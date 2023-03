Niinistö paljasti Ankarassa: Näin Nato-solmu aukeni

Niinistö avasi kulissien takana tehtyä työtä Suomen Nato-jäsenyyden eteen omassa tiedotustilaisuudessaan presidentin valtiovierailun päätteeksi Turkin pääkaupungissa Ankarassa.

Tämän konsertin avasivat hevoset. Niiden ratsastajat kantoivat Suomen lippua. Pian hulppean presidentinpalatsin edustalla käyskenteli kaksi hyväntuulisen näköistä tuttua herraa.

Perinteisen suomalaisen juhlapäivän merkit olivat sateesta alkaen ilmassa, kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja ulkoministeri Pekka Haavisto kävivät valtiovierailun aluksi laskemassa seppeleen Turkin tasavallan perustajan ja ensimmäisen presidentin Mustafa Kemal Atatürkin haudalle.

Sotilaat ja soturit seisoivat rivissä peräkkäin pitkään jo ennen kuin kunnivieraat saapuivat paikalle.

Presidenttien varsinainen tapaaminen Turkin Ankarassa alkoi mahtipontisella vastaanottoseremonialla. Maamme-laulu soi. Sitten vuorossa oli Turkin hymni. Kaksikymmentäyksi sotilaiden ampumaa kunnialaukausta kajahteli verkkaan ilmoille.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan otti Suomen tasavallan presidentin vastaan asiaankuuluvalla vieraanvaraisuudella. Kun Niinistö tervehti turkkilaisia sotilaita, vastaus kajahti yhdestä suusta kuin komppanialta komentajalleen. Sateenvarjojen alla sinistä mattoa pitkin kävelleet presidentit olivat juuri ja juuri suojassa sateelta. Niin joviaalilla tuulella Turkin presidentti kuitenkin oli, ettei aikaakaan, kun Erdogan huolestui suomalaisen lehtikuvaajan kastuneista kengistä. Kun seremonia pienen viivästyksen jälkeen alkoi, näytti kuin sadepilvien taakse olisi piirtynyt sateenkaari.

Suomen Nato-solmu oli vihdoin auennut.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli noin viikko sitten Yhdysvalloissa, kun hän sai Turkista Suomen Nato-jäsenyyden kannalta käänteentekevän tiedon. Perjantaina hän kertoi Turkin pääkaupungissa Ankarassa, miten asiat sen jälkeen lähtivät etenemään vauhdilla.

– Olen aika moneen kertaan sanonut matkan varrella, että ratkaisu on yhden miehen päässä, Niinistö sanoi ja vakuutti, ettei hänen tiedoissaan ole, että Turkin kanssa olisi pitänyt käydä kauppaa asiassa.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan kutsui Niinistön Turkkiin kesken Niinistön Yhdysvaltain-matkan. Erdogan oli kertonut haluavansa lunastaa lupauksensa Suomelle henkilökohtaisessa tapaamisessa Suomen presidentin kanssa.

– En ollut suoraan kuulemassa viime viikon keskusteluja, joten olin hyvin valmentautunut kuulemaan hänen kantansa, jonka hän tänään hyvin alleviivatusti halusi esittää.

Sotilaat kantoivat Turkin tasavallan perustajan Mustafa Kemal Atatürkin mausoleumiin seppeleen, jossa luki turkiksi Suomen tasavallan presidentti.

Perjantaina presidentit keskustelivat kahden kesken pitkään. Pikkuhiljaa esiin alkoi tulla, että Turkki on valmis aloittamaan Suomen Nato-jäsenyyden ratifiointiprosessin. Erdogan allekirjoitti perjantaina oman hyväksyntänsä, jonka jälkeen Turkin parlamentin pitää vielä suorittaa ratifiointi loppuun.

Niinistö arveli, että Suomi voisi olla Naton jäsen mahdollisesti jo toukokuun alussa.

– Turkissa prosessi etenee käsittääkseni vähän samaan tapaan kuin meillä. Ensin käydään yleiskeskusteluja, sitten asia menee valiokuntaan ja sitten tehdään lopullinen päätös. Totta kai nyt kovasti toivotaan, ettei tule mutkia matkaan, Niinistö sanoi.

Tasavallan presidentin perjantain ohjelma Ankarassa alkoi seppeleen laskemisesta Turkin ensimmäisen presidentin haudalle.

Niinistö huomautti, että jo ennen vuodenvaihdetta kävi ilmi, että Turkki on valmis hyväksymään Suomen Nato-jäsenyyden, mutta se näytti odottavan, että Suomi ilmaisisi olevansa halukas menemään Natoon myös ilman Ruotsia.

Niinistö korosti, ettei Suomi koskaan ilmoittanut, että se haluaisi olla liikkeellä yksin.

– Olen saanut erilaisia teitä kuulla tämän ja ehkä jo viime vuoden mittaan, että presidentin vierailu olisi paikallaan. Kävimme hyvin perustavanlaatuiset keskustelut, miksi nyt tulisin. Meille kerrottiin etukäteen, että presidentti Erdogan on nyt päätynyt sille päälle, että mennään eteenpäin, presidentti kertoi suomalaiselle medialle.

Torstaina myös Unkarin pääministeri Viktor Orban tapasi Erdoganin Ankarassa. Niinistö myönsi uskovansa, että Orban ja Erdogan olivat sivunneet keskusteluissaan myös Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien ratifiointia.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Orbanin johtama Fidesz-puolue vahvisti, että Unkarin parlamentti aikoisi käsitellä Suomen Nato-ratifioinnin jo 27. maaliskuuta, ja että se aikoo käsitellä Ruotsin Natoon liittymisen myöhemmin.

Yhteisen tiedotustilaisuuden päätteeksi presidentit löivät kättä päälle.

Yhteiseen tiedostustilaisuuteen presidentit saapuivat mukanaan suuria uutisia. Juuri ennen tilaisuuden alkua lavalle tuotiin kuin symbolisena vihjeenä allekirjoituspöytä ja se vietiin sitten pois. Puhujankorokkeiden alla oli valkoisia liljoja – eikä syyttä. Suomi tunnetaan Turkissa venäläisen kirjailijan Grigori Petrovin kirjasta Valkoliljojen maa.

Nämä kukat symboloivat kirjassa puhtaiksi ja viattomiksi kuvailtuja suomalaisia. Sinisilmäisiksikin on joskus haukuttu.

Piinaavan pitkän kymmenen kuukauden odotuksen jälkeen Turkin presidentti esitteli antavansa hyväksyntänsä Suomen Natoon liittymiselle ikään kuin lahjana.

– Olemme päättäneet aloittaa Suomen Nato-jäsenyyden ratifioinnin parlamentissamme, Erdogan kertoi tiedotustilaisuuden aluksi.

Suomen ja Turkin välisistä suhteista puhuttiin lämpimään sävyyn ja kumpikin presidentti kiitteli toinen toistaan.

Toisella suulla Erdogan piikitteli pariinkin otteeseen Ruotsin ”varmaan mukavan pääministerin” suuntaan.

Presidentti Niinistö kuvaili suomalaisille tiedotusvälineille jälkeenpäin olevansa jopa hieman helpottunut, että kohkaaminen ”ulkopoliittisen neuvonantajan” kanssa näyttää viimein päättyneen. Urakan päättymistä Niinistö ei silti ollut valmis vielä juhlimaan, sillä Suomen Nato-jäsenyys ei ole täydellinen ilman Ruotsia, presidentti toisti useaan otteeseen.

Niinistö korosti olleensa tiiviissä yhteydessä Ruotsin pääministeriin Ulf Kristerssoniin ja kulkeneensa Ruotsin kanssa käsi kädessä kohti Natoa niin pitkään kuin asia on Suomen käsissä.

– Mitään hurraa-hetkeä en lähde itse viettämään. Tietysti heitä, joita asia on askarruttanut, tämä saattaa helpottaa, ja se on hyvä asia. Hurrattavan päätöksen teimme jo viime keväänä ja kuvittelimme, että se on puoliautomatiikkaa, miten siitä etenemme. Mutta eipä ollutkaan, Niinistö summasi tuntonsa päivän päätteeksi.