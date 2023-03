Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin sanoi todenneensa omalta osaltaan, että Sdp:n ja perussuomalaisten on vaikea mahtua samaan hallitukseen.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan Sdp ei nöyrry tavoitteistaan ja omista näkemyksistään vain sen takia, että oikeisto sitä vaatii.

Marinilta kysyttiin tiedotustilaisuudessa kommenttia kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen näkemykseen, että Marinin täytyy nöyrtyä, jotta kokoomuksen ja Sdp:n kannat olisivat sovitettavissa yhteen hallitusneuvotteluissa.

– Ehkäpä tämä lausahdus Mykkäsen suusta kertoo myös siitä, minkä takia kokoomusta pidetään ylimielisenä puolueena. Josko nyt käydään vaalit ensin ja ihmiset pääsevät äänestämään niitä puolueita, joita haluavat valtaan, Marin sanoi Sdp:n puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä.

Marinin mukaan hallituksen muodostaminen vaatii kaikilta puolueilta kompromissitaitoja.

Miten näette, että teidän johdollanne voisi olla muodostettavissa hallitus kokoomuksen tai perussuomalaisten kanssa?

– Minun mielestäni meillä on erilaisia vaihtoehtoja myös hallituspohjaksi. Omalta osaltani olen todennut sen, että Sdp ja perussuomalaiset, meidän olisi vaikeaa mahtua samaan hallitukseen, koska meidän näkemyksemme ovat niin erilaisia, Marin vastasi.

Marin listasi Sdp:n ja perussuomalaisten eroiksi ihmiskäsityksen, arvot, talouspolitiikan, työmarkkinapolitiikan, ilmastopolitiikan EU-politiikkaan ja kansainväliseen politiikkaan.

– Muutoin toteaisin tässä vaiheessa sen, että ihmisillä on oikeus äänestää ja on mahdollista muodostaa hyvin monenlaisia hallituspohjia. Uskon myös, että näissä monissa muiden puolueiden torjuvissa puheenvuoroissa on kenties vaalitaktiikkaakin mukana, Marin sanoi ja väläytti hymyn.

Marin ei täsmentänyt, mihin puheenvuoroihin hän viittasi.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko ilmoitti pari viikkoa sitten, että nykyinen hallituspohja ei voi jatkaa seuraavalla vaalikaudella. Tämän linjauksen katsottiin tekevän mahdottomaksi Marinin II hallituksen, johon kuuluisivat Sdp, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja Rkp.