eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen (kok) sanoi torstaina Ilta-Sanomien Haapala-tv:ssä, että Marinin ja Sdp:n täytyy nöyrtyä. Mykkäsen mukaan Sdp:n tulee nöyrtyä siihen, että taloudessa on käänteen paikka.

Marin vastasi Mykkäsen sanoihin puoluevaltuuston mediatilaisuudessa. Hän sanoi, ettei Sdp nöyrry tavoitteistaan tai omista näkemyksistään vain sen takia, että oikeisto sitä vaatii.

– Ehkäpä tämä lausahdus Mykkäsen suusta kertoo myös siitä, minkä takia kokoomusta pidetään ylimielisenä puolueena, Marin sanoi.

Marin lisäsi, että käydään nyt vaalit ensin. Hän muistutti, että hallitustunnustelut vaativat kaikilta kompromissitaitoa.

Häkkäsen mukaan Marin ei esitä konkreettisia omia korjausliikkeitä.

– Lopputuloksena suomalaiset saavat entistä pahemman velkakierteen ja veronkorotuksia.