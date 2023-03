Marin hyökkäsi kokoomuksen kimppuun: ”Me emme nöyrry” oikeiston vaatimuksien edessä

Pääministeri Sanna Marinin mukaan Sdp tarjoaa toivoa.

Sdp:n puheenjohtajan, pääministeri Sanna Marinin mukaan eduskuntavaaleja käydään tasaisista ja tiukoista asetelmista. Sdp:n puoluevaltuuston kokouksessa käydään sunnuntaina keskustelua siitä, miten puolue nostetaan suurimmaksi.

– Kokoomus vaatii Sdp:tä nöyrtymään jääkylmän leikkauspolitiikkansa edessä, ennen kuin yhtäkään ääntä on annettu, Marin sanoi poliittisessa tilannekatsauksessaan.

Hänen mukaansa kokoomus ja perussuomalaiset toteuttaisivat yhdessä ”kovimmat leikkaukset suomalaisen hyvinvointivaltion koko historian aikana”.

– Sdp tarjoaa tälle kylmien arvojen politiikalle selkeän vaihtoehdon: kasvun, hyvinvoinnin ja turvallisuuden tulevaisuuden, jossa jokaisesta pidetään huolta.

Marinin mukaan kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo puhuu tehokkuusohjelmasta, asumistuen uudistamisesta, työllisyysreformeista ja indeksijarruista.

– Tosiasiallisesti näiden sanojen taakse kätkeytyy kaksi kertaa se määrä leikkauksia, kuin mitä (Juha) Sipilän (kesk) hallitus toteutti.

Marinin mukaan niin kutsutulla tehostamisella kokoomus ajaa yhteensä kahden miljardin leikkaamiseen sosiaali- ja terveyspalveluista sekä julkisesta hallinnosta.

– Tällaisia summia ei voida näiltä aloilta ottaa leikkaamatta kovalla kädellä myös henkilöstöstä. Se tarkoittaa tuhansia hoitajien, sosiaalityöntekijöiden ja pelastusalan ammattilaisten irtisanomisia.

Hänen mukaansa jopa valtiovarainministeriö pitää näitä esityksiä mahdottomina toteuttaa ilman hyvinvointialueiden lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista luopumista.

Marinin mukaan kannatusmittauksissa voimakkaassa nousussa oleva perussuomalaiset puolestaan esittää ilmastotoimista peruuttamista, ajaa maahanmuuton lopettamista ja tavoittelee eroa Euroopan unionista.

Marinin mukaan toivo on sosialidemokraattien keskeisin viesti näissä vaaleissa.

– Me kerromme ihmisille, että me olemme sinun puolellasi. Me emme nöyrry tai luovu tavoitteistamme vain siksi, että oikeisto sitä meiltä vaatii, Marin linjasi.