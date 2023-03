Pekka Haavisto tapaa Unkarin ulkoministerin

Ulkoministeri Pekka Haavisto tapasi perjantaina Turkin ulkoministerin Mevlut Cavusoglun. Maanantaina hän tapaa Unkarin ulkoministerin Peter Szijjarton.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoo IS:lle, että hänen on tarkoitus tavata Unkarin ulkoministeri Peter Szijjarto maanantaina.

Tapaaminen on suunniteltu järjestettäväksi EU-ulkoministerikokouksen yhteydessä Brysselissä.

Haavisto ei kommentoi tarkemmin tapaamisen aihetta.

Hän tapasi aiemmin tänään perjantaina Turkin-kollegansa, ulkoministeri Mevlut Cavusoglun. Cavusoglu kertoi Twitterissä, että ulkoministereiden tapaamisessa keskusteltiin sotilasliitto Naton laajenemisesta.

Viimeisimpien tietojen mukaan Unkarin suurimmat hallituspuolueet Fidesz ja KDNP olisivat sopineet ratkaisevan äänestyksen Naton laajenemisesta 31. maaliskuuta käytävään parlamentin istuntoon.

IS:n tietojen mukaan Suomi pääsisi Naton jäseneksi lähiviikkoina. Turkin parlamentti todennäköisesti ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden ensi viikolla.

Lue lisää: IS:n tiedot: Suomi pääsemässä Naton jäseneksi lähi­viikkoina – Ruotsia ei ehdittäisi odottaa

Myös Unkarin pääministeri Viktor Orban vieraili Turkissa torstaina. IS:n tietojen mukaan Orban kuitenkin palasi Budapestiin torstai-iltana. Hänen Turkin-vierailunsa koski Ankarassa järjestettyä turkkilaisten maiden neuvoston kokousta, jossa Orban tapasi myös Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin.

Lue lisää: Unkarin Viktor Orban palasi eilen Turkista Unkariin – ei tapaa Niinistöä

Ruotsin tilanne on Suomea mutkikkaampi. Unkari on ilmoittanut ratifioivansa samaan aikaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet. Turkki on kuitenkin erottanut Suomen ja Ruotsin jäsenyydet toisistaan.